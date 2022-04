Technický šéf Mercedesu řekl smutnou pravdu o budoucnosti elektromobilů, ani on už se nepřetvařuje před 4 hodinami | Petr Miler

Týdny pozoruhodné otevřenosti, jinak nelze nazvat aktuální situaci, ve které jeden vysoce postavený manažer za druhým přiznávají to, k čemu vývoj směřoval už léta. Žádná skutečně dostupná elektrická auta jen tak nebudou, není to technicky možné.

Pohádka o postupném zlevňování elektrických aut bere za své a lidé mající přehled o technickém a ekonomickém pozadí celé věci stěží mohou být překvapeni. Zejména politici a s nimi i někteří výrobci se dlouho tvářili, že s rozmachem elektrických aut přijde jejich zlevnění už díky úsporám z rozsahu. Matadoři automobilového průmyslu jako Bob Lutz či „motorový papež” Fritz Indra to ale dlouho označovali za iluzi, která se nemůže stát realitou.

Důvod? Vysoká cena elektrických aut je dána hlavně jejich akumulátory, všechno ostatní je podobně drahé nebo levnější než u spalovacích aut. S rozsahem výroby akumulátorů ale žádné podstatné zlevnění nepřichází, rozhodně ne takové, které by situaci zachránilo. Naopak vzhledem k současné technologii dochází k masivnímu nárůstu poptávky po nezbytných vzácných kovech, kterých ale není dostatek na to, aby byly dále dostupné byť za stejné ceny. A tak je jeden efekt vyvažován druhým.

Pravdou je, že cena akumulátorů za poslední dekádu výrazně klesla, to je ale tím, že v roce 2010, kdy průměrná cena 1 kWh činila 1 191 dolarů, se jimi nezabýval prakticky nikdo. Dnes jsme o více jak 90 procent níž, aktuální cifra činí 137 USD za kWh, což zní jako fantastický posun. Bohužel je ale i ten příliš malý na to, aby ceny elektrických aut zachránil. A především je další nezbytný pokles kvůli výše zmíněnému nemožný.

Uvědomuje si to stále více lidí - manažer Tata Motors odpovědný za elektrická auta tak před nedávnem avizoval naopak zdražování a šéf Daimleru Martin Daum dokonce přiznal, že nákladní elektrická auta nikdy nebudou tak levná jako ta spalovací. Teď se k němu přidal jeho kolega Markus Schäfer, šéftechnik odpovědný za osobní modely Mercedesu, podle nějž žádné skutečně dostupné elektrické auto v dohledné době dorazit nemůže, ne za v současnosti používaných technologií.

„Abychom se dostali k (ceně baterie - pozn. red.) 50 dolarům na kilowatthodinu, což by vedlo ke srovnatelné cenové základně se spalovacími motory, řekl bych, že od toho jsme hodně daleko. Nemyslím si, že se toho dočkáme s chemií, kterou používáme dnes,” řekl otevřeně Schäfer v rozhovoru pro Road & Track.

Snaží se být optimistický, ovšem realita zejména výše zmíněné dostupnosti vzácných kovů je neúprosná. „Je to věštění z křišťálové koule. A hodně to bude záležet na možnostech těžby a zvyšování prodejů elektromobilů po celém světě. To jsou ty dva hlavní faktory. Ale řekl bych, že s materiály půjdeme po nějaký čas proti větru,” dodal Schäfer.

I on tak potvrzuje zkraje naznačené, dostupná elektrická auta nebudou. A to je třeba dodat, že i kdyby se svými současnými možnostmi byla k dispozici za srovnatelné ceny, budou pořád nabízet citelně méně muziky zejména z hlediska praktické použitelnosti. Nakonec se stačí podívat, kde leží limity Tesly za 1,7 milionu a taková Škoda Enyaq za skoro 1,2 milionu je na tom ještě citelně hůř.

Když Mercedes v roce 2014 začal prodávat SLS AMG Electric Drive v době minimálních dotací v celém řetězci vývoje a výroby elektrických aut, přišel na víc než 10 milionů korun. Od té doby se mnohé změnilo a každý pochopitelně nepotřebuje 751koňový sporťák, iluze o snížení cen elektromobilů na úroveň vozů se spalovacími motory se ale beztak rozplynula, se současnými bateriemi je to nemožné. Foto: Mercedes-Benz

