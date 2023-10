Technický šéf Škody potvrdil nový Kodiaq RS, s jeho parametry to bude jen další zklamání před 5 hodinami | Petr Prokopec

I tento krok ukazuje, jak moc se škodovka za poslední roky změnila. A k lepšímu to není. Když v roce 2015 dala Superbu 280 koní, nebylo to podle ní dost na to, aby nesl logo RS. Poté přišlo těžší a slabší SUV, které ho ovšem dostalo. A podle stejného receptu bude značka vařit dál.

Škodu Kodiaq RS jsme si připomněli vcelku nedávno, a to v souvislosti s hodnocením Britů. Ti s vrcholem řady nebyli zrovna spokojeni, mimo jiné i kvůli spotřebě. České SUV totiž oproti původnímu dieselu s faceliftem v roce 2021 přepřáhlo na benzinový pohon. S tím byl sice spojen vyšší výkon, ovšem také vyšší spotřeba. Kodiaq RS je tak britskými kolegy vnímán sice jako jízdně příjemný, ovšem nikoli vzrušující či opravdu rychlý. A proto vlastně větší smysl dává diesel, který pomalý také není a dokáže pracovat podstatně efektivněji.

Mladoboleslavská automobilka v mezičase přišla s druhou generací svého vrcholného SUV, zatím však pouze ve standardním hávu. Technický šéf Škody Johannes Neft nicméně potvrdil, že RS je v plánu. „Pracujeme na něm,“ uvedl s tím, že „nebude nezbytně nutné“ použít plug-in hybridní ústrojí. To je jistě dobrá zpráva, stejně jako fakt, že druhá generace sportovního derivátu by měla přijít již příští rok. A tak jako u zmíněného faceliftu bude možné počítat se zvyšováním výkonu.

Celá věc má nicméně jeden háček. S ikonickou zkratkou RS jsou spojena jistá očekávání a závazky, ty však automobilka poslední dobou spíše nenaplňuje. Stačí si totiž jen uvědomit, že než koncern Volkswagen musel kvůli přísnějším emisním regulím osadit i benzinové motory filtrem pevných částic, disponoval dvoulitr pod kapotou Škody Superb výkonem 280 koní. Nešlo přitom o provedení RS, nýbrž o zcela běžnou variantu. A Superb RS nikdy nedorazil, ani použití motoru 2,0 TSI s 300 koňmi tehdy nepřišlo automobilce na RS dost, však by to představovalo jen 20 koní navíc. Přesto značka slavné logo později nalepila na slabší, těžší a podvozkově nepřesvědčivé SUV.

Jak jsme zmínili, nástupce bude výkonnější, podle zdrojů blízkých celé věci by na všechna čtyři kola mělo směřovat 272 koní. To pochopitelně není málo, na druhou stranu to ale není ani moc, zvláště v souladu s výše řečeným - ani 280koňový Superb s vážící velmi přijatelných 1 540 kg (DIN) nemohl být RS, zato Kodiaq s 272 koňmi a snadno dvoutunovou hmotností může?

Nechápejte nás špatně, ani v nejmenším nechceme být těmi, kdo si soustavně na něco stěžuje. Nicméně to byl šéf Škody Klaus Zellmer, kdo nedávno prohlásil, že „pokud je technologie dostatečně dobrá na to, abychom jí nazývali RS, pak existuje velká pravděpodobnost, že díky ní představíme variantu RS“. V případě zmiňovaného Superbu, tedy lehčího a aerodynamičtějšího vozu, než je Kodiaq, se tak nestalo. U ve všech podstatných směrech horšího SUV však ano.

Je to tedy Škoda, kdo ruinuje svůj vlastní odkaz, přičemž dle Zellmera budoucnost nebude výrazně jiná, loga RS se totiž má dočkat i mladoboleslavská produkční verze konceptu ID.2all. Z čistě spalovací Octavie RS se tak začíná stávat poslední Mohykán, který doufejme v nejbližší době neodejde do věčných lovišť. Zvláště když již došlo na změnu návrhu velmi kontroverzní normy Euro 7, což by mělo zajistit i existenci malých aut, jako je Fabia či Volkswagen Polo.

Zellmer nicméně uvedl, že automobilka zatím vyčkává na finální podobu návrhu. „Stále je třeba vyčkat, než bude dokončen schvalovací proces, my nikdy neslavíme předčasně. Neřekl bych ovšem, že jí to zachránilo, pouze to prodloužilo její potenciální životní cyklus,“ říká dnes. Pátá generace je tak nejspíše mimo hru, neboť šéf Škody stejně jako zbytek vedení koncernu VW upřednostňuje elektromobilitu. Na druhou stranu již poměrně razantně rozkopává zadní vrátka.

„Uvidíme ovšem, ponecháváme si otevřené všechny možnosti. Naším principem je, že vždy respektujeme priority zákazníků. Uvidíme tedy, jakým směrem se v horizontu pěti deseti let vyvinou,“ dodává Zellmer. I Škoda tedy evidentně vnímá, že s přechodem na elektromobilitu jí hrozí odepsání značné části prodejů. Po řadě velkoústých prohlášení a miliardových investicích je to aspoň nějaký posun zpět k normálu.

Nový Kodiaq znovu dorazí i jako RS, nepříliš okouzlující vzhled tedy spáruje s nepříliš okouzlujícími technologiemi. Označení jako Sportline (na fotkách) nebo Monte Carlo by byla vhodnější, s těmi ale pochopitelně není spojen takový obchodní potenciál. Foto: Škoda Auto

