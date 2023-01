Tesla dostala tučnou pokutu za to, že lhala o dojezdu svých aut. Spor odhalil i to, o kolik je v zimě nižší před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tohle je pro Teslu další krutý políček. Jednak jde o hodně peněz, ještě tíživější je ale konfrontace veřejnosti s realitou klesajícího dojezdu elektrických aut v zimě. Vůz za jeden a čtvrt milionu korun může také pomalu ujet jen 200 km.

Jezděte s autem, ne aby auto jezdilo s vámi, říkával nám svého času technik českého zastoupení jedné z francouzských značek při předávání novinářských vozů. Jeho slova už nejspíš z hlavy nedostanu, jsou totiž velmi pravdivá. Jistě narážel na to, abychom věnovali maximální pozornost řízení a nenechali se ukolébat různými podpůrnými systémy, na mysl my ale přichází i v momentě, kdy vidím, jak si některé typy vozů dělají ze svých uživatelů pomalu otroky.

Řeč je pochopitelně o elektromobilech, které se v jakkoli neideálních podmínkách stávají místo nenáročných služebníků přizpůsobujících se vám spíše náročnými primadonami, kolem kterých musíte neustále kroužit a přizpůsobovat se jejich potřebám. Dojezd je omezený, nabíjení dlouhé, nabíječky nespolehlivé - už to dokáže zásadně zkomplikovat život, jak jsme nejednou probírali. A to se bavíme o cestování za příznivých teplot, pokud nastane zima, jsou problémy jen větší.

Právě použitelností elektromobilů v zimě se v minulých měsících zabývala korejská KFTC (Korea Fair Trade Commission, řekněme Komise pro férové obchodování), která nyní udělila Tesle pokutu ve výši 2,85 miliardy wonů, tedy více jak 50 milionů korun. Důvod? Značka od srpna 2019 až do nedávné doby na svém webu lhala o „dojezdu svých aut na jedno nabití, jejich úsporu v porovnání se spalovacími vozy i výkonu sítě Superchargerů“.

KFTC udávaná data srovnala se skutečností a mj. zjistila, že dojezd Tesel za mrazivého počasí může být až o 50,5 procenta nižší, než je uvedeno na webu automobilky. To je ohromný rozdíl. V případě základní verze Modelu 3 tak zákazníci mohou počítat s pouhými dvěma stovkami kilometrů namísto 403 km, zatímco u provedení Performance se jedná o nějakých 240 km. A to se pořád bavíme o maximálně úsporné, tedy pomalé jízdě, ničím větším. To opravdu není nic ohromujícího, na rozdíl od cen elektromobilů, jenž činí 70,34 milionů wonů (1 254 000 Kč), respektive 94,175 mil. KRW (1 679 000 Kč).

Tesla se zatím k celé věci nevyjádřila, očekávat nicméně můžeme reakce typu „účelovka a kampaň“. Sama pokuta je pro Teslu jistě nepříjemná, problematičtější je ale rána pro image jejích aut a elektromobilů jako takových. Fakt, že v zimě dojezd elektrických vozů klesá, není nový, až takový rozdíl daný chemickými limity baterek, nutností jejich zahřívání i vyšším odběrem ze strany topení ale mnohé jistě zaskočí. S takovým potenciálem se člověk skutečně snadno stane otrokem svého vozu nezbude mu, než aby si život řídil podle něj, nikoli naopak. To nezní moc lákavě.

Model 3 v Koreji startuje na 1 254 000 Kč, za chladného počasí nicméně může urazit na jedno nabití jen 200 kilometrů velmi pomalou jízdou. Tesla o tomto i dalších faktech lhala, proto jí KFTC udělila tučnou pokutu. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters

