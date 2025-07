„Teď děláme do uhlí.” Trumpův „Velký krásný zákon” ruší dotace na elektromobily i pokuty za „nadměrnou spotřebu”, může být zlomový před 7 hodinami | Petr Miler

Do nesmyslného přerozdělování peněz ve prospěch „zelených” projektů z kapes všech, kteří tyto věci nekupují, někdo musel říznout. Není nakonec překvapením, že to udělal Donald Trump se svými podporovateli, dopady na automobilový průmysl mohou být dramatické.

Ještě není zcela hotovo, neboť velký balík rozličných daňových a dalších opatření spojených do tzv. Big Beautiful Bill Act, tedy řekněme Velkého krásného zákona z pera týmu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale včera s odřenýma prošel klíčovým hlasováním v americkém senátu. Nakonec proti němu i pro něj hlasoval stejný počet senátorů, v takovém případě má rozhodující slovo viceprezident USA, toho času James David Vance. A zákon pochopitelně nepotopil.

Tato právní úprava prošla v horní komoře amerického parlamentu řadou menších úprav, jejichž komplexní přehled si můžete projít třeba na Yahoo Finance. To mimochodem znamená, že musí projít opakovaným schválením druhou komorou, tedy sněmovnou reprezentantů, a teprve pak být podepsána prezidentem. Nedá se ale čekat, že by tyto kroky přinesly další změny či podstatné časové odklady - Trump chce mít symbolicky hotovo na svátek 4. července (Den nezávislosti) a právě v tento významný den uvést v platnost normu, kterou se svou typickou skromností nazývá „asi nejlepším zákonem, který kdy vznikl”.

Trumpovy - pro někoho vtipné, pro jiné trapné - hyperboly ale nechme být a soustřeďme se na to, co tento zákon přináší. Stranou necháme asi milion drobných úprav daňových a dalších opatření, které vesměs kráčí směrem k nižšímu zdanění a vytvoření většího prostoru pro samostatnou ekonomickou aktivitu Američanů i jejich osobní odpovědnost. To podstatné, co nás zajímá, jsou změny v podpoře „zelených” projektů, jejichž financování Trump v předvolební kampani slíbil zaříznout. A skutečně to udělal.

Nechceme na tomto místě působit ani jako fanatičtí podporovatelé, ani jako fanatičtí odpůrci Donalda J. T., což nám jistě bude tou či onou stranou přisouzeno. Nejsme ničím z toho a na celém zákonu by šlo naší optikou najít řadu pozitivních i negativních věcí, podle čehož každou z nich hodnotíme. Zrovna alespoň částečné narovnání podmínek (řada podpor pro ta či ona řešení beztak zůstává zachována) pro způsoby generování elektrické energie a typy pohonu automobilů ale musí snad každý soudný člověk označit za pozitivní - z podstaty neudržitelné subvencování samostatně neživotaschopných řešení ničí nás všechny bez ohledu na to, co je nám emotivně bližší.

Trumpův zákon v podobě přijaté senátem tedy v souladu s uvedeným omezuje daňové úlevy a další nepřímé subvence pro solární elektrárny. „Teď děláme do uhlí,” řekl k věci Trump v další ze svých klasických hyperbol s dodatkem, že „solární projekty jsou ošklivé jako peklo”. I tento přístup byl jedním z důvodů jeho rozkolu s Elonem Muskem, který jej sice schovává za obtížně spočítatelné (nikdo neví, co ta která úleva reálně udělá, pokud změní chování lidí) dopady na státní rozpočet, je ale jasné, že omezování podpory i jeho projektů je tím, co jej ve skutečnosti trápí.

Ještě citelnější pro něj ale může být úplné zastavení subvencování prodeje nových i ojetých elektromobilů. Zde se sluší podotknout, že původní Trumpův návrh chtěl dát víc času automobilkám na to se této změně přizpůsobit, senát ale byl proti a pozměňovacím návrhem chce na federální úrovni zastavit veškeré daňové kredity tímto směrem ještě mnohem dřív - už ke konci letošního září. Pokud toto bude nakonec schváleno a uvedeno v praxi, podobu automobilového světa to může překreslit velmi rychle, jak probírají Auto News.

Další senátní intervencí pak mají být zcela zrušeny pokuty za „nadlimitní spotřebu” nově prodávaných aut, faktická obdoba přerozdělovacích mechanismů EU postavených kolem spotřebě přímo úměrným emisím CO2. Pokud se toto stane současně se zmíněným, automobilky budou mít znovu téměř volné ruce v případě nabízení různých typů pohonu. Dopad na automobilový svět může být znovu masivní.

Možná si nyní říkáte, co mohou tato opatření určená pochopitelně jen pro USA udělat například s evropským automobilismem. Odpovědí ale je, že hodně. Ačkoli přímý dopad je nulový, je třeba si uvědomit, že svět měl donedávna podstatě jen tři významné trhy brojící za rozmach elektrických aut na úkor těch spalovacích - Čínu, USA a EU. Postoj Číny je ale dnes už relativně otevřený, navíc i když tam elektromobily hrají velmi významnou roli na celém trhu, pro automobilky sídlící mimo Čínu (krom Tesly) se nejedná o nic velkého, rozhodně ne optikou jejich mimočínských aktivit. Za velkou zdí se dnes prodá v podstatě jen ten elektromobil, který se tam vyrobí.

USA by se tímto k nařizování elektroaut (vyjma Kalifornie a pár dalších států, ale to si chce federální vláda ohlídat též) otočily prakticky úplně zády a automobilky by si rázem s evropskými nařízeními nevystačily - na to je místní trh moc malý. Očekáváme tedy, že přijetí tohoto zákona povede k dalšímu tlaku na odstranění evropského dirigismu na tomto poli, neboť by globální výrobce činil zase o něco méně konkurenceschopnými. A to si snad už konečně ani sami nebudou chtít nechat líbit.

I kdyby tomu tak ale nebylo, omezení podpory prodeje elektroaut v USA nejspíš znovu zasáhne už tak vadnoucí prodeje těchto aut, což situaci v globálním měřítku může změnit též - už 140 tisíc neprodaných elektromobilů, které dnes váznou u amerických dealerů, je masa automobilů schopná pohnout situací na trhu široko daleko. Je to zkrátka velká změna a míra odporu Elona Muska k ní jen potvrzuje, jak velký dopad může mít na aktivity těch, kteří místo zákazníků vsadili na politickou podporu. Zrovna u Muska to není tak jednoznačné, je ale zřejmé, že „státní” peníze rozdělované ve prospěch jeho byznysů mu výrazně pomáhají.

Uvedení tzv. Big Beautiful Bill Act v praxi je na spadnutí. A je hlavním důvodem rozchodu Elona Muska s Donaldem Trumpem. Proč asi? Foto: The White House Press Gallery, CC0 Public Domain

Zdroje: Yahoo Finance poprvé a podruhé, Auto News, [https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2705670-us-senate-votes-to-pass-tax-energy-bill Argus Media]

Petr Miler

