Tesla honí prodeje, jak se dá. V Evropě nabídne čínský model, v USA zkouší taktiku Horsta Fuchse

Petr ProkopecO padajících prodejích americké automobilky na obou stranách Atlantiku už si švitoří i vrabci na střechách jejích fabrik, Tesla ale nikdy neskládá zbraně. A tak v následujících týdnech zkusí hned dva triky, pro každý kontinent jeden.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
O padajících prodejích americké automobilky na obou stranách Atlantiku už si švitoří i vrabci na střechách jejích fabrik, Tesla ale nikdy neskládá zbraně. A tak v následujících týdnech zkusí hned dva triky, pro každý kontinent jeden.
Letos v létě se Tesla pochlubila prodlouženou verzí Modelu Y. Ta byla dosud k mání pouze v Číně, kde se též výlučně vyrábí. A protože tamtéž byly spatřeny také testovací prototypy, které se na silnicích jiných míst světa neobjevily, zdálo se, že varianta L zůstane zasvěcena pouze Říši středu. Nakonec se ale ukáže minimálně také v Evropě, a to v nejbližších týdnech či měsících.
Prodloužené provedení se totiž dočkalo místní homologace, načež známe jeho veškeré technické parametry. Protože se ovšem taktéž vyrábí v šanghajské továrně, nedošlo oproti čínské verzi k dramatickým změnám. Pár se jich ale přece jen najde.
Evropský Model Y L má tedy na kontě 2 163 kg, což je na první pohled o hodně víc, než kolik váží čínská varianta. Jde ovšem o hmotnost s řidičem, bez něj tu máme jen nepatrný rozdíl. Nárůst oproti běžnému provedení je ovšem pořád 100kilový, zatímco v případě délky lze mluvit o 4,98 metrech a posunu o 18 cm. V tomto případě jde nepřekvapivě přesně o parametry čínské varianty.
Rozdíl je v bateriích, kdy pro Evropu novinka přitom počítá s bateriemi LG 5N, které tvoří 4 600 článků místo 4 416 „čínských”. Nabízí tak o něco větší kapacitu 88,2 kWh, se kterou je spojen dojezd 681 km dle cyklu WLTP. Reálně lze samozřejmě počítat s mnohem menší vzdáleností, zvláště pak v zimě, na kterou jsou elektromobily tradičně choulostivé. Paket přitom váží 465 kilogramů, tedy o 17 kg víc. Na stovce je s ním Model Y L za 4,5 sekundy, což je o 2 desetiny horší čas než u základní verze, nejvyšší rychlost 201 km/h je však stejná.
Dalším rozdílem, který u evropské verze lze očekávat, jsou pneumatiky. U nás si Model Y L zakoupíte s „kontinentálkami“ EcoContact 7S v 19palcovém rozměru. Trochu smutnou zprávou pro milovníky karavanů je skutečnost, že vůz nemá oficiálně schválené tažné zařízení, tedy alespoň zatím. Též bude jistě třeba počítat se zásadně vyšší cenou, ta ovšem zatím zveřejněna nebyla.
Víc peněz si ale na Tesly budou muset připravit i zákazníci za oceánem, tedy pokud máme věřit marketingové taktice automobilky vystřižené jak z repertoáru teleshoppingového krále. Protože Američané chtějí napravit své letošní prodeje v maximální možné míře, oznámili, že současné výhodné leasingové splátky už budou platit jen „posledních pár momentů”. A skončí někdy před koncem roku - mezi svátky se u Modelu Y, 3 a Cybertrucku mají podstatně zvýšit leasingové splátky.
Koupě jednoho z těchto elektromobilů touto cestou se tedy má prodražit až o 67 procent (!) - Například Model 3 má vyjít každých 30 dní na 499 USD neboli 10 500 Kč místo dosavadních 299 USD (6 500 Kč). Dvakrát vyšší pak bude také úvodní akontace 1 500 USD (31 100 Kč). Něco nám ale říká, že se to reálně nestane, aspoň ne v takové míře, a Tesla pouze straší, aby přiměla lidi nakoupit teď, protože honí vadnoucí prodeje, jak se dá. Horst Fuchs by ji pochválil, my zůstáváme k takovým praktikám zdrženlivější.
Prodloužený Model Y se zkraje příštího roku dostane také do Evropy, už je tu homologovaný. Dostane o něco větší baterky a pár dalších změn, bude ale také podstatně dražší, i když půjde dál o vůz vyráběný levně v Číně. Foto: Tesla
Model Y L - Made in - type approval— eivissa(@eivissacopter) December 12, 2025
Codename NV80
WLTP 681 km (19")
Battery LG 5N (EF1)
88.2 kWh
Nominal Voltage 369V
Cell Count 4600 (from 4416)
Drive Unit 3D3 / 3D7 (gen2021)
Load Capacity 563 kg (w/o driver)
No certified tow hitch atm
Release Q1/2026? pic.twitter.com/ypd1RLM2MS
