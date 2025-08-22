Tenhle italský bizár není ve skutečnosti až takový cirkus, jak se na první pohled může zdát
Petr ProkopecNa první pohled má člověk pocit, že se dívá do interiéru nějaké podomácku vyrobené repliky, tento dojem ale mate. Ve skutečnosti se jedná o technicky a v případě exteriéru i vizuálně propracovanou novinku firmy Totem Automobili, která se znovu vrátila k původní Alfě GTA.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Tenhle italský bizár není ve skutečnosti až takový cirkus, jak se na první pohled může zdát
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Na první pohled má člověk pocit, že se dívá do interiéru nějaké podomácku vyrobené repliky, tento dojem ale mate. Ve skutečnosti se jedná o technicky a v případě exteriéru i vizuálně propracovanou novinku firmy Totem Automobili, která se znovu vrátila k původní Alfě GTA.
Současná nabídka Alfy Romeo už není taková mizérie, jako tomu bylo ještě před pár lety. Vybírat můžete ze čtyř modelů, k mání jsou navíc benzinové, dieselové, hybridní, plug-in hybridní i čistě elektrické pohony. To nezní špatně, jakkoli je ale třeba, abyste byli především milovníkem SUV z oné čtveřice je totiž pouze Giulia osobním vozem klasického střihu, ve všech ostatních případech tu máme zvýšenou stavbu karoserie a přizvednutý podvozek. Kupátka, jimiž byla značka kdysi proslulá, budete v nabídce dnešní Alfy hledat marně.
Neznamená to ovšem, že byste je vůbec nedostali. Jen je třeba zaměnit oficiální showroomy automobilky za dílny společnosti Totem Automobili. Ta sídlí taktéž v Itálii, jen v Benátkách, kde byla v roce 2018 založena Riccardem Quaggiem, zkušeným designérem, který v minulosti pracoval jak pro Alfu Romeo, tak třeba pro Hondu. Následně se ale vydal na sólovou dráhu s tím, že chce propojit karoserie klasických tvarů z moderní technikou. Za základ mu pak posloužil model GTA z let 1965 až 1969.
Quaggio dosud vyrukoval již se dvěma verzemi restomodů, v prvním případě šlo o provedení GT Super, které se mimo jiné dočkalo moderního 2,8litrového šestiválce twin-turbo. Ten ve slabším naladění produkuje 600 koní, s nimiž upravené kupé zvládá stovku za 3,2 sekundy. Klientela se nicméně může rozhodnout i pro silnější verzi, která skrze šestistupňový manuál může na zadní kola posílat 670 nebo dokonce 750 koní. Produkce tohoto modelu je nicméně omezena na 40 exemplářů.
Vedle toho společnost Totem Automobili nabízí také GT Electric, který již dle názvu sází na elektrický pohon. S 590 koňmi má zvládat stovku za 2,9 sekundy, nejvyšší rychlost však byla omezena na 210 km/h, dojezd asi tak třetinovou rychlostí pak má činit 500 km. Vyrobeno má být jen 20 kusů, což naznačuje, že i přes působivější zrychlení klientela spíše preferuje zvuk vytočeného šestiválce než ševelení elektromotorů, které zásobuje 352kilová baterie o kapacitě 81 kWh.
I proto Quaggio při rozšiřování nabídky kráčí spalovacím směrem. Během Týdne aut v Monterey totiž odhalil nové provedení GT Super SP, kdy poslední dvojice písmen je zkratkou pro Super Prototipo. Pod kapotou přitom znovu trůní šestiválec, nicméně již 3,2litrový od firmy Italtecnica. Naladěn pak byl na 740 koní, které má na povel šestistupňový manuál usazený u zadních kol. Kulisa řazení přitom byla vyfrézována z jediného kusu hliníku.
S jakou dynamikou lze počítat, Italové neprozradili. Jen u změn v motorovém prostoru navíc nezůstali. Varianta SP se totiž dočkala také vytažených blatníků, pročež je o 13 centimetrů širší než výchozí GT Super. Mohutnější jsou také boční prahy, které nově hostí výfuky. Za těmi stojí společnost Capristo, která je osadila i škrtící klapkou. To má majitelům umožnit, aby se brzy ráno vydali na projížďku po prázdných silnicích a přitom nenaštvali sousedy.
Eliminace koncovek vzadu pak umožnila zvětšení difuzoru a vyšší optimalizaci aerodynamiky. Mimo to se Italové podívali také na podvozek, který se dočkal elektronicky ovládaných tlumičů. Tlačítky na volantu v jinak hodně pouťovém interiéru je možné nastavit přední i zadní nápravu separátně, přičemž GT Super SP počítá s komfortním nastavením pro silnici a sportovním pro okruhy. Proto ostatně Totem také zesílil pomocné rámy i samotnou strukturu vozu.
Italové chystají pouze 10 exemplářů, přičemž kousek pro Monterey dostal pořadové číslo 00, zatímco jeho majitel jej nazval Rocket neboli Raketa. Své fantazii dal průchod hlavně uvnitř, kde se kombinace modré Alcantary, zlatých detailů a karbonových dekorů tak trochu mlátí jako různě zmalovaní klauni. Nemá však jít o poctu cirkusům, nýbrž klasickým italským závoďákům z 50. a 60. let minulého století, mezi které původní Alfa Romeo GTA patřila.
GT Super SP je další verzí původní Alfy Romeo GTA, nově přitom páruje 740 koní s rozšířeným bodykitem. Interiér je dost bizarní, ale nad to se dokážeme povznést. Foto: Totem Automobili, tiskové materiály
Zdroj: Totem Automobili
Bleskovky
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
včera
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
21.8.2025
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
20.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Marquez těsně poražen Acostou včera 17:23
- Salač postoupil v Maďarsku přímo do Q2 včera 17:11
- Test Yamaha XSR 900 GP: kapotovaná nádhera včera 12:25
- Úvod na nové trati patřil Marcu Marquezovi včera 12:04
- Petr Najman a jeho tým se rozešli 21.8.2025
Nejnovější články
- Tenhle italský bizár není ve skutečnosti až takový cirkus, jak se na první pohled může zdát
včera
- Muž najel se Škodou Octavia I přes 1 milion km, zvládl to s původním motorem i spojkou. To se asi podiví tomu, co si teď koupil
včera
- Čínské obdoby Porsche a Ferrari za cenu Škody míří do Evropy, už víme, kdy a kde se objeví nejdřív
včera
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
včera
- Japonská automobilka ruší své elektrické plány, místo nich chystá sportovní sedan s V6 a manuálem
včera
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.22. 16:03 - řidičBOB
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.22. 15:51 - Vrooom
- S větrem ve vlasech.... 08.22. 14:21 - pavproch
- Onboard videa 08.22. 13:43 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 08.22. 13:14 - řidičBOB
- Volkswagen obecne 08.22. 05:33 - Snowman000
- BMW Divize 08.20. 12:06 - pavproch
- Škoda Auto obecně 08.20. 08:36 - pavproch