Tesla chce změnit 110 let staré výrobní postupy, má to být klíčová cesta k levnějším autům před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla se pokouší inovovat automobilový průmysl na mnoha úrovních, výrobní postupy nevyjímaje. Ty zůstávají od roku 1913 v principu pořád stejné, Američané ale nyní razí cestu postupu zvanému Unboxed. V některých budí nadšení, v jiných obavy.

O letošním 1. prosinci oslavíme jedno významné automobilové jubileum. Právě v tento den roku 1913 totiž Henry Ford ve své továrně instaloval první pohyblivou montážní linku, která změnila celou branži a dostala automobil k běžnému lidu. Před jejím spuštěním se totiž Model T prodával zhruba za 900 dolarů. Postupem času nicméně jeho cena klesla na méně než třetinu, po pár měsících šetření si jej tak mohl koupit i dělník, který jej vyráběl. Není tak divu, že se už v roce 1923 prodalo více než 2 miliony vozů tohoto typu.

Fordův vynález zůstává ve své podstatě nezměněn po dlouhých 110 let. Během té doby totiž pouze docházelo na zvyšování automatizace, princip výrobního procesu byl však neustále stejný. Na jeho počátku tedy stála čerstvě svařená karoserie, která byla následně osazena dveřmi a nárazníky a nalakována. Poté došlo na odejmutí dveří, aby se mohl nastrojit interiér. Instalováno bylo rovněž hnací ústrojí. Vůz během tohoto procesu mířil zavěšený na lince od jednoho stanoviště k druhému.

Tesla nicméně tento proces vidí jako neefektivní. Omezením je samotná karoserie vozu, která umožňuje práci na interiéru jen omezenému počtu zaměstnanců. Ideální nicméně není ani přístup zvenčí, neboť je třeba si uvědomit, že moderní auta jsou 4,5 až pět metrů dlouhá a dva metry široká. Z toho důvodu je tedy třeba, aby jednotlivá stanoviště byla dostatečně prostorná. To vede k bobtnání hal, což také stojí peníze.

Lze tedy tuto 110 let starou metodu změnit? Podle Tesly ano. Automobilka již v březnu investorům představila novou metodu zvanou Unboxed. Její podstatou je rozkouskování vozu na jednotlivé moduly, které budou skládány separátně na jednotlivých stanovištích. Zatímco jeden tým bude mít na starosti třeba levou stranu karoserie, druhý si vezme na starosti tu pravou a třetí přední část interiéru, čtvrtý pak tu zadní. Pátý se bude věnovat hnacímu ústrojí, zatímco ten šestý vše smontuje dohromady. Vznikat tak může separátně řada částí různých aut, klidně i různých typů, pokud jejich moduly budou schůdné. Vytížení dělníků i strojů by tak mohlo být mimořádné vysoké, zvláště pokud by lidé dokázali obsluhovat výrobu různých modulů, jak je zrovna třeba.

Tato myšlenka pochopitelně ve světě vzbudila nemalý rozruch. Tesla si přitom od ní slibuje 44procentní navýšení produktivity, stejně jako 30procentní zlepšení využitelnosti prostoru v továrnách. Výroba aut by se díky tomu měla navýšit o 50 procent, zároveň má ovšem také dojít na 40procentní redukci emisí. Automobilka by tak konečně měla dosáhnout svého závazku, jímž je dostupný elektromobil startující pod 30 tisíci dolary, tedy zhruba pod 650 tisíci korunami.

Experti nicméně celý proces vidí jako rizikový, jenž „nebude fungovat, dokud výroba těchto velkých modulů nebude plně synchronizována a dokončené bloky nedorazí k finální montáži v ten pravý čas“. Stejně tak je otázkou, zda bude možné, aby se jednotlivá stanoviště věnovala výrobě různých vozů, kdy se liší třeba styl karoserie či její rozměry. „Dle mne je to prakticky nemožné,“ uvedl k tématu Hide Oba, který dříve pracoval na implementaci výrobních postupů Toyoty.

Je navíc třeba vzpomenout, s čím má Tesla největší problémy. Nejde ani tak o rychlost, s jakou vyrábí svá auta, nýbrž o nízkou kvalitu. U mnoha vozů došlo třeba na zaměnění vnitřních panelů. Samostatnou kapitolou je pak tragický lak. Nově by přitom každá část vozu byla lakována separátně. Snadno se tak může stát, že vás zástupce značky bude tlačit k tomu, abyste si převzali vůz se světlejší levou a tmavší pravou části, kde je interiér na jedné straně bílý a na druhé černý.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se celá záležitost vyvrbí. Na první výstupy si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, neboť nový proces má být až součástí nové továrny v mexickém Monterrey, na jejíž spuštění má dojít až v závěru příštího roku. Tesle přitom pochopitelně přejeme mnoho štěstí, neboť pokud uspěje, změní branži stejně jako kdysi Ford. Trochu se však obáváme toho, že se této myšlenky bude muset chopit někdo svědomitější, komu nebude vadit lidem soustavně a bez uzardění dodávat šmejdy klidně za miliony korun.

Myšlenka, s jakou Tesla vyrukovala, rozhodně nezní špatně. Trochu se nicméně bojíme toho, co vyleze na konci montážní linky zrovna u značky, která je schopna zaměnit i dekory v interiéru téhož auta, kde dělníci vidí obě strany vozu přímo před sebou. Foto: Tesla

Petr Prokopec

