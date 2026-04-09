Tesla má za sebou mizerný kvartál, na skladě jí zůstalo 50 tisíc neprodaných aut, přesto je znovu světovou jedničkou
Petr ProkopecNa to, abyste byli nejlepší, nemusíte nutně být lepší, stačí, aby ostatní byli horší. A přesně to se Tesle poštěstilo. Sama svými výsledky zklamala a historicky největší rozdíl mezi počtem vyrobených a dodaných aut je varovný. Konkurence je na tom ale ještě hůř.
Tesla má za sebou mizerný kvartál, na skladě jí zůstalo 50 tisíc neprodaných aut, přesto je znovu světovou jedničkou
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Na to, abyste byli nejlepší, nemusíte nutně být lepší, stačí, aby ostatní byli horší. A přesně to se Tesle poštěstilo. Sama svými výsledky zklamala a historicky největší rozdíl mezi počtem vyrobených a dodaných aut je varovný. Konkurence je na tom ale ještě hůř.
Loni v září v USA skončily federální dotace na pořízení nových elektrických aut. Tento krok Trumpovy administrativy vedl podle očekávání k nemalému propadu prodejů těchto aut, proti kterému nebyla imunní ani Tesla. Zákazníkům ve čtvrtém kvartálu předala 418 227 vozů, což bylo o 15,6 procenta míň než ve stejném období roku 2024. S napětím se proto čekalo na první letošní výsledky, neboť odhadované prodeje za leden a únor měly být rovněž nižší než loni. V březnu ale značka nejspíš zabrala, neboť nakonec za první tři měsíce předala lidem 358 023 aut, což představuje 6,5procentní meziroční zlepšení.
Přesto se u Tesly neslaví, neboť zjevně doufala v ještě vyšší čísla, stejně jako investoři, kteří její akcie poslali citelně níž. Za první kvartál totiž vyrobila 408 386 vozů, víc než 50 tisíc nově vyrobených aut jí tedy zůstalo neprodaných na skladech. A protože Tesla nemá dealery, jde veškerá tíže související s vůbec největšími zásobami v její historii pouze na její konto. Co s nimi bude, je otázkou, neboť třeba z nové studie společnosti Deloitte vyplynulo, že pouze 7 procent Američanů zvažuje jako své příští auto elektromobil. U takových Japonců je zájem dokonce ještě nižší, a sice 5procentní.
Přesto se jeden pozitivní bod ve vnímání nabízí. Ještě před pár dny jsme mohli jako světovou elektrickou jedničku titulovat BYD, to ale zrovna míří ke dnu, když propouští hned 100 tisíc lidí. Číňané tak za první letošní kvartál dosáhl pouze na 310 389 prodaných elektrických vozů, což je o 25 procent horší výsledek než loni. Stojí za tím hlavně pokles zájmu v Říši středu, kde naopak americká konkurence nabrala na síle - šanghajská továrna Tesly totiž vyprodukovala 213 398 aut. Ne všechny pochopitelně skončily na tomto trhu, mnohé šly na vývoz. Stejným směrem se pak hodlá zaměřit i BYD, který však s ohledem na zmíněné zjevně nevyhlíží budoucnost s růžovými brýlemi na nose.
Také Tesla se ostatně musí připravit na stále tužší boj o zákazníky v Číně, a to nikoli pouze s BYD, který stále předpokládá, že letos celkově prodá 5 milionů aut, z čehož na elektromobily má připadnout zhruba polovina. Ještě větší hrozbou se nyní pro značku stává Geely, které se aktuálně stalo čínskou jedničkou, jakkoli do rekordních 709 358 registrací za první kvartál jsou započítány veškeré druhy pohonu, tedy nejen elektromobily, ale i spalovací a hybridní auta. Obě automobilky navíc letos počítají s tím, že navýší svůj odbyt v Evropě.
Starý kontinent se přitom z velké části postaral o letošní růst Tesly, neboť ve Francii došlo na ztrojnásobení prodejů a ve Skandinávii na zdvojnásobení - v obou případech je to dáno masivními manipulacemi s tamními trhy prostřednictvím dotací elektrických aut nebo umělého zdražování všeho ostatního. Pokud by automobilka přišla i o tyto bašty, moc pevných bodů k chycení jí nezůstává. Vlastně tak dává smysl, že Elon Musk spojuje budoucnost Tesly s robotickými taxíky a humanoidními roboty. Koneckonců Model 3 je již devět let starý a Model Y jen o dva roky mladší. Značka pak sice v letech 2023 a 2025 přišla s faceliftem, ten však zájem neudrží nahoře věčně. A nové generace nejsou na dohled.
Facelift Modelu Y, který je firemním bestsellerem, navíc stojí za prakticky celým letošním růstem. Elektrické SUV totiž dorazilo právě loni v prvním kvartálu, díky čemuž prodeje poklesly na 336 tisíc aut. Nicméně o rok dříve měla Tesla za leden, únor a březen na kontě 387 tisíc registrací, v prvním čtvrtletí 2023 pak šlo dokonce o rekordních 422 875 aut. Během tří let tak prodeje klesly o 70 tisíc aut, slavit tedy skutečně není co. Zvláště když výhled na druhý kvartál kvůli obrovským skladovým zásobám znovu není bůhvíjak optimistický.
Model Y je zůstává tahounem prodejů Tesly - jak moc značce pomohla k vyšším číslům jeho oholená verze Standard, je ale otázkou. Opětovný zisk elektrické koruny pak má poněkud hořkou příchuť, Tesla je na tom aktuálně jen nejmíň špatně. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
