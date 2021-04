Technický náskok Tesly je mýtus, v tom hlavním jí v praxi pokořila i novinka VW před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Mluvilo se o tom tak dlouho, až to všichni začali brát jako fakt, stále častěji se ale ukazuje, že Tesly ve skutečném světě nenabízí ani trochu větší dojezd než konkurence, často právě naopak.

Jedním z pilířů úspěchu Tesly je údajný dojezd jejích vozidel. Ten je obvykle výrazně delší, než je tomu u konkurence, ať již přímé nebo nepřímé. A je celkem jedno, jestli je měřen podle metodiky americké organizace EPA či evropským metrem. Jak nicméně nedávno opakovaně zjistil zámořský magazín Edmunds, realita je docela jiná. Tesla využívá možností pravidel v maximální možné míře, a tak normovaný dojezd jejích aut vypadá impozantně. V praxi se ale ukazuje, že není tak dobrá a naopak soupeři bývají i o dost lepší, než udávané hodnoty naznačují.

Nemusíme ale zůstávat jen v USA, velmi podobný pohled na dojezd Tesel nabízí také francouzský magazín L'Automobile. Ten otestoval nový Volkswagen ID.4 ve verzi osazené bateriemi o kapacitě 77 kWh, jež by dle normovaného cyklu WLTP měly zvládnout 522 kilometrů na jeden zátah. Do takové porce měl však elektromobil pochopitelně daleko, ani moderní WLTP není realistická metodika. A tak při jízdě po dálnici zvládl na jedno pouze 340 kilometrů; při jízdě po okreskách to bylo 388 km, městě pak 464 km.

Tato čísla jsou očekávatelná, do zajímavějšího světla je staví srovnání s Teslou Model 3 Long Range, kterou L'Automobile otestovat též a tamtéž. Není to sice přímý konkurent, to by muselo jít o Model Y, ten se ale v Evropě neprodává a protože jde o těžší a větší totéž, bude realita jen horší. Přesto je už ta v případě Modelu 3 dost špatná.

Na dálnici činí dojezd vozu jen 320 km, tedy o 68 km méně, ve městě 445 km, tedy o 19 km méně než i Volkswagenu. Tesla má navrch pouze na okreskách, kde lze počítat se 393 km, což je ale jen 5 km navíc u auta, které by s prakticky stejnými 74kWh akumulátory mělo být při své velikosti o dost lepší. Zvlášť když je to Tesla, že? Udávaných 580 km ujetých na jedno dobití ale zůstalo jen na papíře ještě více než u VW.

Znovu se tak ukazuje, že léta omílané informace o náskoku Tesly na poli akumulátorů a elektrických pohonů jsou mýtus nemající oporu v realitě. Jeden z prvních pořádných elektromobilů VW i jako větší poloSUV překonává menší Model 3 jak absolutně, tak relativně k udávaným hodnotám. Podle je dojezd aut malý v obou případech, čekat ale od Tesly více než od lepších z konkurentů je zkrátka nemístné.

ID.4 v reálu disponuje vyšším dojezdem než Tesla Model 3, i když jde o větší auto s prakticky stejnými akumulátory. Foto: Volkswagen



Ve prospěch Modelu 3, stejně jako dalších kalifornských vozů, hraje dynamika nebo použitelnější síť Superchargerů, samo auto ale minimálně nový elektromobil VW do role outsidera nestaví. Foto: Tesla

Zdroj: L'Automobile

Petr Prokopec