Tesla jen kouká, novinka čínského výrobce mobilů úplně bez řidiče zaparkuje v patrovém parkovišti, zvládá i složité situace | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Pokud tohle video není podvod, pak jsou Číňané s autonomním technologiemi neskutečně daleko. Není to pořád nic jako jízda městem, ale zvládnout zastavit v několikátém patře parkovacího domu a vyhýbat se během toho různým nástrahám je už hodně komplikovaný úkol.

Krátce před koncem loňského roku jsme vám mohli představit hned dvě novinky, za kterými stojí čínští výrobci mobilních telefonů. Jednou z nich je SU7 od společnosti Xiaomi, která svou automobilovou divizi založila před necelými třemi lety. Tehdy bylo oznámeno, že úvodní investice do firmy činí 31,3 miliardy korun. Dalších zhruba 200 miliard korun má ještě přitéct do konce dekády, plány Xiaomi jsou však ještě delšího rázu. Čínský gigant totiž předpokládá, že se do 15 či maximálně 20 let stane jedním z pěti největších výrobců aut na světě.

Je něco takového možné? Tím si i přes silné zázemí společnosti zatím zatím nejsme jisti, popularita čínských automobilů mimo Čínu stojí a padá s jejich cenou. Čím nižší je, tím jsou jim lidé v Evropě nebo Americe otevřenější a naopak. SU7 ale levné nebude ani náhodou, zvláště poté, co se ze své domoviny vypraví za hranice. Na čínském trhu se totiž pětimetrový sedan má prodávat za zhruba milion korun, v případě takové Evropy lze počítat s ještě vyšší sumou. A jakkoli bude nižší než u Porsche Taycan, stále půjde o vysokou částku.

V takové chvíli se nicméně SU7 dostává na úroveň, na kterou dosáhne méně lidí. Pro takové je ovšem stejně jako schopnosti vozu či jeho komfort podstatná rovněž image. A při vší úctě ke značce Xiaomi s něčím takovým může počítat ono Porsche, případně pak BMW, Mercedes-Benz nebo třeba Audi. Čínský výrobce elektromobilů bude hrát v tomto směru spíše páté až desáté než druhé housle. Bude tak zajímavé sledovat, zda se skutečně v prvé fázi povede prodávat 150 tisíc aut ročně a ve druhé dokonce dvojnásobek.

Nedá se ale říci, že by Číňané uměli zaujmout jen cenou. Pozoruhodné je i jejich nové video, která má ukázal nadřazenost Xiaomi oproti zbytku automobilového světa. SU7 totiž dostalo do vínku také semi-autonomní řízení zvané Xiaomi Pilot. To je součástí standardní výbavy a počítá hned se 16 funkcemi. Jednou z nich je parkování bez řidiče za volantem, na což se můžete podívat právě na přiloženém videu. A pokud není zfixlované jako někdejší prezentace Tesly, je docela působivé.

Vůz se vydá na patrové parkoviště, kde se pohybují i lidé a jiná auta. A byť se dostane do úzkých, i kontakt s lidským řidičem za volantem jiného vozu v místech, kde jej nečeká, zvládne s bravurou. Předpokládáme, že firma toto parkoviště předem důkladně zmapovala a „naučila” po něm vůz jezdit. I tak je ale výsledek velmi přesvědčivý a může na něj s otevřenýma očima koukat i Tesla, která o podobném automatickém parkování roky sní. Její systémy jako Smart Summon nic takového zdaleka nedovedou, však se na to podívejte sami.

Prvotina čínského výrobce mobilních telefonů dostala název SU7, kdy ona písmena jsou zkratkou pro Super Ultra, zatímco ono číslo odkazuje na segment, do kterého tento pětimetrový sedan míří. Veřejnost by chtěl ohromit i autonomním parkováním - video níže má ukazovat, co systém dovede. Foto: Xiaomi

Zdroj: TechDroider Clips@YouTube

Petr Prokopec

