Technický šéf Bugatti skončil, jeho nová štace je šance na lepší auta pro nás všechny | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Podepsal se pod řadu vozů asi nejobdivovanější automobilové značky, nevyjímaje extrémní modely Centodieci, Divo či koncept Bolide. Z Molsheimu se ale nakonec po čtyřech letech stěhuje do Wolfsburgu, kde bude dohlížet na obyčejné kompakty.

Před čtyřmi lety se technickým šéfem Bugatti stal Stefan Ellrott. Automobilka z Molsheimu pod jeho taktovkou přišla s celou plejádou extrémních novinek, v jejichž čele kráčí Bugatti Bolide. Tedy neskutečný koncept, jenž představuje odpověď na otázku, co by se stalo, kdyby Bugatti postavilo novinku okolo svého šestnáctiválcového motoru a nemuselo se zabývat jakýmikoliv restrikcemi. Ellrott přitom v době premiéry vyzdvihoval hlavně poměr výkonu a hmotnosti, kdy na jednoho koně připadá pouze 0,67 kilogramu. Mimo to uváděl, že každý supersport představuje unikátní výzvu.

Při pohledu na dané renomé by přitom člověk čekal, že Ellrott je jedním ze žhavých kandidátů na post Stephana Winkelmanna, šéfa celé značky. Realita je však nakonec jiná, neboť technický šéf automobilky momentálně balí kufry a stěhuje se z Molsheimu do Wolfsburgu. Od února bude totiž zastávat roli technického šéfa Volkswagenu pro kompaktní vozy. To může vypadat jako posun níže, realitou je ale spíše pravý opak - za kompakty VW můžeme považovat Polo a Golf, tedy dva klíčové modely jejichž obchodní úspěch či neúspěch ovlivňuje směřování celého koncernu Volkswagen. Vedle toho je jakékoli Bugatti bezvýznamnou hračkou pro bohaté.

Přesun takové kapacity do Wolfsburgu tak lze vnímat jako šanci na technicky lepší auta pro nás všechny. Pro Ellrott nebude toto prostředí neznámé - k Volkswagenu poprvé nastoupil již v roce 1996, teprve později rozšířil řady Bugatti. Tam pod jeho vedením vznikly mimo už zmíněný Bolide také Divo, Centodieci, Chiron Pur Sport nebo první produkční auto, které překonalo rychlost 300 mil v hodině - Chiron Super Sport 300+. Nyní se zdá, že kompaktní vozy jsou pro VW Group náročnějším oříškem na rozlousknutí, a proto potřebuje ve svých řadách opravdu schopného technika.

Ellrottův dosavadní post bude zastávat Gregory Gries, což je další zajímavá tvář. Je to dosavadní šéf vývoje pohonných jednotek u Bugatti a dlouholetý zaměstnanec značky, který v Molsheimu pracuje již od jejího návratu mezi živé v roce 1998. Gries byl tedy již od počátku zapojen do výroby konceptů EB118, EB218 a 18.3 Chiron, stejně jako vyvíjel dokonce osmnáctiválcový motor. Nakonec ale Bugatti dalo zelenou šestnáctiválci, jenž nese právě jeho podpis.

I v tomto případě dává jeho jmenování smysl, zvláště když značka hodlá u benzinové spalovací jednotky zůstat tak dlouho, jak jen to v dnešním světě tlačícím elektromobilitu bude možné. Dá se totiž předpokládat, že něco takového by asi jen málokdo kromě duchovního otce W16 dokázal zařídit.

Dosavadní technický šéf Bugatti Stefan Ellrott se přesouvá z Molsheimu k příštím Volkswagenům Polo a Golf. Foto: Bugatti



Na jeho postu jej nahradí Gregor Gries, který pro Bugatti pracuje již od jeho znovuzrození a stojí za slavným šestnáctiválcovým motorem. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

