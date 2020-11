Technik spočítal, kolik reálně jel údajný nejrychlejší vůz světa při zfixlovaném rekordu před hodinou | Petr Prokopec

Už není pochyb o tom, že nový rychlostní rekord silničních aut neexistuje, firma se ani nepokouší dokázat opak. A vzhledem k nulové snaze vysvětlit, co se stalo, se zdá, že prostě podváděla. Kolik tedy auto skutečně jelo?

Ještě před pár týdny se zdálo, že jsme se stali svědky nepřímého pokračování biblické porážky Goliáše Davidem. Malá americká automobilka SSC North America oznámila, že její nový model Tuatara překonal veškeré rychlostní rekordy a na běžné silnici mezi Las Vegas a Pahrumpem dosáhl rychlosti 532,8 km/h. O parník tím měl překonat Bugatti Chiron Super Sport 300+, které nezvládlo pokořit ani pětistovku. A ještě hlouběji v poli poražených měl skončit Koenigsegg Agera RS, který na témže úseku dosáhl „jen” 458 km/h.

Jenže pak přišlo kruté vystřízlivění. Někteří totiž začali poukazovat na nesrovnanosti ve videu zachycujícím údajný rekord a po nekonzistentních vyjádřeních šéfa firmy se ukázalo, že žádný rekord neexistuje. Automobilka navíc nejenže se dále nesnaží rekord obhájit pomocí jiných dat či jiných záběrů, není ani schopna smysluplně vysvětlit, jak je možné, že takový nesmysl vypustila do světa. Je jasné, že celý rekord je zfixlovaný, ať už záměrně, nebo shodou okolností. Popravdě řečeno ale na náhody nevěříme - je obtížné si představit, proč by někdo na videu omylem zastřel tachometr vozu, když už ten mohl ukazovat, že auto jede ve skutečnosti pomaleji.

Přesto je třeba říci, že toto auto není pomalé, jak ukázalo v souboji s Veyronem. Když tedy nejelo 532,8 km/h, jak rychlé ve skutečnosti je? Přesně to se rozhodl zjistit náš přítel Jason Fenske z Engineering Explained, který mluvil s šéfem značky SSC Jerodem Shelbym, stejně jako s Oliverem Webbem, který auto řídil. Dále komunikoval se společností Dewetron, od které pochází měřící zařízení a kterou se americká automobilka původně zaštiťovala. Na základě zjištěného pak spočítal, jak rychle se Tuatara reálně pohybovala. A spočítal také teoretické maximum, kterého může vůz dosáhnout.

Dle Fenskeho se o rozdíl mezi skutečně a na oko dosaženým nejspíše postaral tzv. opravný součinitel měřícího zařízení. Firma Dewetron jej značce SSC dodala na začátku letošního roku, ovšem kvůli koronaviru proškolilo personál firmy pouze online. A jakkoliv bylo zařízení nastaveno přímo od výrobce a jím zajištěná data by měla být zcela v pořádku, s vykazovanými hodnotami lze manipulovat. Znovu je otázkou, zda šlo ze strany Američanů o omyl či úmysl, ale náš pohled už znáte.

Ať tak či onak, Tuatara podle zjištěného na úseku, kde měla dosáhnout skoro 533 km/h, jela mezi 360 až 391 km/h. To obecně vzato není nízké tempo, ovšem do rekordu má opravdu daleko. Fenske zmiňuje také Juliana Thomase, šéfa a zakladatele společnosti Racelogic. I ta vyrábí a prodává zařízení pro přesné měření rychlosti, přičemž jedno poskytla před třemi lety Koenigseggu. Díky tomu má k dispozici přesná data z někdejší rekordní jízdy, které se Thomas rozhodl detailně porovnat se záběry od SSC.

Šéf Racelogicu srovnal jednotlivé snímky, de facto tedy došlo na tu nejpodrobnější analýzu. Dostal stejný údaj na dolním okraji rozmezí, které zmiňuje Jason Fenske, a to na 360 km/h. To je o 172 km/h nižší rychlost, než jakou mělo SSC jet. Rozdíl je tedy skutečně obrovský, načež se zdá být vskutku až podezřelé, že by si jej nikdo z účastníků nevšiml.

Nyní bude třeba vyčkat na jaro, kdy se má uskutečnit nový pokus o dosažení rychlostního rekordu. Shelby slibuje, že tentokrát bude na místě více kamer i měřicí techniky, stejně jako svědků. Stále však nechápeme, proč tomu nebylo ani v tomto případě, zvláště když se SSC chystalo na rekord více než rok a veškeré jeho přípravy musely stát spoustu peněz. Teoreticky je možné cokoli - Jason říká, že potenciální maximum vozu je až 555 km/h. Od současných 360 až 390 km/h je to ale pořádně daleko...

SSC Tuatara žádný rychlostní rekord nezajela, podle výpočtů se chlubila videem zachycujícím rychlost nanejvýš 391 km/h. Není to málo, rekordy ale leží úplně jinde. Foto: SSC North America

