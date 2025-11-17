Tesla je na tom s prodeji tak zle, že lidem zpřístupní léta zarytě odmítanou funkci
Petr ProkopecDokud Tesla byla na koni, hrdě odmítala vycházet zákazníkům vstříc i v případech, kdy by jí to zřetelně pomohlo k vyšší popularitě. Teď na koni není, a tak jí padá hřebínek. Podle zdrojů z firmy se tak zákazníci brzy dočkají integrace Apple CarPlay, která je pro významnou část kupců klíčová.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Dokud Tesla byla na koni, hrdě odmítala vycházet zákazníkům vstříc i v případech, kdy by jí to zřetelně pomohlo k vyšší popularitě. Teď na koni není, a tak jí padá hřebínek. Podle zdrojů z firmy se tak zákazníci brzy dočkají integrace Apple CarPlay, která je pro významnou část kupců klíčová.
Tesla své prodeje zveřejňuje pouze čtvrtletně. Oficiálně je tedy americká automobilka zatím spojována s úspěchy, neboť ve třetím letošním kvartálu dodala 497 099 nových aut, tedy dokonce nejvíc ve své historii. Jenže to bylo dáno hlavně koncem federálních dotací v USA, které lidem snížit si cenu kupovaných aut až o 7 500 USD, tedy dle aktuálního kurzu o necelých 157 tisíc korun. Od 1. října však s touto dotací nelze počítat, což se masivně projevilo na prodejích elektromobilů Fordu, Subaru či korejských automobilek.
Přesná prodejní data Tesly budou známa až za necelé dva měsíce, nicméně neoficiálně tu už máme opravdu razantní sešup - podle dat Cox Automotive říjnové prodeje Tesly oproti těm zářiovým klesly o 35,3 procenta a ve srovnání se stejným měsícem loňského roku o 23,6 procenta. Značku měl nad vodou držet hlavně inovovaný Model Y, bez něj by propad byl ještě vyšší. Jestli zájem o něj vydrží i nadále, je otázkou, v tuto chvíli se na ni ale pozitivní odpověď nerýsuje.
Nejvíc o tom ví samotná automobilka, jejíž kroky naznačují, že se začíná podbízet, což jí dlouhodobě nebylo vlastní. Nově tak má pracovat na integraci systému Apple CarPlay, jak Bloombergu sdělili „lidé obeznámení s celou záležitostí“. Přesně to Tesla dlouhodobě odmítala, neboť nechtěla do svých systémů pouštět nikoho jiného, ani omezit komfort vyplývající z plné součinnosti všech palubních systémů, která je v rámci CarPlay jednoduše nemožná. Nová generace CarPlay Ultra by to zvládla, o tu ale Tesla nestojí. Má tedy použít původní CarPlay tak, že poběží souběžně s interním systémem.
Tesla má být aktuálně ve fázi vývoje a testování, přičemž zatím není jisté, kdy přesně budou majitelé moci nových funkcí využívat. Protože ale má jít o jeden z projevů snahy zvrátit uvadající prodeje, dá se počítat s tím, že dlouho čekat nebudeme. Jisté je nyní na každý pád pouze to, že Tesla cílí pouze na majitele mobilů Applu, systém Android Auto se tedy do jejích aut nepodívá, alespoň zatím.
A proč si Tesla od tohoto kroku vůbec něco slibuje? Odpověď hledejme ve výsledcích průzkumu McKinsey a Co. citovaným kolegy z Carscoops, podle nichž hned 25 procent lidí, kteří uvažují o koupi elektromobilu, odmítají auto bez Apple CarPlay. A u kupců spalovacích aut má jít dokonce o 38 % lidí. Šance nakopnout prodeje výrazným rozšířením množiny potenciálních kupců tu tedy je. Jakkoli nelze ignorovat ani obavu, že podobnou „kapitulací” a zařazením se do davu může u některých Tesla také ztratit punc technologické lídra a výrobce výjimečných aut.
Skoro to tedy působí, jako by elektromobilita dosáhla svého aktuálního vrcholu. A pokud budou výrobci chtít víc z celého „elektrického koláče”, budou se muset snažit ukrojit si z kusu už náležícího někomu jinému. Ani to není pro Teslu - a nejen pro ni - optimální stav.
Tesla dlouhodobě Apple CarPlay odmítala, teď ale k získání nových kupců zřejmě nevidí lepší cestu než jej přijmout za svůj. Foto: Tesla
Zdroje: Bloomberg, Cox Automotive, Carscoops
