Tesla chce u Modelu 3 nechat lidi platit za vyhřívání sedadel, která si dávno koupili, smutné budoucnosti se asi nedá vyhnout

Pokušení automobilek nafukovat marže - a v případě Tesly také pokušení hýbat cenami aut podle toho, kdo je kde jak bude dotovat - je zjevně příliš silné, a tak je od podobných kroků neodradí ani masivní odpor veřejnosti.

„Dej blbci funkci a vymyslí lejstro,” řekl kdysi Jan Werich. „Dejte automobilce možnost vás podojit byť o korunu navíc a udělá to,” parafrázovali bychom jeho slova my. A v tomto směru se výrobcům aut dostal v posledních letech do rukou mocný nástroj, který zjevně nechtějí nechat jen tak ležet.

Dlouhodobě ho označujeme jako opětovné placení za vozy, které jsou už dávno vaše, protože přesně o to tu v principu jde. Automobilky po dekády fungovaly více či méně tak, že každý vůz šily na míru konkrétního klienta a vybavily jej určitými výbavovými prvky, které jste si prostě koupili a byly vaše. Zní to banálně a samozřejmě, jenže automobilkám tento model vyhovuje stále méně.

Když se zeptáte někoho, kdo se točí kolem výroby aut, nejlépe vám popíše, jaké logisticko-produkční peklo toto řešení je. Stačí, aby automobilka nabízela dva tři typy sedadel s několika verzemi čalounění a mechanickým, částečně elektrickým a plně elektrickým ovládáním, která mohou být vyhřívaná, chlazená a masážní, a máte před sebou ohromnou škálu variant. Tu soustavně udržujete v nabídce, musíte ji naučit dodavatele pružně vyrábět, dodávat, někde vše skladovat atd. Asi se nevyhnete tomu, že jedna sedadla budou mít tmavé látkové a druhá světle kožené čalounění, ale co ony funkce? A co všechno, co na ně navazuje? Pokud má sedadlo vyhřívání, potřebujete na něj tlačítko, pokud má chlazení, potřebujete na něj jiné tlačítko, pokud má „bederku”, potřebujete další, k tomu jednu na masáž, mohou tu být elektricky nastavitelné bočnice, délka sedáku, výška opěrky hlavy... Nemá to konec.

Všechny tyhle funkce nyní velmi snadno mohou mít všechna vyrobená sedadla, což výrobní a logistický proces značně zjednoduší. Pak je podle specifikace vozu zpřístupníte jen tomu, kdo si zaplatil. Neznalému věci může přijít podivné vyrábět všechna sedadla například s vyhříváním, ale zjednodušení výše zmíněných procesů je ve výsledku levnější než vyrábět třeba polovinu sedadel s topnými spirálami, které nepotřebují. Navíc jsou tu další potenciální výhody, kterých automobilky využívají. Pokud se čas od času ptáte, proč se dnes všechno musí ovládat přes dotykový displej, odpověď je právě zde - místo mraku kabelů a tlačítek uděláte jedno softwarové rozhraní ve kterém se může objevit ovládání čehokoli od masáže až po výhřev podle toho, za co si kdo zaplatí. A máte to. Sekáte v zásadě pár verzí aut jako Baťa cvičky a pak už jejich specifikace určujete jen softwarově. Svým způsobem je to geniální, úspory musí být ohromné i v rámci samotné konstrukce vozu.

Být to jen takto, ještě to není problém, v zásadě jde o jiné řešení dřívějšího přístupu, o kterém se zákazník ani nedozví. S výše popsaným ale přichází jedno pokušení, které automobilky nemohou dostat z hlavy. Však když máte auto, které si někdo koupil v základu, ale na jeho palubě je hardware, který umí - řekněme - obsloužit automatické stěrače, vyhřívání sedadel a navigaci, dříve nebo později výrobce napadne: A proč zákazníka nezkasírovat i po koupi a nedovolit mu třeba ten výhřev používat? Anebo ještě hůř: Když to umíme na dálku vypnout a zapnout, proč to zákazníkovi jen nepronajímat? Z toho se pro změnu snadno stane marketingové peklo, protože klientovi v zásadě říkáte: Ano, koupil jste si auto se všemi těmi funkcemi, ale teď nám musíte zaplatit znovu, abyste je mohl používat.

Je to z podstaty kontroverzní, jenže přesně v to automobilky vidí svou budoucnost. Proč? Protože zatímco dřív prodaly auta jednou, nyní to nohou dělat pořád dokola. Některé takové prodeje či pronájmy jsou celkem přijímané, zejména pokud jde o elektronické funkce, třeba s měsíčními platbami za vyhříváním sedadel si ale kupříkladu BMW spálilo prsty víc, než si kdy jeho klienti mohou spálit zadek. Přesto ostatní totéž láká.

Nyní se tak od „dobrého hackera”, který si na internetu říká Green, dozvídáme, že si cestičku k takové možnosti otevřela také Tesla u faceliftovaného Modelu 3. Nevíme, jestli to skutečně udělá. A nevíme - pokud to udělá -, zda sáhne po jednorázových či pravidelných platbách, u Modelu 3 ale je technicky možné platit si právě za vyhřívání sedadel nebo stěračů. Je to jistě cesta k dalším penězům, u Tesly má vše ale ještě jeden rozměr.

Nebudeme si nic nalhávat, bez masivního přerozdělování směrem k elektromobilům a všem možným dotacím by Tesla nikdy nebyla tím, čím je, a tak se v tomto prostředí snaží bruslit, jak jen dovede. S pomocí podobných řešení tak může uměle snížit pořizovací cenu aut a následně nechat zákazníky si připlatit už jen z vlastního. Jistě chápete - cena auta bude třeba 51 000 Eur, dotace se ale budou dávat jen do ceny 49 000 Eur. Tesla by mohla prostě zlevnit, ale proč to dělat, když může softwarově vzít vozu trochu výbavy, jeho pořizovací cenu snížit, do dotačního schématu se vejít a nechat tak vydělat všechno krom těch, kteří musí ony dotace platit - zákazník dostanete dotaci třeba 5 000 Eur a chybějící výbavu si může přikoupit později s pozitivní celkovou bilancí, Tesla prodá auto navíc.

Takto se rýsuje budoucnost aut a podle nás je docela smutná. A nedělejte si iluze, že to je nějaká libůstka prémiových značek nebo oportunistické Tesly - Škoda chce vydělávat peníze úplně na tom samém.

Tesla Model 3 pro rok 2024 si říká Highland, nyní ale tíhne spíše k „high price”, ovšem tak trochu skrytě. Nebude v tom zdaleka sama. Foto: Tesla

2023.38.8 brings us:

2024 base models

MY RWD SR (soft-range limited to 260 mile sit seems)

UI for electronic toll connector interface (needs bluetooth pairing to program)

Front heated seats and heated wipers are turning into paid features (for new cars?)

FCW gets R152 mode — green (@greentheonly) November 15, 2023

