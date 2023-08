Tesla dál prodává lidem neuvěřitelné šmejdy, i fanoušci už se ptají, jestli auta někdo před dodáním kontroluje před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Podobné příběhy slýcháme pravidelně, obvykle jsou ale spojené se staršími Modely S a X. Také v případě podstatně novějšího Modelu Y je ale Tesla schopna dodat zákazníkovi auto s jasně viditelnou vadou.

Pokud sledujete naše články o ojetých vozech, nejspíše víte, že po stránce kvalitativní bývají nejlepší volbou exempláře, které z montážních linek sjely až v pozdějších letech výroby. Důvodem jsou mnohé porodní bolístky, jenž výrobci nezvládají u ryzích novinek hned na úvod vychytat. I když se každá automobilka snaží problémům předejít, až masová výroba a konfrontace se skutečným zacházením zákazníků odhalí některé neduhy. Proto dochází k postupným úpravám, které jsou obvykle koncentrované do prvních let výroby. Chcete-li tedy řešit minimum problémů, víte, nač cílit.

Každé pravidlo má ovšem své výjimky. A nejinak je tomu i v tomto případě. Tesla totiž opakovaně dokazuje, že je zcela jedno, jak dlouho má který vůz ve výrobním programu - šance, že si převezmete šmejd tu byla loni, je tu letos a s největší pravděpodobností tu bude i za rok. Americká automobilka totiž sice o kvalitě ráda mluví, činy ale chybí. Její prioritou je kvantita, neboť na konci každého kvartálu potřebuje okouzlit investory hezkými výrobními a prodejními čísly.

Stížnosti prší také na Model Y, který měl být kvalitnější už z podstaty, však se představil v roce 2020 jako v podstatě upravený Model 3, jehož výroba začala dokonce o tři léta dříve. Tesla tedy měla šest let na to, aby odstranila prvotní neduhy. A tři na to, aby kvalitu vozu dotáhla k hranici dokonalosti. Ovšem ani taková doba zjevně nestačila k tomu, aby lidem přestala prodávat až neuvěřitelné šmejdy.

Uživatel Redditu s přezdívkou zagman76 by mohl vyprávět. Tento člověk si před pár dny pořídil právě Model Y jakožto svůj první elektromobil. Hned při první jízdě jej nicméně zarazil příliš velký hluk. Protože ale s bateriovým pohonem neměl zkušenosti, přisuzoval jej pneumatikám, které jsou v těchto případech slyšet více než u spalovacích aut, a to kvůli absenci zvuku motoru. Nicméně protože daný nešvar přetrvával, majitel začal vůz zkoumat. A rychle přišel na to, že gumové těsnění na straně řidiče vyčuhuje ze dveří - je to jasně viditelné, jak můžete spatřit níže.

Majitel si chtěl auto nejprve opravit sám, a tak zkusil těsnění natlačit na své místo, ovšem neuspěl - bylo podle všeho špatně nalepeno. Zapotřebí je tedy návštěva servisu, kde by Tesla měla vše vyřešit zdarma v rámci záruky. Otázkou však je, zda technici značky skutečně budou tím nejlepším řešením. Velmi často se totiž stává, že servis pochybení automobilky ještě umocní. Zvláště pak, pokud jde o práci s lepidlem, po kterém se nově stopy mohou objevit i na karoserii či čalounění.

Je to další z řady šmejdů, které vypadají jako auto špatně opravené po nehodě amatérským automechanikem. Už i fanoušci Tesly na Redditu se tak ptají, jak je vůbec možné, že něco takového projde celým procesem na cestě k zákazníkovi, aniž by si toho všiml kdokoli jiný než právě kupec. Sami sobě však s humorem odpovídají, že něco jako kontrolu kvality snad Tesly ani nepoužívá - kdyby auto někdo před dodáním zkontroloval, nemohl by to nevidět. Pokud tedy po Tesle toužíte tak, že vás podobné patálie neodrazují, klidně si na převzetí vyhraďte několik hodin a zkoumejte opravdu každý detail. Jinak vás může nové auto krátce po koupi zklamat jako mnohé před vámi...

Model Y se začal vyrábět před třemi lety, navíc sdílí 75 procent komponentů s Modelem 3, který má na kontě již šestiletý životní cyklus. Ovšem ani taková doba značce nestačí k tomu, aby kvalita jejích aut byla alespoň na minimální přijatelné úrovni. Foto: Tesla

Zdroj: zagman76@Reddit

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.