Tato příplatková možnost převzetí nových BMW je teď přístupnější než kdy dřív, to ale neznamená, že je levná
Petr ProkopecZvlášť Čechy nutně musí napadnout, že by po nezřídka skloňované možnosti sáhli, doteď ale bylo trochu zahalené mlhou, co si vlastně můžete a nemůžete přát. BMW nyní možnost předávky aut přímo v továrně vyjasnilo, vybírat můžete z třech konkrétních možností.
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Tato příplatková možnost převzetí nových BMW je teď přístupnější než kdy dřív, to ale neznamená, že je levná
včera | Petr Prokopec
Zvlášť Čechy nutně musí napadnout, že by po nezřídka skloňované možnosti sáhli, doteď ale bylo trochu zahalené mlhou, co si vlastně můžete a nemůžete přát. BMW nyní možnost předávky aut přímo v továrně vyjasnilo, vybírat můžete z třech konkrétních možností.
Pokud jste si někdy kupovali nové auto, nejspíš jste obeznámeni s tím, že za jeho dodání od automobilky k dealerovi a předprodejní přípravu musíte zaplatit. Obvykle nejde o velkou částku, většina mainstreamových značek si za něco takového účtuje zhruba dva tisíce korun, zatímco u prémiových necháte dvakrát až třikrát víc. Nicméně pro výrobce či dealery jde o poměrně snadný způsob, jak nenápadně přifouknout ceníkové ceny.
Někteří výrobci navíc napadla i cesta, jak tyto snadno vydělané peníze ještě znásobit. Zákazníkům nabízí možnost vyzvednout si auto přímo v továrně, což zní některým skoro noblesně, reálně to znamená ušetřit za veškerou logistiku spojenou s dodáním k dealerovi. A přesto s takovým krokem nejenže nepřichází sleva, ale dokonce vyšší poplatek. V případě BMW bylo dosud trochu v mlze, co si můžete na tomto poli dopřát, nyní tak přichází s vyjasněním a jednoznačnými příplatky za tovární předání auta, jako je třeba M3 na hlavní fotce.
K dispozici jsou tak tři balíčky, z nichž ten nejlevnější klientelu vychází na 790 Eur, tedy na něco málo přes 19 tisíc korun. Nejsou to nicméně jediné peníze, které ve finále utratíte. Na vlastní náklady se totiž musíte přepravit do Mnichova, kde si své auto vyzvedáváte v BMW Welt, tedy centru ležícím jen pár kroků od samotné továrny. Na místě pak na vás čeká jak občerstvení, tak i samotný vůz, na jehož převzetí dostáváte 50 minut. Počítat pak můžete i s částečně dotankovanou nádrží, pročež není třeba hledat benzinku hned za rohem. To je ale vše, tedy za předpokladu, že se nerozhodnete utratit víc.
Vedle balíčku Compact jsou totiž k dispozici také Premium a Exclusive. První vychází na 960 Eur neboli na 23 200 Kč, přičemž částečně dotankovaná nádrž a občerstvení zůstávají. Předání se ovšem protahuje na 70 minut, během kterých jste seznámeni s většinou detailů, takže poté nemusíte studovat uživatelskou příručku. Kromě toho pak máte nárok i na komentovanou prohlídku továrny. Znovu se ale do Mnichova musíte dopravit sami.
Platí to i u vrcholného balíčku, jakkoliv v tomto případě lze počítat třeba s vyzvednutím na letišti. Na to pak můžete dorazit i s denním předstihem, neboť BMW vám umožní i ubytování. Za to je ovšem třeba připlácet dalších 249 Eur (6 050 Kč), přičemž balíček stojí 1 390 Eur (33 600 Kč). Za to pak lze počítat s 90minutovým předáním v privátní místnosti a s plně dotankovanou nádrží. A také s exkluzivní čtyřchodovou večeří
Ani tím ovšem vaše návštěva BMW Welt skončit nemusí, připlatit si lze také za ozdobnou mašli v červené či červené barvě, lahev šampaňského v dárkovém boxu, puget květin či fotografa, který váš zážitek zachytí i pro další generace. Jakkoli se dá předpokládat, že se jim budete chtít pochlubit tím, jak vás vyzvednutí auta vyšlo na desítky tisíc korun, zatímco jste automobilce ušetřili námahu s jeho převozem. To se vyplatí, že?
Převzetí vašeho nového BMW může být zážitek. Nevyjde vás zrovna levně, pokud se kvůli tomu vypravíte přímo do Mnichova, aspoň ale nyní přesně víte, co si můžete dopřát. Foto: BMW
Zdroj: BMW
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