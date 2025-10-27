Tesla 8 let po odhalení nového Roadsteru říká, že letos už určitě, rozhodně, stoprocentně dorazí, akorát koupit ho nepůjde
včera | Petr Prokopec
Aby Elon Musk znovu nezesměšňoval sám sebe, nechal tentokrát promluvit šéfdesignéra Tesly von Holzhausena. Ten říká, že Muskem loni ohlášené slavnostní odhalení je pořád ve hře, jeho další slova jsou ale stejně ledovou sprchou.
Pokud máte rádi telenovely, máme pro vás skvělou zprávu. Šéfdesignér Tesly Franz von Holzhausen totiž vystoupil v podcastu Ride the Lightning, kde oznámil, že Ramón se konečně chystá požádat Esmeraldu o ruku. Zároveň však dodal, že ani poté nemáme očekávat happyend. S tím sice televizní stanice nadále počítá, ovšem protože by jí hrozilo, že tak přijde o miliony sledujících, rozhodla se, že osudy zamilované dvojice natáhne ještě na pár dalších let. Vždyť koneckonců zásnubní prsten mohl spadnout do kanálu, objevili se dávné lásky, a navrch toho všeho se na nebi objevil meteor letící k zemi.
Že se v tom poněkud ztrácíte? Dobrá, pojďme se tedy vrátit do roku 2017, kdy Tesla poněkud nečekaně představila Roadster druhé generace. Nešlo samozřejmě o produkční vůz, nýbrž o koncept, nicméně Elon Musk nadšenému publiku přislíbil, že sériový model dorazí do tří let a přepíše veškeré tabulky. Z toho důvodu se pak sice Tesla bude muset vydat do vyšších cenových sfér, ovšem investice ve výši 250 tisíc dolarů neboli 5,2 milionů korun rozhodně bude stát za to.
Roadster však od té doby provází jeden odklad a nerealizovaný slib za druhým. Naposledy Musk loni uvedl, že ještě do konce letošního roku se dočkáme zásadního odhalení. A právě na tato slova von Holzhausen ve zmíněném podcastu navázal. Uvedl totiž, že Tesla s „odhalením“ vozu i nadále počítá. A co víc, nové provedení „skutečně vypadá tak, jako kdyby dosáhlo fyzikálních limitů“. Mohou se tedy zájemci, kteří před osmi lety složili zálohu 50 000 USD (1,05 milionu Kč) těšit, že usednou za volant?
Ani v nejmenším, nové odhalení totiž není ničím jiným, než onou Ramónovou žádostí o Esmeraldinu ruku. Jenže do svatby je pořád daleko, neboť Tesla letos znovu vytáhne pouze koncept. Produkční verze je pak dle von Holzhausena vzdálena „přibližně dva roky“. To ovšem v řeči této automobilky znamená, že na její premiéru může dojít také za pět let. Nebo za deset. Nebo se také nemusí dočkat nikdy. Což by nakonec pro samotnou Teslu mohl být kýžený happyend.
Za osm let od premiéry původního konceptu se totiž odehrálo mnohé. Hlavně se ovšem na trh dostaly mnohé konkurenční elektromobily, které jsou rovněž pekelně rychlé. A pokud mají čínský původ, jsou také výrazně levnější. Movitá klientela navíc zjistila, že s bateriovým pohonem jsou spojené mnohé limity. A hlavně že jí připravuje o nemalé peníze. Po koupi dalšího nového elektromobilu tak již málokdo touží, zvláště když od něj může čekat maximálně jen drobný posun.
I kdyby tedy Roadster druhé generace nakonec do dvou let skutečně dorazil, nejspíš by ve finále šlo o ještě větší propadák, než jakým se stal Cybertruck. Protože by ale vracení záloh negativně ovlivnilo firemní cash flow, zkouší značka trpělivost klientely navýšit dalším příslibem. Během oněch dvou let tak nejspíše bude „syslit“ peníze, aby se nakonec se zákazníky mohla vypořádat, neboť případnou soudní při by jednoznačně prohrála. A tím nám telenovela skončí.
Roadster druhé generace byl představen v roce 2017 a tři léta na to se měl začít vyrábět. Jenže nedorazil dodnes, značka znovu chystá jen „demo“. A opět slibuje, že produkční verze se dočkáme do pár let. Foto: Tesla
Zdroj: Ride the Lightning@Apple Podcasts
