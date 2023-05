Tesla má stále problém prodat skladová auta, Musk se bojí budoucnosti. Vůbec poprvé zkusí reklamu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Když už nic jiného, můžete alespoň v tomto ohledu na Tesle a Elonu Muskovi ocenit otevřenost a pružnost. Americký miliardář bez okolků říká, že čeká těžké časy. Skladové zásoby tak zkusí rozprášit nejen s pomocí slev, ale vůbec poprvé i s pomocí reklamy.

Tesla rozjela výrobu nových aut bezprecedentním tempem, stalo se tak ale zrovna v momentě, kdy zájem o její vozy podobně bezprecedentním způsobem klesl. Férově můžeme dodat, že to není ani tak proto, že by se její vozy stávaly méně zajímavými, to spíše makroekonomické podmínky vytváří na trhu stále více nejistoty, za níž je stále menší množství lidí schopno či ochotno investovat do drahých věcí typu nový automobil. A tak prodeje váznou.

Elon Musk se tak snaží rozhýbat odbyt pomocí slev a klidně tím Teslu pošle do mainstreamu. Automobilka má na skladě minimálně desítky tisíc aut, která letos několikrát zlevnila, ani to ale zjevně nedostalo prodeje na patřičnou úroveň. Musk se tak nechal slyšet, že jím řízená automobilka vůbec poprvé své historii sáhne po něčem, co jiné automobilky využívají docela běžně - po klasických reklamních kampaních.

Něco takového původem jihoafrický byznysmen léta odmítal a věřil, že dobré zboží se prodá samo s pomocí toho, čemu lidé z marketingu říkají Word of Mouth. Prostě si zákazníci o tom či onom produktu nějakým způsobem řeknou, což rozdmýchá zájem o něj. Dlouho to Tesle stačilo, už ale nestačí: „Vyzkoušíme nějakou reklamu a uvidíme, jak to půjde,” řekl Musk během akce zvané Cyber Roundup v sídle firmy v Austinu. Co přesně máme čekat, nenaznačil, na úplně konvenční kampaně bychom ale nesázeli.

Ani tak si ale nemalujte, že by to Tesle zajistilo bezproblémovou existenci, nejbližší budoucnosti se Musk otevřeně bojí: „Tesla není imunní vůči globálnímu ekonomickému prostředí. Očekávám, že věci budou na makroekonomické úrovni složité po dalších nejméně 12 měsíců,” řekl dále na stejné akci. Nedělejte si ovšem iluze, že by se Musk nějak podstatně změnil, jen se v dílčích ohledech přizpůsobuje nové realitě. V rozhovoru pro CNBC po setkání v Austinu dal jasně najevo, že zůstává sám sebou.

David Faber se jej zeptal, proč tweetuje tak, jak to dělá, neboť to podle něj poškozuje zájmy jím řízených firem. A narážel na některé konspirační teorie, které v minulosti podpořil, či čerstvou slovní roztržku okolo George Sorose a jeho židovského původu. Na otázku, zda to myslí vážně, odpověděl jasně: „Ano, myslím si, že je to pravda. To je můj názor,” uvedl. A dodal: „Budu si říkat, co budu chtít. A pokud v důsledku toho mám přijít o peníze, nechť to tak je.” Typický Musk, v dobrém i zlém...

Tesla má problém prodat některá auta, která se jí kupí na skladě, mimo jiné jde o Model 3. Sahá tak nejen po slevách, ale poprvé i po reklamě. Nic to ale nemění na tom, že Elon Musk bude firmu dál řídit stejným způsobem, jako dosud. Foto: Tesla

Zdroje: Reuters, Business Insider, CNBC

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.