Tesla pořád odkládá dodání nových aut, některá slibuje dodat až za neskutečné dva roky před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Pamatujete si, co jste dělali před dvěma roky? Bylo krátce po rozpuku koronavirové pandemie a diskutovalo se o tom, zda na koncert bude moci jít aspoň pět lidí. Je to dávno, podobný rozestup ale bude dělit některé zákazníky Tesly mezi objednáním a dodáním nového auta. V lepším případě.

Tesla v loňském roce dosáhla prodejního rekordu, když zákazníkům dodala takřka 1 milion aut. Z tohoto koláče si jasně největší porci odlouply Model 3 a Y, na které připadlo přes 900 tisíc exemplářů. Vedle toho starší Modely S a X jen paběrkovaly, neboť prodáno nebylo ani 25 tisíc aut. Už několikrát jsme psali, že zájem o tyto modely slábne kvůli jejich stáří i stále četnější konkurenci. Člověk by tak čekal, že nebude problém je koupit, neboť s výrobními kapacitami a přemírou poptávky by tady problém být neměl. Tak to ale není.

Tesla zjevně tyto vozy při nezájmu o ně odstavila na vedlejší kolej, snad s výjimkou nových vrcholných verze Plaid, které jsou tím nejdražším, co u automobilky můžete koupit. A čekací lhůty na levnější verze elektrického sedanu a elektrického SUV dokola protahuje. Pokud si tedy někdo Model X objednal již začátkem loňského roku a měl jej dostat v červenci, pak se dnes hodně diví - dodání vozu je odkládáno a dle nejnovějších avíz samotné Tesly se nyní počítá s časovým rozmezím prosinec 2022 až duben 2023. Znamená to tedy, že zákazníci se vozu dočkají až dlouhé dva roky od objednání. Tedy za předpokladu, že se jej vůbec dočkají.

Podobná situace je spojena i s Modelem S, na jehož běžnější varianty mají zákazníci čekat do listopadu 2022 až února 2023. U typů Plaid platí dřívější termíny, což naznačuje, že Tesla se do jisté chová podobně jako třeba Ferrari. U toho dávno neplatí, že kdo dříve přijde, ten dříve mele. Místo toho jsou rozhodující detaily vaší objednávky - čím více příplatkových prvků zaškrtnete, a čím výše se tedy finančně dostanete, tím dříve vám vůz bude dodán.

Takový stav není zrovna férový a divíme se, s jakou lehkostí jej zákazníci tolerují. Na druhou stranu není Teslu těžké chápat - krize spojená s nedostatkem kde čeho, zejména pak čipů, dolehla i na ni. A byť na rozdíl od ostatních výrobců nemusí volit mezi elektrickými a spalovacími vozy, logicky upřednostňuje takové, na kterých vydělá nejvíc.

Přesto je to problematická praktika. Automobilka i na tomto poli riskuje loajalitu klientely, neboť čím déle bude na vůz čekat, tím menší spokojenost od ní lze očekávat. A jak jsme již naznačili, docela se divíme, že to automobilce vůbec u někoho prochází - známe dost náročných zákazníků podobně drahých aut, pro které je hraničně snesitelné prodloužení doby dodání z 2 až 3 měsíců na 4 nebo 5. Něco jako dvouletou dodací lhůtu by u pořád docela normálního auta nikdy neakceptovali. Však kdo ví, co bude za dva roky? V době, kdy na trh míří stále více konkurentů, jde od Tesly jen o další dráždění hada bosou nohou.

Pokud jste si loni objednali Model X, pak se musíte obrnit větší trpělivostí, než bylo opakovaně oznámeno. Automobilka totiž čekací lhůty protáhla až do dubna 2023. Není to ale první odklad, jistý si tak nikdo nemůže být ani tímto termínem. Foto: Tesla

Terrible news from Tesla regarding our Model X. @elonmusk any more updates here? Looks like it’ll be a 2 year wait before our early 2021 order delivers. This is the 8th estimated delivery window for our MX. pic.twitter.com/OF87ew5wB7 — It’s Kim Java (@ItsKimJava) May 19, 2022

Zdroj: Teslarati

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.