Skoro polovina dealerů značky raději úplně zavře, než aby prodávali jen elektromobily před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Buick

Existuje výmluvnější statistika ukazující, jak moc odtržené od reality jsou automobilky s představou, že začnou nabízet jen elektrické modely a bude to skvělé? Buick dnes prodává pouze spalovací auta a brzy má „přepnout” jen na ta elektrická. Půlka dealerů je přesvědčena, že to nebude fungovat.

Je bez nadsázky fascinující, do jakého stavu se dostává automobilový svět. Nepamatujeme situaci, kdy by v tak významném průmyslovém oboru došlo k takovému odtržení představ firem nabízejících cokoli od představ zákazníků, kteří by tu samou věc měli kupovat. Jsou to dnes skoro dva jiné světy - automobilky na straně jedné vám budou z většiny vyprávět, že svou budoucnost vidí jen v elektrických autech, u zákazníků na straně druhé se ale setkáte s téměř nulovým přirozeným a velmi malým vybuzeným zájmem právě o tyto vozy.

Automobilky jsou si tohoto stavu nepochybně vědomy, ani ho nelze nevidět, ale kašlou na něj a dál si jedou svou v domnění, že si to nějak sedne. Mezi nimi a potenciálními kupci se ovšem nachází dealeři, kteří si takový „komfort” dovolit nemohou. Ti na rozdíl od automobilek přichází se zákazníky dnes a denně do styku a stěží se mohou smířit s tím, že lidem nabízí něco, co se takovým způsobem rozchází s jejich představami. Můžeme znovu vzpomenout nedávnou návštěvu u jednoho českého, krajsky významného dealera VW, jehož šéf nám s trpkostí sdělil, že podle not importéra značky připravil jakési menší slavnostní uvedení nového modelu řady ID. Přes propagaci této akce se ale na vůz nepřišel podívat ani jeden člověk. Nebylo jich 10 nebo obecně málo, nepřišel jediný.

VW se u nás ovšem svých dealerů neptá, co si přejí v budoucnu nabízet, vše míří právě směrem k modelům ID a musí se tomu přizpůsobit. Ale co když dáte prodejcům za takové situace na trhu na výběr, zda v takové vabank-strategii chtějí jet s vámi? To se pak dějí věci.

Přesně to udělal loni koncern General Motors, když dal dealerům Buicku v USA možnost si vybrat - buď vezmou asi 300 tisíc USD (cca 6,7 milionu Kč), přidají se k elektrické revoluci, upraví své showroomy a výhledově budou nabízet jen elektromobily, nebo prostě zavřou. Člověk by v jakékoli jiné situaci čekal, že prodeji s často dekády budovanou pozicí v tom samém místě raději budou s automobilkou v naprosté většině dál spolupracovat, nic takového se ale nestalo.

O rok později se díky kolegům z Auto News dozvídáme, že značka kvůli tomuto kroku přišla skoro o polovinu svých prodejců. Počet dealerů Buicku ve Spojených státech totiž s koncem roku 2022 čítal 1 958 oficiálních zastoupení, dnes se ale bavíme už zhruba jen o tisícovce. Asi 47 % dealerů tedy raději úplně zavřelo, než aby vsadili jen na elektrickou kartu. Navíc to nemusí být konečný stav, další dealeři mohou hodit ručník do ringu ve zbytku roku a lidé z Auto News očekávají, že exodus bude pokračovat. Existuje flagrantnější projev nedůvěry směrem k elektrickým vizím automobilek?

GM se nepřekvapivě tváří tak, že je s tímto vývojem spokojen a aspoň má prodejců méně. To ale nezní moc věrohodně - jistě se může stát, že na některých místech je dealerů příliš a menší redukce je leda ku prospěchu věci. Ale přijít o polovinu zastoupení, kam jsou lidé zvyklí jezdit nakupovat a servisovat? To předem staví „elektrickou revoluci” Buicku do role poraženého. Ale kdo chce kam...

Pikantní je, že Buick dodnes nenabízí jediný elektromobil, přesto na ně sází vše. Na fotkách vidíte koncept elektrického modelu Wildcat, jehož sériová verze teprve přijde. Tedy pokud se do té doby celá dealerská síť značky nerozpadne. Foto: Buick

Zdroj: Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.