Technický poradce Hyundai zaskočil mnohé informacemi o budoucnosti spalovacích motorů značky před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Ještě loni se živě hovořilo o tom, že Hyundai bude výrobcem pouze bateriových elektrických aut a všechny ostatní alternativy zařízne až do té míry, že i ukončí vývoj spalovacích jednotek. Dopadlo to přesně tak, jako to dopadne v případě každého podobného záměru.

Na sklonku loňského roku se čile mluvilo o budoucnosti Hyundai. Korejský výrobce totiž oznámil, že mu není příliš po chuti označení „automobilka“, profilovat se místo toho hodlá jako „poskytovatel mobilních řešení“. Po něčem podobném touží i koncern VW, který se přitom ani netají svými plány na urychlenou elektrifikaci. Nebylo tedy překvapením, když rovněž Korejci začali být spojováni s ukončením vývoje spalovacích motorů. Kromě toho se však měli zříci také vodíku, prioritou by se pro ně tedy staly baterie.

Celou věc ještě umocnila skutečnost, že ke konci loňského roku došlo k rozsáhlým změnám ve vrcholném managementu korejské značky. Své role byli nuceni opustit Peter Schreyer a Albert Biermann. První jako designový prezident dal vozům Hyundai, Kie a Genesis jejich tvář, která začala být uznávána celým světem. Druhý se pak postaral nejen o techniku, ale také o zrod sportovní divize N.

Momentálně se nicméně zas a znovu potvrdilo, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Biermann ve firmě stále působí jako výkonný technický poradce pro Evropu a hovoří za ni jako za starých časů. Nyní k překvapení mnohých uvedl, že značka se spalovacími motory nekončí, naopak vyvíjí úplně nové, neboť realita jí ani nedává na výběr.

„Pokračujeme (ve vývoji spalovacích motorů - pozn. red.) kvůli kvůli příštím emisním normám. Nemáme na výběr. Tím chci říct, že to se spalovacími motory nevzdáváme, jsme globální hráč. Pro elektromobily neexistuje a v řadě regionů po nějaký čas ani nebude existovat infrastruktura,“ zmínil Biermann přesně to, nač poukazujeme již léta.

Dá se přitom předpokládat, že k podobnému názoru na celou věc dříve nebo později dojdou i ostatní výrobci, neboť před realitou nemohu zavírat oči věčně. Nemůžete oznámit, že za 3, 5 nebo 7 let přestanete prodávat jiná než elektrická auta, když skutečně existují oblasti - a Česká republika rozhodně patří mezi ně -, kde elektromobily prakticky nic neznamenají. Aktuálně mají 1,99 % trhu a bez Škody Enyaq nakupované ve velkém některými firmami ((k nepotěšení některých zaměstnanců) by na tom byly ještě skoro o polovinu hůře. Jak chcete na takovém trhu dále působit bez spalovacích motorů? To rovnou můžete zabalit úplně.

Hyundai evidentně neztrácí smysl pro realitu, a tak Korejci podle Biermanna investují do nové generace spalovacích motorů. Problémem je nicméně to, že finální podoba normy Euro 7 ještě nebyla odsouhlasena. Dle technického poradce značky jsou nicméně možné tři směry, a sice „zpřísnění existujících standardů nebo jejich opravdu široká revize. Největším extrémem je pak zahrnutí veškerých reálných emisí, které budou sledovány po celý životní cyklus vozu“.

Právě poslední zmíněná možnost ale nakonec může být důvodem k renesanci spalovacích ústrojí. S jeho výrobou a dlouhodobým provozem (nejsou třeba nové baterky každých X let) je totiž spojené menší znečištění, zatímco elektromobily přichází již z montážní linky zatěžkány opravdu velkým emisním batohem. Aby se jí zbavily, musí zůstat v provozu opravdu dlouho a najet během té doby velké množství kilometrů. První je ale nemožné kvůli degradaci baterií, druhé pak obtížně proveditelné s ohledem na nedostačující infrastrukturu. Je to pořád stejný bludný kruh, ze kterého se nelze rozumně vymotat.

Korejci nakonec se spalovacími motory nekončí, ani nemohou, tak pracují na jejich nové generaci. Mnozí to označují za překvapení, podle nás je to zcela očekávaný, za aktuálního stavu věcí nevyhnutelný vývoj. Foto: Hyundai

Zdroj: Car Expert přes Motor1

Petr Prokopec

