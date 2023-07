Tesla měla tajný tým, jehož jediným úkolem bylo potírat stížnosti zákazníků na nadhodnocený dojezd jejích aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

Tesla více či méně přehání v podstatě ve vším, co říká, a tak na vodě jsou i údaje značky o dojezdu vozů na jedno nabití. Aby to neprasklo moc rychle, automobilka přijala opravdu zajímavá protiopatření.

Pro některé je dnes těžké si vzpomenout, co se dělo ještě před příchodem koronaviru, neboť vývoj událostí v posledních třech letech byl značně hektický. My si však aktuálně připomeneme rok 2017, kdy Evropská unie začala měnit metodiku měření spotřeby aut. Do té doby se jelo dle cyklu NEDC, který nechával výrobcům značný prostor k optimalizaci udávaných dat o spotřebě. Nešlo jen o ještě pochopitelné kroky jako nezapnutí klimatizace, auta při testech spotřeby mohli třeba oblepit páskou, aby klesl aerodynamický odpor, ze stejných důvodů vůz ani nemusel mít boční zrcátka. Nůžky mezi udávanou a skutečnou žíznivosti aut se tak značně rozevíraly.

Nová směrnice WLTP slibovala zlepšení, což se stalo, i když papírové údaje zůstávají od reality vzdáleny. Podobné je to také ve Spojených státech, kde je pro změnu používán testovací protokol agentury EPA. Ten tolik prostoru k čachrům též nedává, Tesla nicméně vždy překvapovala svou kreativitou. A nejinak je tomu i v tomto případě.

Automobilky si totiž testy podle not EPA dělají samy, a tak se značka rozhodla publikovat velmi optimistickou verzi údajů o spotřebě energie, a tedy i dojezdu. Na oko tak získala náskok, neboť nikdo ze soupeřů se tak dobrými čísly nechlubil. EPA tak v roce 2021 závěry Tesly proklepla a zjistila, že publikovaná čísla musí být zpřesněna, což automobilka udělala. Nicméně i tak zůstávala před zbytkem branže.

Gregory Pannone, který je součástí asociace automobilových techniků SAE (Society of Automotive Engineers) a zároveň pomáhal vypracovat studii o elektrických vozech, nyní uvádí, že nadále Tesla zachází až do nejzazších mezí možností daných testovací procedurou. „Tím nechci naznačit, že podvádí. Co ale přinejmenším dělají, je, že v rámci metodiky měření spotřeby využívají vzduchoprázdno více než kdokoliv jiný,“ říká Pannone. To ovšem vede nejen k publikaci působivých čísel, ale také k značné nespokojenosti zákazníků.

Mnoho lidí se totiž pro Teslu rozhodlo právě na základě onoho dojezdu. Tato klientela ale logicky byla pro ověření reálných možností svých vozů nespokojená. A automobilku zavalovala hromadou stížností. Tesla proto stvořila tzv. Diversion Team, který v podstatě jen potíral požadavky na sjednání servisu kvůli mnohem nižšímu dojezdu, než jaký byl publikován. Tento tým pak kupříkladu lidem sděloval, že jejich auto je zcela v pořádku, i když měl zapovězeno provést na dálku jakékoli diagnostické testy.

Nešlo nicméně o jediné opatření. Pokud totiž zákazník po jediném zazvonění zpětného telefonátu hovor nepřijal, byla jeho stížnost považována za kladně vyřízenou. Frustrace tedy na straně klientely jen rostly. Možná i proto se Tesla rozhodla, že tým tvořený skutečnými lidmi rozpustí. Nově se tak o vyřízení stížností starají virtuální poradci, kterým je evidentně jedno, když jim někdo nadává, že vyhodil snadno miliony korun za vůz, který na jeden zátah zvládne zlomek avizovaného dojezdu.

Je také možné, že tým jednoduše na vyřizování požadavků již nestačil, přičemž jeho rozšíření by Teslu stálo více peněz. Udávaný dojezd jejích aut je totiž opravdu hodně přehnaný, jak dokládají i data společnosti Recurrent Auto. Ta sesbírala data od 12 tisíc vozů značky, přičemž zjistila, že skutečný dojezd je při teplotě -1 stupeň Celsia o 45 procent nižší, než naznačuje odhad dle směrnic EPA. Situace však není lepší ani za optimálních teplotních podmínek, v té chvíli lze počítat se 60 procenty udávaného dojezdu.

Tato data jsou spojena s Modelem Y, v případě Modelu S jsou nicméně téměř identická. Tesla tedy přehání u celého svého portfolia. Za to již dostala loni pořádný klepec přes prsty v Koreji, kde byla automobilka za falešný dojezd pokutována. Zároveň musela veřejně přiznat, že své zákazníky oklamala. Co by však u jiných výrobců vedlo k neskutečnému skandálu, to v případě Tesly zjevně nevadí. Vztah zákazníků k této značce nám proto tak trochu připomíná ženy setrvávající u svých partnerů, i když je pravidelně bijí.

Vlastně tak ani nepředpokládáme, že by současná zjištění vedla k něčemu zásadnímu. Spíše můžeme počítat s tím, že fanoušci Tesly budou v příspěvcích zmiňovat, kterak jsou odhady EPA zbytečně podhodnocené a že oni na jedno nabití zvládli dojet z jednoho pobřeží na druhé, navíc na zadních sedačkách, neboť řízení obstaral dokonalý Autopilot. Tak určitě...

Reálný dojezd takového Modelu Y je dle zjištění Recurrent Auto v teplejším období od června do září 405 km, v prosinci a lednu však klesá na pouhých 302 km. Automobilka nicméně uvádí, že elektrické SUV by na jeden zátah mělo zvládnout 524 km. Pokud si někdo stěžoval, nedočkal se ničeho, to Tesla zařídila. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters, Recurrent Auto

Petr Prokopec

