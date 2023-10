Tesla čím dál tím víc připomíná tuctovou automobilku, říkají analytici. Musk přiznává, že si kope svůj vlastní hrob před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Dlouhodobě nesmyslná hodnota firmy je postavená na tom, že nejde ani tak o výrobce aut jako o technologickou firmu, která si vysoké marže zachová i při vysokém objemu produkce. Neděje se to a nadšení na Wall Street rychle vyprchává. Elon Musk tomu svými poznámkami výrazně pomáhá.

Když 1. července 2003 Martin Eberhard a Marc Tarpenning zakládali Teslu, nejspíše je nenapadlo, že o dvacet let později půjde o daleko nejhodnotnější automobilku světa. Paradoxem na celé věci je, že společnost dosáhla tržní kapitalizace takřka 700 miliard dolarů (cca 16,3 bil. Kč) hlavně proto, že investory není vnímána jako klasická automobilka. Podle Wall Street je to spíš technologická firma jako Apple, u které se věřilo, že „dokáže dosáhnout vysokých marží i při vysokém objemu produkce jako technologické a softwarové společnosti, ne jako tradiční automobilky”, jak dnes poznamenává Toni Sacconaghi, analytik Sanford C. Bernstein. Tato iluze se ale podle něj stále více rozplývá.

„Tesla teď čím dál víc připomíná tuctovou automobilku,” dodává Sacconaghi. Důvodů je víc, tím dominantním ale je, že podstatou jejího podnikání jsou pořád auta. A jak se letos ukazuje, prodávat miliony elektromobilů s milionovými cenovkami je nemožné, takže Tesla musí s rostoucími objemy produkce snižovat ceny, aby tyto vozy dokázala prodat. Firmě také přibývá konkurence, což ceny tlačí dál dolů, a tak marže klesají a klesají až na úrovně, jakou známe z účetnictví jiných automobilek. A prodeje softwarových řešení to nezachraňují.

Finanční výsledky automobilky za třetí kvartál tak nejsou zrovna oslnivé, navíc i objem prodejů zastal za očekáváními, skladové zásoby jsou stále vysoké. „Tesla musela přijít s vysokými slevami, aby ale nakonec prodala jen méně aut, než analytici očekávali,“ uvádí dnes Ryan Brinkman, analytik společnosti JP Morgan Chase. Investoři tak již nepředpokládají, že značka letos lidem dodá zhruba 2 miliony aut, spíše půjde o 1,8 milionu vozů. Spojte si to s menšími maržemi a zázrak se nekoná, na světě máte automobilku jako mnoho jiných.

„Stále více se zdá, že tak vysoká tržní kapitalizace firmy je neúnosná,“ přitakává Sacconaghimu Brinkman. Tesla navíc stojí před problémem, který může její bilanci dál poškodit. I Musk při představení kvartálních výsledků přiznal, že dlouho očekávaný a několikrát odložený Cybertruck je výzvou, kterou bude velmi náročné splnit. „Se Cybertruckem jsme si vykopali vlastní hrob,“ uvedl doslova šéf Tesly s tím, že pick-up začne generovat peníze až po nějakých 18 měsících výroby.

Jak jsme ale zmínili, zisková marže automobilky se už teď kvůli slevám dostala na úroveň koncernu General Motors či Fordu. Snadno se tak může stát, že Tesla v příštích čtvrtletích přestane vykazovat zisk a vrátí se do červených čísel. Pojetí Cybertrucku je navíc nedomyšlené a solidně vypadající výsledek vyžaduje mimořádnou preciznost a kvalitu výroby. Tedy přesně to, s čím je Tesla pořád na štíru. Ač tedy Musk mluví o milionu rezervací a výrobě čtvrt milionu kusů ročně od roku 2025, vše se může zhroutit jak domeček z karet.

Jasněji bude už brzy. Začít s dodávkami zákazníkům chce Tesla po mnoha odkladech 30. listopadu, krátce na to budeme mít jasně v tom, zda Cybertruck pozvedne značku k novým výšinám, či zda ji začne postupně potápět. Ještě donedávna se zdálo, že jedinou možností je první zmíněná varianta, ovšem pochybnosti analytiků a investorů dnes připouští i druhou možnost. Uvidíme tedy, jestli jde skutečně o „mimořádný produkt, který přichází jednou za život, a proto je velmi obtížné dostat jej na trh ve velkém množství, aby byl ziskový“, jak dnes Musk, nebo naprostou šílenost, která firmu položí podobně jako stejně „lakovaný” DeLorean DMC-12 před nějakými 40 roky.

Kdokoli soudný, kdo Cybertruck od roku 2019 viděl, před nesnázemi Muska varoval. Teď se ukáže, zda si s pick-upem si značka vykopala vlastní hrob, jak dnes přiznává i sám velký Elon. Foto: Tesla

Zdroj: Bloomberg, Business Insider

Petr Prokopec

