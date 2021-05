Tesla bere ohledy na přírodu jen na papíře, valí se na ní dokonce i problémy s emisemi před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

To poslední, co byste u Tesly čekali, je problém spojený s emisemi jejích aut, i ten ale existuje. Je ovšem spíše okrajový ve srovnání s tím, co firma páchá v Evropě

Elon Musk rád říká, že rozvoj Tesly je spíše mísí vedoucí k záchraně planety než tradičním podnikáním směřujícím k vytváření zisku, z činů firmy si ale takový obrázek udělat nelze. A neřešme teď ekologickou problematičnost elektrických aut jako takových či špinavá tajemství související s výrobou baterií, stačí se zaměřit na to, jak vyrábí Tesla samotná auta, jak s nimi později zachází či jakým způsobem chystá továrny pro jejich výrobu.

Právě s posledním zmíněným souvisí skandál, který se na Teslu provalil v Německu. Inspekce ministerstva životního prostředí brandenburského státu, kde Tesla svou evropskou Gigafactory staví, totiž zjistila, že automobilka ilegálně položila kanalizační potrubí. Uloženo bylo do hloubky více než tří metrů pod zemí, což je ale v daném místě zakázáno, neboť se zde nachází zdroje pitné vody. Potrubí Tesly je navíc jednostěnné a svařované, načež existuje riziko jeho poškození a následné kontaminace podzemních vod.

Již tento krok nepochybně motivovaný úsporou nákladů naznačuje, jak důležitá je pro Teslu ochrana přírody. Stejně tak je ovšem zarážející, že zásadní najednou není ani pro úřady. Ono ministerstvo totiž v reakci na dané zjištění stavbu továrny pozastavilo, a to v období od 26. března do 12. dubna. Ve druhém zmíněném termínu však zároveň vydalo dočasné povolení, které Tesla potřebovala, aby vůbec potrubí mohla vystavět. Proč se tak ovšem stalo, již nikdo neoznámil. Na samotné kanalizaci se přitom nic nezměnilo, i nadále tak představuje stejnou hrozbu.

Nejde přitom zdaleka o první problém, který je s berlínskou Gigafactory spojen a nepochybně zpozdí její dokončení. Elon Musk si ale s problémem hlavu nedělá a pozastavení stavby německými úředníky označil za přílišnou byrokracii, která jeho společnosti jen brání v tom, aby úspěšně bojovala s klimatickými změnami. To ale není úplný výčet prohřešků, které se nyní na značku nabalují. Firma byla dále obviněna německou environmentální agenturou UBA, že odmítá brát zpět pakety baterií, které je povinna recyklovat. Za to jí hrozí pokuta ve výši 12 milionů Eur (cca 311 milionů korun).

Automobilka má ale potíže i ve své domovině, kde je podezírána americkou environmentální agenturou EPA z porušování zákona o ochraně ovzduší. Do vzduchu má v souvislosti se svými auty vypouštět nepovolené množství škodlivin, což je asi to poslední, co byste u Tesly čekali. Podezření EPA je ale znovu jen fakt, který je ovšem spojený nikoli s provozem aut značky, ale opět jejich výrobou. Při lakování má docházet k vypouštění nadměrného množství blíže neupřesněných exhalací. Že Tesla jako vždy vše odmítá, nemá asi už smysl dodávat.

Jelikož automobilka zrušila své PR oddělení, není nikdo, koho bychom se na stanovisko značky ke všem těmto případům mohli zeptat. Na druhou stranu by ale asi bylo stejné jako vždy - my nic. Uvidíme, jakým směrem se budou ubírat další šetření, žádný ze zmíněných problémů ale nevypadá jako vycucaný z prstu.

Tesla při výstavbě evropské Gigafactory porušila řadu pravidel, která se týkají životního prostředí a ochrany spodní vody. Znovu v Německu údajně ilegálně odmítá recyklovat jí dříve dodané baterie. A aby toho nebylo málo, podle úřadů porušuje zákony na ochranu ovzduší při lakování aut v USA. Dost environmentálních problémů na firmu, která se tváří jako zachránce planety. Foto: Tesla

Petr Prokopec