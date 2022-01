Tesla letos nepředstaví nic nového, nejlevnější model odpískala zcela. Musk to zkouší zastřít odvážnými sliby před 5 hodinami | Petr Prokopec

A dokonce uvolnila propagační video srovnávající její produkt s jinými, což je v jejím případě krajně neobvyklé. Dobrých zpráv zkrátka ubývá.

Tesla proslula mimo jiné tím, že téměř vůbec nevyužívá konvenčních prostředků k propagaci svých aut. A tak ani na Youtube nepřidává mnoho nových videí. Souvislost to má i s jejím nepříliš květnatým portfoliem, které se naposledy rozšířilo v květnu 2020. I Model Y, který je v podstatě jen upraveným Modelem 3, tedy již letos bude slavit druhé narozeniny, u Modelu S pak v červnu dojde dokonce již na oslavu desátých.

Tesla tak do jisté míry nemá co prezentovat a hned tak se na tom nic nezmění. Sám Elon Musk po odhalení finančních výsledků za poslední loňský kvartál potvrdil, že ani letos žádný z dlouho očekávaných nových modelů nedorazí a slibovaný nejlevnější vůz s cenou od 25 tisíc dolarů (dnes asi 547 tisíc Kč) nebude dokonce vůbec. Pokud tedy kdokoliv čekal na Cybertruck, Roadster druhé generace, tahač Semi nebo onu dostupnou novinku, má smůlu.

Aby tedy Musk měl co zajímavého říci, prohlásil, že Tesla letos vyvine systém Full Self-Driving na takovou úroveň, že bude „bezpečnější než lidé“. To je vskutku odvážné tvrzení, které vzhledem k současné úrovni vzbuzuje nemalé pochybnosti. Je totiž třeba si uvědomit, že na pokyn šéfa automobilky přišly elektromobily o radary, neboť pokud řidičům z masa a krve stačí oči, pak dle Muska vozům Tesly stačí pouze kamery. Právě kvůli tomu ovšem dochází k tak bizarním incidentům, jako je náraz do blikajícího policejního vozu či záměna Měsíce za semafor.

„Byl bych šokován, kdybychom u systému Full Self-Driving letos nedosáhli větší bezpečnosti než u lidí. Byl bych opravdu šokován,“ uvedl Musk při rozhovorech s novináři a investory. Těm pak zároveň sdělil, že taková snaha je „nízkým standardem, nikoliv vysokým“, protože „lidé jsou často rozrušeni, unaveni, píší zprávy... je tak pozoruhodné, že oněch incidentů není více.“ Odvážné, kvitovat ale lze, že Musk mytický termín „příští rok” nahradil termínem „letos” - tušíme, že podobně mytickým, neboť překonat FSD při jeho současné úrovni ještě letos lidské řízení se zdá být nemožné.

Již jsme si ale zvykli na to, že Musk a jím řízená automobilka slíbí cokoli a když to nesplní, na vině je vždy někdo jiný. Jsme tedy vskutku zvědavi na konec roku, kdy se dá předpokládat, že technologie Full Self-Driving ani nadále nebude plnohodnotným autonomním řízením. Koneckonců, automobilka se i nyní zuby nehty brání vyšší klasifikaci než SAE2, neboť by musela žádat úřady o povolení k testování a musela by splnit řadu standardů.

Abychom ale nebyli jen negativní, můžeme se vrátit na začátek. Tesla totiž na YouTube vypustila video, ve kterém demonstruje efektivitu svého filtru HEPA. Ten zvládá zachytit 99,97 % všech částic ve vzduchu vzduchem, ať již jde o kouř nebo bakterie. Aby byla účinnost vykreslena co nejlépe, automobilka nechala vyrobit plastovou kukaň, do které kromě Modelu Y umístila i BMW X3. Poté aktivovala kouřové granáty, jejichž kouř do kabiny Tesly, na rozdíl od konkurenčního vozu, nepronikl.

Pokud nicméně toužíte po téže ochraně i mimo vozy Tesly, není to nic složitého. Filtry HEPA totiž právě BMW do svých vozů montuje běžně, kromě toho jsou mimotovární k dispozici i majitelům starších aut.

Tesla Model Y disponuje filtrem HEPA, který by skutečně neměl do kabiny propustit žádné viry či bakterie. Do konce roku by pak dle Elona Muska měl počítat i s technologií Full Self-Driving, jenž bude bezpečnější než lidé. Tomu ale s ohledem na dosavadní sliby šéfa značky příliš nevěříme, naopak tomu, že firma nepřijde s ničím novým, lze věřit docela snadno. Ilustrační foto: Tesla

