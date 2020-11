Tesla kapitulovala, odlétávající kusy střech vyřeší pro ní zcela neobvyklým způsobem

Petr Prokopec

Děje se to už dlouho, Tesla se ale jako skoro vždy stavěla k řešení liknavě a neudělala to, co by na jejím místě udělala snad každá jiná automobilka - vyhlásila svolávací akci. K tomu nakonec přistoupila až v momentě, kdyžto bylo nevyhnutelné.