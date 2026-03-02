Tento vynález přijede jako čmelák se sosáčkem k díře na silnici a bez další obsluhy udělá za 2 minuty práci 5 lidí
Tento vynález přijede jako čmelák se sosáčkem k díře na silnici a bez další obsluhy udělá za 2 minuty práci 5 lidí
včera | Petr Prokopec
Není to úplně levný špás, ale zatím každý, kdo do této věci investoval, mluví o úžasné investici. Co dřív zvládlo pět lidí klidně za hodinu, to dnes vyřeší jeden člověk přímo z kabiny stroje během pár minut.
Včerejším dnem odstartovalo meteorologické jaro, které potrvá až do konce května. Na to astronomické si pak sice ještě necelé tři týdny musíme počkat, ovšem i tak se zdá, že se sněhem či větší námrazou je na většině území Česka konec. Což pro někoho může být dobrá zpráva, pro jiného horší. Pro nás je podstatné, že silnice už nejsou pokryté vrstvami sněhu, ledu či tající břečky. Místo nich se ale na cestách začíná odhalovat pro změnu tradiční jarní nedostatek, tedy nové či staré a nově zvětšené díry na silnici.
Opravy často nepřichází dlouho žádné. A pokud ano, bývají zdlouhavé a nekoncepční, jak je u prací financovaných stylem „z cizího krev neteče” zvykem. V důsledku toho ovšem dochází k ucpání tahů a dalším sekundárním problémům. Rychlejší řešení přitom existuje a spočívá v moderní technice, jakou nabízí třeba společnost Cimline. Ta vzala podvozek nákladního Isuzu, který osadila technologií DuraPatcher. Její model P5 je tak v podstatě záplatovač asfaltu, který ovšem ke svému provozu vyžaduje pouze jednoho člověka, který dokonce vůz řídí, a tedy ani nemusí opouštět kabinu.
Cimline vůz osadila 1 135litrovou nádrží, která dokáže pobrat až 10 tun materiálu - asfaltu smíchaného se štěrkem. Vybavena je pak výhřevnou dečkou, díky které je možné záplatovat asfalt i při teplotách -15 stupňů Celsia. Díky tomu lze opravy provádět prakticky po celý rok, a protože materiál při nich používaný je suchý, nemělo vy následně dojít na roztrhání záplat vlivem ještě většího mrazu. Cimline navíc uvádí, že záplaty mají dlouhodobý charakter, na rozdíl od předchozích takových oprav, které byly prováděny ručně a po chvíli z nich zbyla jen znovu vydrolená díra.
Americké město Akron v Ohiu se pochlubilo nákupem hned dvou záplatovačů P5, přičemž každý měl vyjít na 300 tisíc dolarů neboli na 6,2 milionu korun. Radnice však podle Akron Beacon Journal uvádí, že tato investice se jí bohatě vyplácí, neboť zatímco dříve jednu díru opravovalo pět lidí i pár hodin, přístroji postačí dvě minuty a jednočlenná obsluha. To je ostatně i důvod, proč si P5 pořídilo i texaské Amarillo. Počet opravených děr za jeden den se totiž díky technologii DuraPatcher zvednul z přibližně 20 na 146, tedy na více než sedminásobek. Navíc jsou takové opravy ve finále i levnější.
Společnost Cimline ke konverzím nepoužívá pouze podvozky Isuzu, ale rovněž techniku Kenworthu. Nejspíš pak bude muset i navýšit produkci, neboť po letošní zimě má americké silnice „zdobit“ více než 55 milionů děr. Problémem je pouze to, že pro některá města je víc než šestimilionová investice do záplatovače prý příliš vysoká, což jako bychom slyšeli říkat i Čechy. Není to ale nakonec jen otázka priorit? Stamilionové rozpočty dnes mají i několikatisícová města a hrstkou vlastních silnic. Investice do podobné věci, která rozhodně není na rok nebo dva, by se podle nás rychle vyplatila skoro kdekoli i skrze sekundární pozitivní dopady dobře udržovaných silnic.
Cimline P5 DuraPatcher může stát na podvozku Isuzu či Kenworthu, pokaždé však disponuje nádrží na suchou směs asfaltu, se kterou je možné záplatovat díru na silnici za pouhé dvě minuty. Vypadá to jako překvapivě dobře fungující věc. Foto: Cimline, tiskové materiály
Zdroj: Akron Beacon Journal přes [ Carscoops]
