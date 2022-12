Tesla má další problém, zájem o její ojetiny dramaticky klesá, ceny vozů se propadají nejrychleji na trhu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Skoro vše okolo Tesly léta plulo nebem na bílém obláčku a dostalo se to tak vysoko, že se dalo čekat, že následný bude tvrdý. A je. Propadá se nejen zájem o nové vozy značky a s nimi i hodnota firmy, velkou ránu dostaly také ceny ojetin.

Každá bublina musí jednou splasknout. Přesvědčit se o tom může i Elon Musk, který se loni v září stal nejbohatším člověkem světa. Tuto pozici okupoval až do letošního prosince, kdy musel trůn přepustit Bernardu Arnaultovi. Šéf impéria LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) si navíc polepšil, neboť hodnota jeho majetku vzrostla ze 158 na 176,6 miliard dolarů (cca 3,59 a 4,02 bilionu korun). Musk oproti tomu zažil opravdu strmý pád, neboť z někdejších 219 mld. USD (4,98 bil. Kč) je aktuálně už „jen“ 146,5 mld. USD (3,33 bil. Kč). Zakrátko jej tak může přeskočit i indický miliardář Gautam Adani.

Není překvapivé, že Musk v žebříčku klesá, neboť hodnotu jeho majetku definuje především hodnota akcií Tesly. Její pád je ale letos podobně intenzivní jako jejich dřívější růst, neboť tržní kapitalizace automobilky jen od ledna klesla takřka o 70 procent. I tak je vysoká, ani výhled do budoucna ale není optimistický. Důvodů je víc, mimo jiné ale dochází na to, před čím jsme léta varovali. Potenciál elektrických aut má své limity ležící nejspíše v nízkých desítkách procent celého trhu, navíc Tesla na něm není sama. A k tomu je třeba přičíst komplikující se ekonomickou situaci.

V důsledku toho začíná Tesla vyrábět více aut, než kolik jich zvládá prodat. A tato skutečnost nevyhnutelně začala mít i vliv na trh s ojetinami. Dosud totiž platilo, že lidé, kteří si koupili novou Teslu, ji později mohli prodat za stejnou nebo vyšší cenu - někteří kupci nechtěli čekat na nové auto, kterých byl nedostatek, své pochopitelně udělaly i rostoucí ceny nových aut. Obojímu je konec a přemíra nabídky se stará o pravý opak.

Jak vyplývá z dat společnosti Edmunds, ještě v červenci se ojetiny Tesky prodávaly v průměru za 67 297 dolarů (1,53 mil. Kč). V listopadu však již šlo o 55 754 dolarů (1,26 mil. Kč). Tesla si tak pohoršila o 17 procent, zatímco trh šel dolů jen o 4 procenta. Navíc je třeba dodat, že zatímco vozy této automobilky čekaly v bazarech na nového majitele v průměru 50 dní, u zbytku branže šlo o 38 dní. Ceny Tesel se tak propadají nejrychleji z celého trhu, to je skutečně nevídaný stav.

Automobilka vkládá nemalé naděje do příštích měsíců, neboť 1. ledna vstoupí v platnost proinflační, pardon „protiinflační” zákon v USA, díky kterému budou moci lidé znovu počítat s federálním kredite, který ceny elektrických aut zlevní. Nicméně o stejných 7 500 dolarů (asi 171 tisíc Kč) Tesla snížila cenu svých aut již před koncem roku a přesto má počet nevyřízených objednávek zejména v USA dále jen klesat. Může to znít smutně a kriticky, pořád to lze ale označit jen za jakousi normalizaci - jak ceny akcií Tesly, tak ceny jejích ojetých aut jsou vzhledem k vnitřní hodnotě obou věcí vysoké.

Hodnota ojetých Tesel klesá daleko rychleji, než je tomu u zbytku trhu. A vozy značky pochopitelně v bazarech stojí i o poznání déle než jiné. Pro automobilku je to pochopitelně další problém, který roztáčí spirálu jejího pádu. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Reuters

