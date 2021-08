Už je jasné, proč loni na minutu skončil šéf Ferrari, důvod je pro dnešní dobu typický před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Reuters

Spekulovali jsme o třech možných příčinách, z nichž skutečnou se stala ta první z pravděpodobných. Louis Camilleri se přidal k lidem jako Jürgen Stackmann či Jost Capito, málo hořel pro elektrický pohon.

V polovině loňského prosince na svém postu náhle skončil Louis C. Camilleri, toho času šéf Ferrari. Mluvilo se o tom, že za jeho odchodem stál koronavirus, jímž byl pětašedesátiletý manažer krátce předtím infikován. My jsme tomu ale příliš nevěřili, neboť průběh nemoci nebyl až tak vážný, a tak byl rychle propuštěn do domácího léčení. Pravděpodobnějšími se zdály být buď rozepře nad elektrickou budoucností automobilky, kterou Ferrari lajnoval John Elkann, nebo odchod spojený s ukončením spolupráce s tabákovým koncernem Philipp Morris, z nějž Camilleri do firmy přišel. Nyní se ukazuje, že nešlo ani o koronavirus, ani o „cigarety”. Camillerimu se osudným stalo odmítání elektromobility.

„Ferrari nikdy nebude na sto procent elektrické,“ tvrdil ještě v listopadu loňského roku, tedy pouhý měsíc před svým odchodem. Ba co více, dle někdejšího šéfa značky neměla italská automobilka v několika příštích dekádách dosáhnout dokonce ani na 50procentní elektrifikaci, a to z ryze racionálních důvodů. Zdálo se tedy, že koně napájení benzinem budou v Maranellu ržát ještě dlouho poté, co se Evropa ponoří do elektrického ticha. Elkann, největší z dědiců zakladatele Fiatu, ale otočil kormidlem o 180° a nově dokonce uvedl, že značka dokonce „regulace vítá“, což zní samo o sobě naprosto absurdně.

Reagoval tím na nedávný návrh Evropské komise, dle kterého má být v roce 2035 na starém kontinentu zakázán prodej nových benzinových a dieselových aut. A jelikož je tento termín je vnímán jako definitivní nástup elektrifikace, je jasné, kam nyní Ferrari míří. O elektrickém pohonu se ostatně Elkann rozpovídal i přímo, neboť uvedl totiž, že půjde o jeden z hlavních úkolů nového šéfa Benedetta Vigny.

Vigna se přitom kormidla ujme 1. září a prakticky okamžitě začne pracovat na uzavření nových partnerství. Zajímavé pak je, že Ferrari má již nyní vazby na britskou společnost Yasa, která se v mezičase stala součástí Daimleru. Pod tento koncern pak spadá i Mercedes, který v turbohybridní éře Formule 1 zcela dominuje, zatímco Italové spíše strádají. Pomalu se nám zde tak začíná rodit cesta, po které budou mnohé technologie putovat od třícípé hvězdy ke vzpínajícímu se koníkovi.

„Elektrifikace, elektronika a další technologie, které jsou na obzoru, nám poskytnou příležitost přijít s ještě pozoruhodnějšími a unikátnějšími produkty,“ potvrdil vše Elkann, dle kterého Ferrari vyrobí svůj první ryzí elektromobil již v roce 2025. Je tak prakticky jisté, že automobilka od příštího roku, kdy vyrukuje se svým prvním SUV, již nepočítá s výrobním stropem 10 tisíc aut. Právě s ním jsou totiž stále ještě spojené jisté výjimky Evropské unie týkající se právě emisí.

Suma sumárum je zjevné, že v Maranellu došlo na velké třenice, kdy na jedné straně stál Camilleri a na druhé Elkann. Kdo mohl vyhrát, je jasné - Camilleri může být manažer jakkoli dobrý, ale John Elkann je ten, kdo bude mít vždy poslední slovo. Žijeme skutečně v pozoruhodné době, kde ani uvnitř takových firem není prostor pro diskuzi s lidmi, kteří ve svém životě mnohokrát ukázali svůj obchodní či technický talent a schopnost vycítit, kam by se ta či ona firma měla ubírat. Zásluhy a úspěchy se nepočítají - buď jdete jedním směre, nebo nejdete nikam.

Koncern VW se ze stejného důvodu (to už teď víme jistě) zbavil svého prodejního a marketingového šéfa Jürgena Stackmanna, který opakovaně tvrdil mj. to, že pro firemní klientelu potřebuje Passaty TDI a ne jen elektrické modely ID. Nebo sportovního šéfa, legendárního Josta Capity, které pro změnu neviděl jako schůdné postavit v dohledné době opravdu dobrý sportovní elektromobil za rozumné peníze. Nemyslíme si, že takto se lze dobrat skutečně lepší budoucnosti, vládci velkých korporací spolu s politiky ale zjevně mají pocit, že budoucnost automobilismu lépe nalajnují bez zákazníků. A zjevně i bez jakékoli opozice.

V případě elektrifikovaných aut se Ferrari naposledy pochlubilo hybridním modelem SF90 Spider, budoucnost značky ale má být elektrická zcela. Právě kvůli tomu skončil loni její šéf, který něco takového opakovaně veřejně označoval za nemožné a nesmyslné. Foto: Ferrari

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec