Tesla jako by dělala vše proto, aby si její auta koupilo co nejmíň lidí, v Norsku skóruje před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jako relativně mladá automobilka sázející na obecně novou techniku a obestíraná zvěstmi o mizerné kvalitě by Tesla měla dělat vše proto, aby si získala důvěru. Dělá ale pravý opak.

Tesla je v poslední době skloňována hlavně v souvislosti s nekvalitou svých aut, které přibývá s tím, jak roste objem její výroby. Autům dokonce odpadávají části střech či dokonce rovnou střechy celé a to jsou jen nejviditelnější ze záplavy problémů, s nimiž se noví majitelé setkávají. Co na to automobilka? Měla by se snažit vše promptně řešit a selhání vysvětlovat, ona ale místo toho zruší oddělení pro styk s veřejností a zákazníkům potichu vezme možnost nekvalitní vozy vrátit.

Tím to ale neskončilo. Nejnověji automobilka zrušila dosavadní záruky na ojetá auta prodávaná přímo skrze její zastoupení. Pokud jste si přes Teslu pořídili ojetý vůz s maximálně 80 tisící najetými km a starý do 4 let, mohli jste dosud počítat se zárukou na další 4 roky a 80 tisíc km. Pokud měl měl najeto mezi 80 a 160 tisíci km a byl starý 4 až 6 let, dostali jste záruku 2 roky do najetí 160 tisíc km maximálně. To bylo příjemné, teď už se můžete prvním případě spolehnout jen na zachováním původní záruky prodloužené o 1 rok a 16 tisíc km, v druhém pak na novou záruku se stejnými parametry. Lepší než nic, oproti dosavadnímu stavu ale velký krok zpět.

Tesla jako by dělala vše proto, aby si její nová i ojetá auta kupovalo co nejméně lidí a v Evropě - zdá se - boduje. Letošní prodeje americké automobilky za první tři kvartály oproti loňsku klesly o 18 procent, což je neobvyklé za situace, kdy celkově roste. V Nizozemsku se takový Model 3 musí potýkat se 68procentním poklesem zájmu a podobně je tomu na dalším pionýrském trhu s elektromobily, v Norsku.

Tam loni Tesla prodala 15 683 Modelů 3, což bylo mimochodem 16,5 procenta jejích celkových evropských prodejů. Americká automobilka tím málem přepsala tabulky, neboť historicky nejlépe prodávaným modelem za jediný rok se stal Volkswagen Beetle (ano, původní Brouk), který si v roce 1969 našel 16 706 zákazníků. Tesla byla k tomuto rekordu blízko a fandové dokonce spustili online prezentaci, která měla překonání tohoto historického milníku zdokumentovat, to už se ale stěží kdy stane.

Letos o Model 3 zákazníci v Norsku pomalu ani nezavadí pohledem - za celý rok má na kontě pouze 3 253 registrací. To je tak málo, že jej Volkswagen s novým ID.3 překonal za pouhé dva měsíce na trhu - v září se prodalo 1 989 kusů a v říjnu 1 506. Pokud by to takhle šlo dál, bude to nakonec Volkswagen, kdo překoná historický zápis Volkswagenu. Tento stav bude mít jistě více důvodů, stále více nevstřícné chování Tesly směrem k zákazníkům a množící se problémy s jejími vozy ale nepochybně jsou jedněmi z nich.

Tesla Model 3 má za loňský rok v Norsku na kontě 15 683 prodaných aut, letos jich ale zatím není ani pětina, pokles zájmu je obrovský. Foto: Tesla



Zatímco tedy loni mohla Tesla myslet překonání historického rekordu Volkswagenu Beetle z roku 1969, letos už prohrává s VW ID.3, který se přitom prodává až od září. Foto: Volkswagen

Zdroje: Autoblog, Beetle.Teslastats.no

Petr Prokopec