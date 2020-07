Tesla dál žije hlavně z prodeje „emisních povolenek”, snadno se to obrátí proti ní před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Dnes jasně nejhodnotnější automobilka světa nevydělává na výrobě a prodeji aut, ale na tom, že jiní elektromobily nedělají a raději ji za to platí. Jak moc je takový byznys udržitelný, posuďte sami.

Stávající hodnota Tesly doslova bere dech, z jejích akcií se stala bublina, která nevyhnutelně praskne. Vidět to bylo i včera, kdy se po začátku obchodování cena jedné akcie přiblížila a hranici 1 800 dolarů a od pátku tak vystoupala výše o víc jak 16 procent. Nakonec se ale po uzavření obchodování propadla až na 1 461 dolarů, tedy naopak skoro o 18 procent níže oproti včerejšímu vrcholu. Takovéto pohyby jsou i v dnešní komplikované době u tak vysoce ceněné společnosti krajně neobvyklé a ukazují, na čem taková hodnota fundamentálně stojí - na ničem a posunout se může v jakékoli míře, jakýmkoli směrem na základě relativně nicotných impulzů.

Hodnota firmy tak včera na malý moment vzrostla od března, kdy jste si mohli jednu akcii koupit za 360 dolarů, skoro pětinásobně. To je za současných podmínek absurdní posun, na němž se podílela řada více či méně pozitivních zpráv a očekávání. Mezi ty poslední patří zveřejnění prodejů za druhý letošní kvartál, během nějž sice Tesla dodala pouhých 90 650 aut (a dále tak výrazně zaostává za plánem prodat letos přes 500 tisíc vozů), očekávání byla ale ještě nižší. Kromě toho naznačuje, že bude již počtvrté za sebou v kvartálním zisku, což by ji dovolilo dostat se na prestižní americký index S&P 500. To má na cenu akcií pozitivní vliv, a tak je lidé rázem začali nakupovat jako zběsilí.

Je ale třeba připomínat, že stejně jako v předchozích obdobích Tesla případného zisku nedosáhne díky výrobě a prodeji elektromobilů. Místo toho se značka stává závislou na jakýchsi emisních povolenkách, dlouhodobě hlavně kalifornských eko-kreditech a v poslední době také evropské podpoře koncernu FCA v dosahování místních limitů CO2.

Ty v roce 2012 generovaly obrat 41 milionů dolarů (972,6 mil. Kč), ovšem loni již šlo o 594 milionů dolarů (14,1 mld. Kč). Máme zde tedy neskutečný nárůst, ovšem i přesto byl loňský rok pro Teslu ztrátový. Díky zvýšenému prodeji eko-kreditů ovšem „sekera“ nepřesáhla miliardu dolarů (23,72 mld. Kč) jako v roce 2018, nýbrž činila „jen” 862 mil. USD (20,44 mld. Kč). Za první letošní kvartál pak firma překvapivého zisku dosáhla jen díky tomu, že do účetnictví zařadila emisní kredity za delší časové období ve výši 354 milionů dolarů (8,3 miliardy Kč) - bez nich by byla opět ve ztrátě. A ve ztrátě by byla i tehdy, kdyby započítala jen emisní kredity přijaté za sledované období.

Někteří říkají, že v prvním kvartálu šlo jen o 7 % obratu, ale to je velmi pomýlený pohled. Technicky vzato je to tak, ale reálně je příjem z těchto kreditů prakticky čistým ziskem před zdaněním, zatímco příjem z prodeje aut jen velmi hrubým příjmem, do kterého musíte značně investovat. Je to jako když vám někdo dává plat 30 tisíc, který ale získáte jen tehdy, když si koupíte auto na ježdění po zákaznících, tankujete do něj benzin, musíte si pořídit notebook, mobil, oblečení, zaplatit za ubytování a jídlo na cestách... A k tomu vám najednou někdo přidá 2 100 Kč jako bonus. Těch 2 100 Kč pro vás nakonec může znamenat vyšší reálný příjem než co vám zbude z oněch 30 tisíc, pro které musíte něco dělat. A když ho nemáte, vaše životní úroveň se podstatně zhorší.

V podobné situaci je Tesla a není přehnané tvrdit, že bez oněch příjmů z jakýchsi emisních povolenek by možná dávno neexistovala. A současně je třeba dodat, že tento podstatný dodatečný příjem nebude Tesle vytrhávat trn z paty věčně - je to platba od jiných automobilek za to, že v Kalifornii neprodávají předepsaný počet elektromobilů nebo že se FCA v Evropě vlastním portfoliem nedostane pod předepsaný flotilový průměr 95 g CO2/km. To se změní, elektrickým směrem dnes míří prakticky všechny automobilky - není to tak, že by moderní Tesla vyrážela do boje s krásnými novými elektromobil a proti ní se snažili bojovat dinosauři se zastaralými auty se spalovacími motory až do skonání světa. Elektromobily bude prodávat každý, nikdo se jim nebrání a neubrání, ovšem jen z legislativních důvodů. A tak je budou vyrábět tehdy, kdy pro ně bude levnější vlastní výroba než živení Tesly. A ten moment zejména kvůli utahujícím se šroubům v Evropě se blíží.

Jakmile tedy nebudou mít potřebu nakupovat odpustky v Evropě, Kalifornii a dalších amerických státech, firmě Elona Muska už nepřímo pomáhat nebudou. Pro Teslu by to mohl být zásadní problém, neboť dostat se do zisku se může ukázat za takových okolností zcela nemožným. A byť investoři Tesly nejsou zrovna těmi, kteří by v prvé řadě hleděli na čísla, ignorovat to nepůjde, což by už tak mnohonásobně „přefouklé” akcie firmy poslalo níže snáze než kdy jindy. Získávání kapitálu skrze úpisy nových akcií (naposledy letos) je pak pro americkou automobilku další zásadní zdroj příjmů k pokrývání dlouhodobě velmi ztrátového hospodaření, takže vysokou cenu akcií potřebuje stejně nutně jako ony povolenky.

Tesla je na prodeji kreditů závislá, zejména proto, že díky nim může referovat výsledky, jenž jsou rajskou hudbou pro investory. Grafika: Stock Dividend Screener

Zdroj: Stock Dividend Screener

Petr Prokopec