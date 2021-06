Technik Audi řekl, co čeká jeho nejslavnější motor, jeho slova nepotěší hlavně Mercedes před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Audi stvořilo řadu pozoruhodných pohonných jednotek, žádná z nich ale nedosahuje slávy agregátu, který svého času poháněl i legendární rallyové Quattro, pětiválcového turba. Technický manažer odmítá byť jen naznačit, že by měla skončit.

Přesně před třemi měsíci jsme si mohli blíže proklepnout motory chystaných Mercedesů-AMG. Nadšení se ovšem nedostavilo, místo toho přišly rozpaky. Zejména v souvislosti s modelem C63, který již nebude k mání s osmiválcem, nýbrž s poloviční jednotkou. Přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec si přitom půjčí od Mercedesu-AMG A45, oproti němu však dostane navíc elektromotor. Výkon má tedy vzrůst na 550 koní, s nimiž vůz zvládne zrychlit z klidu na stovku za 3,5 sekundy.

Jakkoliv jsou ovšem tato čísla působivá, nesmíme zapomínat, že elektrický balast navýší hmotnost „Céčka“ o více než tučných 250 kilo. A jakmile se baterie vyčerpají, bude mít tuto nadváhu na starosti pouze onen čtyřválec. Jeho okouzlující dynamika tedy nebude permanentní, což ostatně platí také o spotřebě. Tedy za předpokladu, že nebudete plynový pedál pouze lechtat. Dá se však předpokládat, že kvůli tomu zákazníci do Affalterbachu nemíří.

Suma sumárum to znamená, že C63 nejspíše bude po značnou část svého životního cyklu zaostávat za modelem A45, který se na stovku dostane za 3,9 sekundy kdykoli znovu. A co je pro třícípou hvězdu ještě horší, překoná ji také zcela nové Audi RS3, které stejně jako předchozí generace dorazí ve formě pětidveřového Sportbacku a čtyřdveřového sedanu. Obě verze totiž dostanou pod kapotu 2,5litrový pětiválec, tedy o poznání objemnější agregát bez jakékoli elektrické podpory.

Značka se čtyřmi kruhy je přitom na tuto jednotku po právu pyšná, ostatně souvisí s jejím charakterem již po mnohá desetiletí. A co je v tuto chvíli asi nejpodstatnější, ještě hezkých pár let v nabídce vydrží, a to přesto, že Audi neopomene jedinou příležitost, aby zmínilo své závazky k elektromobilitě. Jak jsme ovšem řekli již mnohokrát, tato tvrzení jsou politická a neodráží technickou a obchodní realitu. Jinak by se značka nesnažila, aby motor splnil emisní normy.

„Co nám přinese budoucnost, vám včas řekneme, ovšem pětiválec je motor, který u Audi vždy hrál významnou roli. Jsme na něj opravdu pyšní, pětiválcová jednotka je součástí Audi, je to nebeské spojení. Neřekl bych o ní, že je stará, neboť jí neustále optimalizujeme a díky tomu plníme emisní normy,“ uvedl k novému agregátu technický manažer značky Marvin Schwatter. Ten zároveň i potvrdil, že agregát má o 20 Nm více a nyní disponuje 500 Nm točivého momentu.

Výkon pak sice zůstal na 400 koních, díky čemuž Audi za Mercedesem zaostává, ovšem v případě dynamiky tu máme 3,8sekundový sprint na stovku. Ve srovnání s A45 je na tom tedy RS3 lépe, přičemž u takové druhé či třetí rozjížďky již bude porážet i zmíněné C63, kterému v té době budou baterie zet prázdnotou. Jak jsme tedy řekli, třícípou hvězdu čeká pěkný políček, neboť ji porazí vůz nabízený o třídu níže. A tedy pochopitelně i o poznání levněji.

Zmínit pak ještě musíme zcela nový prvek zvaný RS Torque Splitter, který nahrazuje zadní diferenciál a vícelamelovou spojku. Aktivně přitom rozděluje výkon mezi zadními koly, přičemž v režimu RS Torque Rear dokáže v zatáčce více zatížit zadní vnější kolo a tím vyvolat kontrolovaný drift. Mimo to lze ovšem počítat také s potlačením nedotáčivosti a vyšší stabilitou, zvláště pak ve vysokých rychlostech - omezovač totiž může za příplatek zasáhnout až v 290 km/h.

Audi RS3 dorazí jako Sportback i Sedan, přičemž v obou případech pod kapotou nalezneme přeplňovaný 2,5litrový pětiválec. Tedy větší jednotku, než jakou dostane o třídu výše posazený Mercedes-AMG C63. Audi s ní přitom plní emisní normy a tudíž ji rozhodně hned tak do důchodu nepošle. Foto: Audi

