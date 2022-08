Tesla lhala o možnostech Autopilotu, uznaly už i úřady, hrozí jí ztráta licence a miliardové pokuty před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Úřadům trvalo opravdu dlouho, než si troufly říci, že černá je opravdu černá, nikoli bílá, jak ji prezentuje Tesla. Pro automobilku je to potenciálně velká nepříjemnost, ze svých lživých tvrzení se teď musí zpovídat u soudu.

Elon Musk v roce 2013 veřejně poznamenal, že „Autopilot je dobrou věcí, kterou mají letadla, a kterou bychom tedy měli mít v automobilech“. O pár měsíců později pak Tesla začala zákazníkům nabízet možnost koupě této technologie, jejíž první verze byly vyvinuty ve spolupráci se společností Mobileye. Ta nicméně v roce 2016 ze společného podniku vycouvala s tím, že Tesla až příliš tlačí na pilu a Autopilot se začíná stávat spíše bezpečnostním rizikem než vaším ochráncem.

Na zavádějící název, stejně jako na mnohé problémy Autopilotu i jeho nadstavby FSD (Full Self-Driving) upozorňujeme již léta. A nejsme sami, Tesle na špek neskočil každý. Překvapivá nicméně byla liknavost úřadů, které jinak tvrdě vystupují proti kdejakému nesmyslu. A nenakoplo je zprvu ani to, že v autech značky začali umírat lidé - technicky sice svou vlastní chybou, morálně ale proto, že uvěřili zavádějícím tvrzením Tesly. Však i na YouTube se začala pravidelně objevovat videa, ve kterých majitelé za jízdy přesedají na zadní sedadla a nechávají vše na umělé inteligenci. Tedy na systému, který klidně zamění semafor za Měsíc nebo „přehlédne” náklaďák ležící napříč dálnicí.

Nelze pochopitelně Tesle upřít, že stejně jako v případě elektrifikace odstartovala „závody ve zbrojení“ a přiměla konkurenci, aby se novým oborům také věnovaly. Ovšem právě jejich letité zkušenosti je nutily, aby se držely při zemi. Respektive žádná z nich nemohla tolik riskovat, neboť jediné selhání by vyústilo v neskutečné komplikace. Proto jejich systémy na první pohled neumí tolik, čím se chlubí Tesla, neakceptují taková rizika.

Nyní se nicméně úřady konečně probudily a lži Tesly dále nehodlají tolerovat. Kalifornský Úřad pro motorová vozidla (DMV, Department of Motor Vehicles) totiž 28. července podal žalobu, ve které uvádí, že Tesla na svém webu publikovala „nepravdivá a zavádějící tvrzení“. Pokud se přitom ukáže, že žaloba je oprávněná - o čemž v tuto chvíli nikdo soudný nepochybuje -, pak by automobilka mohla přijít o licenci výrobce. Zároveň by nemohla svá auta prodávat v Kalifornii, která je jejím největším odbytištěm.

Automobilka by zároveň musela zaplatit pokutu a odškodnit veškeré postižené řidiče, tedy statisíce lidí. To by ji nepochybně přišlo na na miliardy. A zároveň by tím pochopitelně utrpěla její image. Tedy jinými slovy, několik let nafukovaná marketingová bublina, která vedle k vzestupu na burze až na pozici nejhodnotnější automobilky světa, by dostala jeden slušný vpich.

Nad značkou se tedy skutečně začínají stahovat mraky, což nejspíše vedení Tesly již dopředu muselo tušit. Jinak by koneckonců nedošlo na stěhování ústředí značky do Texasu. Příští týdny a měsíce tedy budou nadmíru zajímavé, přičemž Tesla má 15 dní na to, aby se k obvinění vyjádřila. Již svými nedávnými kroky nicméně dokázala, že úřady mají pravdu. V červnu totiž na svém webu upravila popis skloňovaných technologií, ve kterém je nově zmiňována nutnost dohledu.

To je nicméně v příkrém rozporu s předchozím prohlášením. Značka totiž kupříkladu uváděla, že „vše, co potřebujete, je nastoupit a říci svému vozu, kam chcete. Vaše Tesla vypočítá a zrealizuje optimální cestu a protáhne vás skrze městské ulice, komplikované křižovatky i dálnice.“ Stejně jako se chlubila tím, že „systém je navržen tak, aby byl schopen zvládnout krátké i dlouhé trasy bez nutnosti jakékoli akce ze strany člověka sedícího v sedadle řidiče.“

V obou případech (a je nutné poznamenat, že jich bylo daleko více), tedy Tesla vypustila do světa bohapustou lež korespondující s Muskovým tvrzením, že vozy značky zvládnou přejezd Států od jednoho pobřeží k druhému bez nutnosti řidiče s masa a kostí. To se ovšem dosud nestalo, byť nás šéf Tesly soustavně ubezpečuje, že je už jen krůček od příchodu autonomního řízení úrovně SAE5. Přitom někteří tvrdí, že se jí nikdy nepodaří dosáhnout.

Právě proto ostatně Musk v červnovém podcastu uvedl, že s autonomním řízením Tesla stojí či padá. Až dosud se zdála být na koni, nyní se však realitě blíží spíše druhá zmíněná možnost. I proto, že kvůli daným technologiím nejde značce po krku jen kalifornský úřad, ale také asociace NHTSA. Ta přitom pro změnu může Teslu donutit k tomu, aby svolala všechna auta, která jsou Autopilotem a FSD osazena. Ani to si ale značka dost dobře nemůže dovolit.

Že vozy Tesly ani zdaleka nedokážou to, co o nich automobilka tvrdí, říkáme již léta. A tvrdí to i mnohé studie. Z těch, stejně jako z médií, si ovšem Musk a jeho fanoušci pranic nedělali. Nyní ale značka bude muset u soudu čelit úřadům. Foto: Tesla

Zdroj: CNN, Los Angeles Times, Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.