Technik srovnal nový Golf s tím starším a názorně ukázal, na čem všem VW šetřil před hodinou | Petr Prokopec

Že na novém Golfu není všechno tak, jako dřív, bylo jasné hned po premiéře. Detailní průzkum ukazuje, kde všude se šetřilo - moderní motory a digitální techniku provází mnohá zjednodušená řešení.

Osmá generace Volkswagenu Golf nebyla přijata s takovým nadšením, jaké doprovázelo většinu jejích předchůdců. To může být pro mnohé překvapivé, neboť Němci se jistě snažili, aby novinkou překonali vše, co tu již bylo. I proto se pod kapotu nastěhovaly moderní jednotky, jež ve většině případů nespoléhají pouze na pohonné hmoty, ale sází taktéž na elektrifikaci. Za volantem pak nenaleznete nic jiného než digitální přístrojový štít, zatímco středová konzole působí díky absenci tlačítek neskutečně čistě. Proč tedy ony pochybnosti? Protože není všechno zlato, co se na první pohled třpytí.

Postupem času se stává stále jasnějším, že Volkswagen přistoupil k řadě kroků redukujících náklady. Ty jsou patrné zejména ve srovnání se sedmou generací, která se v tuto chvíli jeví jako dosavadní vrchol v historii Golfu. A dost možná tomu tak bude navěky, neboť již loni se začalo spekulovat o tom, že Němci by tento kultovní model mohli poslat do důchodu. Pro VW je totiž stěžejní elektrifikace a s ní spojené vyhovění přísnějším emisním normám. Automobilka proto spíše než na Golf sází na ID.3, jakkoliv jej kvůli problémům se softwarem ještě ani nezačala prodávat.

Vysoké investice do rodiny dopravních prostředků s alternativním pohonem se také negativně podepsaly na vývoji osmé generace Golfu, jak názorně ukázal technik firmy MT Line, která se jinak zabývá hlavně softwarovými modifikacemi „koncernových” aut. Volkswagen tak v případě „osmičky” osekal vše, co bylo možné - kapota motoru přišla o plynovou vzpěru, zatímco kliky dveří již nezdobí plastové kryty. Místo toho je vidět zdířka na klíč. Jde sice o drobnosti, jež navíc ani nemusí znepříjemnit život. Nicméně přispívají k tomu, že z novinky čiší pocity spojené s lácí. A to pro VW opravdu není dobré.

Dané téma pokračuje uvnitř, kde například již nalevo od volantu nedostanete malou odkládací schránku. Místo ní zde najdete pouze tvrdé plasty, z nichž je navíc vyrobena i schránka před spolujezdcem. Očekávat lze tak lomoz drobných předmětů, pokud je do ní umístíte, zatímco předchozí generace vše řešila vypolstrováním. Rachot se pak mimo to bude ozývat i ze středového tunelu, pokud drobnosti dáte do držáku na nápoje. Ten přišel o natahovací kryt, pod kterým dříve šlo mnoho ukrýt.

Otázkou pak je, jak se budete dívat na nahrazení bezrámového zpětného zrcátka rámovým či na příchod lesklých černých plastů v okolí digitálního palubního displeje. V tomto ohledu přeci jen převládají individuální pocity. Nicméně můžeme předpokládat, že absence tlačítek, zvláště pak těch na ovládání klimatizace, bude dříve nebo později vadit všem. Abyste ji mohli nastavit, musíte do palubního menu, a přestože je před obrazovkou i fyzická lišta, systém vás nutí, abyste sundali oči z vozovky.

I k tomuto kroku Volkswagen samozřejmě sklouzl v touze po redukci nákladů, neboť integrovat veškeré funkce do jednoho softwaru a jedné obrazovky je levnější než výroba a instalace samostatných tlačítek. Němci takto ale upřednostnili finanční stránku před mnohými jinými aspekty, které dříve preferovali.

Je tedy také možné, že Němcům nejde pouze o redukci nákladů, ale také o jisté potlačení image nejprodávanějšího modelu. Byla by to riskantní strategie, jakkoliv ale střelba do vlastních řad na první pohled nedává smysl, je to jedna z cest, jak dostat ID.3 do popředí. Pro VW je elektrický hatchback extrémně důležitý, neboť jen s benzinovými či dieselovými auty Volkswagen nové limity CO2 stanovené EU nikdy nesplní. Tím se ale jen potvrzuje, jak moc je sázka na jedinou kartu riskantní - dnes je typická pro většinu z nich.

Volkswagen na novém Golfu šetřil, kde se dalo, přičemž nejjasněji to ukazuje porovnání s předchůdcem

Zdroj: MtlCarGarage@Youtube

Petr Prokopec