Technický šéf BMW varuje konkurenty, aby lidem nevyprávěli pohádky o elektromobilech

Petr Prokopec

Zaujmout k elektrickým autům jakkoli kritický pohled je dnes krajně neobvyklé, výrobci naopak často slibují až nemožné. BMW to prý nedělá a varuje soupeře, aby to nedělali ani oni, ve výsledku to zákazníky jen znechutí a odradí.