Tesla faceliftovala Model 3 a dokázala skoro nemožné, interiér teď působí ještě laciněji | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jestli na dosavadním provedení Modelu 3 něco vzbuzovalo kontroverzi, pak to byl její interiér jako vyřezaný ze šatní skříně. Tesla ale dokázala ve snaze snížit náklady zajít ještě dál, teď už auto nemá ani páčky pod volantem či volič automatu.

Ač se to může zdát neuvěřitelné, od prezentace Tesly Model 3 uteklo již sedm let. A od zahájení výroby šest. To je doba běžně spojovaná s kompletním životním cyklem toho kterého vozu. Nejznámější výrobce elektromobilů na světě ale během celé té doby přišel pouze s jedinou drobnou modernizací, a to v roce 2020, kdy se do exteriéru a interiéru propsaly některé změny inspirované Modelem Y.

Kdy se tedy Model 3 dočká nástupce? To je otázka, na kterou možná raději ani odpověď znát nechtějte, Tesla totiž až nyní přišla s prvním skutečným faceliftem. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby vůz, o kterém Elon Musk začal poprvé mluvit již v roce 2006, tu s námi byl do konce dekády. Vše ale pochopitelně bude záležet na prodejích, které od letošního roku poněkud vázly, alespoň ve srovnání s tím, kolik aut Tesla vyráběla.

Inovovaný Model 3 by navíc měl zdražit, jakkoli přesné ceny zatím nebyly oznámeny. Za vyšší sumu má nabízet o zhruba 10 procent delší dojezd, za čímž stojí hlavně překopaná příď. Automobilka totiž kromě nových světel vůz osadila také odlišným nárazníkem s nižším větrným odporem. Aerodynamický koeficient tak klesl ze stávajících Cd 0,225 na 0,219, načež verze Standard Range má zvládat 554 a Long Range pak 677 kilometrů na jedno nabití.

Ona data vychází z metodiky WLTP, Tesla tedy poněkud překvapivě přišla nejprve s faceliftem evropské varianty. Za tím ale možná stojí skutečnost, že dle environmentální agentury EPA nebudou mít výše popsané úpravy na dojezd až takový vliv. V té chvíli by ale pomalu nebylo čím se chlubit. Zvláště když je zjevné, že zejména novinky v interiéru vzbudí nemalou kontroverzi. A ne, výměna dveřních panelů či integrace ambientního osvětlení mezi ně nepatří.

Tesla se rozhodla facelift využít k dalšímu ořezání nákladů, kvůli čemuž působí ještě laciněji než dosud. Ze sloupku řízení tak zmizela nejen páčka pro aktivaci směrových světel, nýbrž i volič převodovky. Tu je nyní třeba ovládat skrze dotykový displej, i u menšího sedanu tedy automobilka kráčí stejnou cestou, jakou se vydala již u Modelu S a X. Jenže jejich klientela není tak pestrá, většina zákazníků Tesle fandí a toleruje jí kdeco. U vozu, který si ročně mají kupovat statisíce lidí, jde o tenký led.

Je pochopitelně možné, že vám tento krok nebude proti mysli, zvlášť když v souvislosti s ním došlo na zvětšení obrazovky z 15 na 15,4 palce. Pro nás je nicméně ovládání vozu na prvním místě. Pokud ovšem třeba po smyku skončíte napříč vozovkou, potřebujete se rychle srovnat a na horizontu vidíte blížící se kamión, pak řešení Tesly opravdu není tím pravým ořechovým.

Ve finále tak jediným přínosem faceliftu, který nelze kritizovat, je navýšení kapacity zavazadelníku z 561 na 594 litrů. A jakkoli Tesla sice nezmínila, jak posunu na tomto poli docílila, dá se čekat, že za ním stojí změna výrobního postupu a nahrazení několika dílčích komponentů na zádi jedním velkým výliske. I tato změna je nicméně ve finále výhodná hlavně pro automobilku, která tak dále ušetří na výrobě. Aspoň tak ale má kam jít při budoucím zavádění zřejmě nevyhnutelných slev slev.

Bude toto vše stačit na stále početnější konkurenci? To je poněkud akademická otázka, neboť musíme připomenout, že lidé si Tesly primárně kupují kvůli jejich image a žádná jiná značka takovou nemá. I to je ale ošidný přístup, který se snadno může otočit proti automobilce, stačí vzpomenout osud značek jako Abercrombie & Fitch a jiných firem, které svého času stavěly na pečlivě budované image, jež na zákazníky nějakou chvíli fungovala a pak najednou fungovat přestala.

Model 3 prošel modernizací, která mu přinesla delší dojezd a podle značky také minimalističtější interiér, což je prý moderní trend. Ve skutečnosti ovšem došlo hlavně na další osekávání nákladů. Foto: Tesla

Petr Prokopec

