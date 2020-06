Tesla i Musk podcenili koronavirus, teď už i zamlčují informace o počtu nakažených před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fox KTVU

Elon Musk shazoval opatření proti šíření koronaviru, řekl, že do dubna bude po pandemii a vydupal si předčasné otevření továrny. Od té doby razantně roste počet nakažených tam, kde továrna sídlí, Tesla ani úřady ale o infikovaných nemluví.

Před třemi měsíci lidé ve Státech o rouškách věděli prakticky jen z doslechu. Většina z nich pak jakákoliv restriktivní opatření považovala za zbytečná, Elon Musk je dokonce nazýval „fašistickými“. Dle jeho názoru politici významnou měrou dupali po individuálních svobodách, a to kvůli nemoci, která podle něj víceméně vůbec neexistovala. I proto šéf Tesly dokonce na Twitteru tvrdil, že do konce dubna nebudou muset Státy řešit žádného nového nakaženého a život se vrátí do starých kolejí.

Už tehdy bylo z pohledu Evropana zjevné, že Musk je tentokrát se svým vizionářstvím mimo mísu, šéf Tesly přesto nezůstával pouze u slov. Místo toho navzdory nařízením okresku Alameda County předčasně otevřel továrnu ve Fremontu a úřadům vzkázal, že ho klidně mohou přijít zatknout. Na to nedošlo, automobilka se nakonec s úřady dohodla na kompromisní cestě. Své brány tak i navzdory protestům zaměstnanců obávajících se o své zdraví nakonec otevřela sedm dní před původně povoleným datem.

Jaká je současná realita, asi víte. USA dnes evidují 2,64 milionu potvrzených případů a takřka 129 tisíc lidí již zemřelo - to je více lidí než kolik amerických vojáků zahynulo v první světové válce. Data navíc ukazují, že situace se horší a vzhledem k laxnímu přístupu Američanů se může zhoršit ještě víc. Znovuotevření obchodů a továren totiž dle nich proběhlo daleko dříve, než mělo, přičemž lidé navíc enormně zanedbávali většinu preventivních opatření. I přes tak vysokou úmrtnost totiž třeba roušky dodnes v mnoha státech nejsou povinné.

My se nyní můžeme vrátit k Tesle, která mohla k šíření nákazy právě oním popíráním nebezpečnosti pandemie a předčasným znovuotevřením továrny snadno přispět. Jak informuje list Los Angeles Times, okresek Alameda County má nejvyšší nárůst případů v severní Kalifornii, nově nakažených je o 104 % více než dříve. A v okresku San Joaquin, kde žije většina z 10 tisíc dělníků značky, došlo k nárůstu nakažených od znovuotevření továrny o 149 % na 1 550.

Náhoda? Kdo ví, reakce Tesly i úřadů ale naznačují spíše opak. LA Times v reakci na daný vývoj požádaly okresek Alameda County o data, která by potvrdila nebo naopak definitivně vyvrátila, že k šíření viru přispěl výrobce elektromobilů. Žádost však byla odmítnuta, a to přesto, že zveřejnění takto obecných informací by nikterak nezasahovalo do individuálních práv a tedy by nemělo podléhat utajení.

Nebylo by tedy vůbec překvapivé, kdyby lidé začali spekulovat o tom, že okresek Alameda County stejně jako Musk v úvodu vážnost pandemie totálně podcenil a dal raději na naléhání excentrického miliardáře a nikoliv zdravotních expertů. Tento krok se ale politikům evidentně nevyplatil. Nyní se tak veškerou svou odpovědnost snaží zamést pod koberec, což ovšem může dalšímu šíření koronaviru jen pomoci.

Tesla již přiznala, že ve Fremontu se od opětovného otevření továrny COVID-19 v mnoha případech objevil. Dělníci jej ale měli chytit doma a s ohledem na uvědomělost jej doma také vyleželi. Továrna tak prý k jeho šíření v žádném případě nepřispěla, firma ale neuvádí, jak k takto odvážnému závěru došla.

Nyní bude zajímavé, jak se celá záležitost vyvrbí. Zvláště s ohledem na to, že USA před sebou mají oslavu Dne nezávislosti. Ač tedy již 16 států oznámilo, že dochází k opětovnému zpřísnění pravidel, očekává se sdružování lidí i absence ochranných masek. Počet nakažených by se tedy mohl opět zvýšit, a to i v okresku Alameda County. A pokud vina za to nemá padnout na Teslu, je třeba znát data, která list LA Times neúspěšně požaduje.

Na začátku května se před továrnou Tesly protestovalo za předčasné zahájení výroby...



...i za dodržování vládních pravidel. Názor těchto lidí nakonec vyslyšen nebyl, což mohlo vést k dalšímu rozšíření viru. Foto: Fox KTVU

Zdroj: LA Times

Petr Prokopec