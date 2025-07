Technik Jaguaru a Astonu si splnil sen. Dal v práci výpověď, založil si vlastní automobilku a teď ukázal vlastní sporťák s motorem V12 před 4 hodinami | Petr Prokopec

Založit si vlastní automobilku z ničeho je sakra složité, tento muž se toho ale nebál. A první kritickou fázi má za sebou. Jeho auto není jen teorie, v Goodwoodu se pochlubil funkčním prototypem své prvotiny zatím zvané Feroxa.

Každý rok se objeví na scéně hned několik firem, které přijdou se svou automobilovou prvotinou. Většina z nich se ohání šíleným výkonem, který má zajistit dechberoucí dynamiku. V posledních letech u toho byl hlavně elektrický pohon, momentálně se však začínající výrobci vrací spíše ke spalovacímu ústrojí. Ukázalo se totiž, že elektromobilita klientelu neláká, neboť se hlavně ke sportovním vozům nehodí. Kromě toho je s ní spojen rychlý propad hodnoty, tedy něco, po čem lidé kupující exkluzivní sporťáky pro pár vyjížděk za rok touží ze všeho nejméně.

Douglas Larkin se tedy rozhodl, že si zkusí svých 15 minut slávy vybojovat trochu jinak. Tento technik dříve pracoval pro Jaguar a Aston Martin, než dal v práci výpověď a založil si vlastní firmu. Nejdřív šlo o společnost Capture Point, které se zaměřuje na 3D skeny a zpětné inženýrství. Řadě firem tak Larkin pomohl s jejich restomody, stejně jako má za sebou má projekty pro týmy Formule 1. Jeho snem ale odjakživa byl vlastní sportovní vůz. Proto všechny zmíněné štace využil ke sbírání zkušeností a nakonec si založil vlastní automobilku - říká si Larkin Special Vehicles.

Na Festivalu rychlosti v Goodwoodu se díky tomu mohl pochlubit prototypem své budoucí prvotiny aktuálně zvané Feroxa. Ta nemá oslovit ani tak výkonem, ale spíš vzhledem a podstatou. Má jít totiž o jakousi reinkarnaci britských roadsterů ze 60. let minulého století. Z toho důvodu tu máme klasickou koncepci, která počítá s objemným motorem vpředu, manuální převodovkou a pohonem zadních kol. Střecha pak není ani nouzová, což znamená, že majitelé si budou moci užívat jen za slunného počasí. V Británii skvělá vyhlídka...

Feroxa je založena na Astonu Martin Vantage, který se vyráběl v letech 2006 až 2018. To znamená, že základem je lepená hliníková architektura VH, u které nicméně Larkin udělal řadu úprav, aby zvládla jak otevřenou karoserii, tak vyšší než sériový výkon. Základem nabídky bude původní atmosférický 4,3litrový osmiválec, u nějž se díky novému výfuku a dalších úpravách počítá se 420 koňmi místo původních 380. Motor lze ale ještě dále upravit u firmy Bamford Rose.

Pokud to nicméně zájemci nebude stačit, může zvolit 5,9litrový dvanáctiválec, který bude na zadní kola posílat přes 500 koní. Konkrétní hodnota zatím zveřejněna nebyla, Larkin však uvádí, že prototyp bude hotov do konce roku a nejpozději na jaře toho příštího bude Feroxa - jen možná pod jiným názvem - plně odhalena. Upřesnil však, že osmiválcová verze by díky hojnému využití karbonu neměla vážit více než 1 300 kilogramů, dvanáctiválcová bude o trochu těžší.

Zákazníci budou moci volit mezi levostranným a pravostranným provedením, přičemž zatím není jasné, zda si dárcovský vůz budou muset obstarat sami, či ho za ně nakoupí sám Larkin. Ten plánuje vyrobit jen 10 kusů, Feroxa by tedy mohla být slušnou vzácností. Jestli ale tento projekt překročí prototypovou fázi, ukáže jen čas, Larkin má dost práce nejen za sebou, ale i před sebou.

Feroxa vypadá přitažlivě, přičemž základ v podobě Astonu Martin Vantage by v ní asi nikdo nehledal. Vzniknout má jen 10 kusů, majitelé pak budou moci volit mezi motory V8 a V12. Foto: Larkin Special Vehicles, tiskové materiály

