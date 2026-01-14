Tento VW otevírá novou éru, jde o první model ID se spalovacím motorem, který nikdy neměl přijít
Petr ProkopecNěmec míní, život mění. Řada ID měla být vyhrazena čistě elektrickým autům, to by je ale... No to by je někdo musel kupovat. Zejména v Číně o zájem publika bojují s mimořádnou marností, a tak přišlo, co muselo. Model ID.Era dostal jako živou vodu spalovací motor.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Tento VW otevírá novou éru, jde o první model ID se spalovacím motorem, který nikdy neměl přijít
včera | Petr Prokopec
Němec míní, život mění. Řada ID měla být vyhrazena čistě elektrickým autům, to by je ale... No to by je někdo musel kupovat. Zejména v Číně o zájem publika bojují s mimořádnou marností, a tak přišlo, co muselo. Model ID.Era dostal jako živou vodu spalovací motor.
Volkswagen zatím se svými elektromobily díru do světa rozhodně neudělal. A nelze se tomu divit, neboť s výjimkou známého loga vlastně nemají co nabídnout. Nejde totiž o vozy, které by nabízely tu nejlepší dynamiku či dojezd. Pochlubit se nemohou ani závratným dobíjecím výkonem, jejich design není po chuti každému a nepatří ani k nejlevnějším na trhu. Vskutku tak vlastně není důvod, proč byste měli toužit po takovém ID.4, když u konkurence pochodíte lépe. Pokud už tedy chcete elektrické auto, což naprostá většina lidí stejně nechce.
Němci jsou si toho vědomi, stejně jako jim neuniklo, že začínají ztrácet v Číně, což je pro ně daleko, ale daleko nejdůležitější trh. Proto již loni ohlásili záplavu novinek, které se pokusí situaci změnit. Jednou z nich je i velké SUV ID.Era 9x, které by mohlo dosáhnout úspěchu také v Evropě. Jde totiž o první model z řady VW ID, který se pyšní rovněž spalovacím motorem. Navíc počítá s novým designovým jazykem, který je sice zaměnitelný, ovšem není úplně odpudivý.
Automobilka zatím pustila do světa pouze některá technická data. Víme tedy, že ID.Era 9x měří na délku 5 207 milimetrů, načež se řadí mezi největší vozy, jaké kdy VW pustil do prodeje. Na šířku pak SUV narostlo na 1 997 mm, zatímco výška činí 1 810 mm a rozvor 3 070 mm. Je tedy větší než takové Audi Q8 a překonává dokonce i základní Bentley Bentayga. Podobně také váží, nejtěžší provedení by mělo vážit závratných 2 700 kg.
Číňané si SUV budou moci objednávat s jedním motorem naladěným na 295 koní a roztáčejícím pouze zadní nápravu, či jako čtyřkolku se dvěma jednotkami, které celkově nabídnou 510 koní. Slabší provedení bude standardně k dispozici s bateriemi o kapacitě 51,1 kWh, za příplatek však VW zákazníkům nabídne také paket s 65,2 kWh. Ten pak bude standardem pro čtyřkolku, přičemž podle velkorysého čínského cyklu CLTC nabídne dojezd přes 400 kilometrů.
Protože tu máme ekvivalent 13,1litrové a 16,7litrové nádrže na naftu, je jasné, že čistě na elektřinu byste s takovým „drobkem“ nikam nedojeli. A právě proto VW instaloval pod kapotu také 1,5litrový čtyřválec operující na bázi Millerova cyklu, který zároveň disponuje variabilní geometrií lopatek turbodmychadla. Agregát produkuje 141 koní a stará se pouze o výrobu energie, nikoli o roztáčení kol. Dojezd by se díky němu měl natáhnout přibližně 1 000 km.
VW je tedy další ze značek, které aspoň pomalu začínají chápat, že jen s elektromobily si prostě nevystačí. Nyní je jen otázkou času, kdy se stejného technického řešení, třebaže asi v jiném autě, dočkáme také na starém kontinentu, ostatně Němci ji budou používat také v Americe ve spojení se znovuzrozenou značkou Scout, kde jakýsi „opačný hybrid” volí téměř všichni zájemci. Pak už chybí jen jeden krok - vyhodit z auta celý ten elektrický ansámbl a Volkswageny, jak je známe, budou zpátky. Kdy myslíte, že se to stane?
ID.Era 9x počítá s novým designovým jazykem značky určeným pro čínský trh. Především ale počítá také se spalovacím motorem, který modely ID nikdy neměly dostat. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
13.1.2026
- Tento majitel si své Bugatti schopné udělat 500 km/h za 20 sekund naspecifikoval tak, aby ladilo s jeho soukromým tryskáčem
13.1.2026
- Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém
11.1.2026
Nejčtenější články
- Automobilka vzala rekord slavného okruhu značce, která jí ho vzala předtím, ta ho vzala předtím té první a předtím si to daly ještě jednou
16.12.2025
- Stellantis dál přichází k rozumu. Maserati někde vykoplo z nabídky hybridní čtyřválec na úkor motoru V6, hybrid nikdo nechtěl
16.12.2025
- Elektrický VW Polo odhalil své parametry a je to taková marnost, že ho od zkázy zachrání jen zázrak, dotace nebo obojí
16.12.2025
- Evropský cirkus se „zrušením zákazu spalovacích motorů” nezklamal, přišel s totálním nesmyslem, který opěvuje jen VW
17.12.2025
- Tesla honí prodeje, jak se dá. V Evropě nabídne čínský model, v USA zkouší taktiku Horsta Fuchse
17.12.2025
Živá témata na fóru
- Přituhuje 01.14. 21:44 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 01.14. 21:40 - Brus
- Fiat a vše kolem nich 01.14. 13:53 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.14. 09:36 - řidičBOB
- Volkswagen obecne 01.13. 17:30 - mattonecz
- BMW Divize 01.13. 13:25 - pavproch
- VZKAZY 01.13. 12:29 - M.Z.
- Lampárna (stěžovatelna) 01.13. 11:30 - řidičBOB