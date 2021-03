Tesla Model S s benzinovým motorem má své jméno, přesně vystihuje podstatu věci před 3 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jsou vám Tesly sympatické, ale jejich elektrický pohon nevyhovuje vašemu způsobu využití auta, tohle vypadá jako spojení toho nejlepšího z obou světů. Teď už má i své jméno.

Osadit automobil jiným motorem, než jaký mu původně byl dán výrobcem, není jednoduché. Nemusí to být až tak komplikované, pokud se bavíme o motorech stejného výrobce, pokud se do toho či onoho modelu tak jako tak montují, ale to je tak asi všechno, Jakmile máte použít například motor Ferrari v BMW, je to nadmíru složitý úkol, on ale může být ještě složitější.

To platí ve chvíli, když se rozhodnete původně elektrický automobil přestavět na vůz se spalovacím motorem. V té chvíli je před vámi možná více práce, než kdybyste chtěli postavit vůz zcela nový. Musíte se přizpůsobit původní architektuře, případě tu upravit. Zároveň se přebytečnou stávají některé díly, zatímco jiné komponenty vám pro změnu budou chybět. A to už ani nemluvíme o fanoušcích elektromobility, pro které se rázem stanete veřejným nepřítelem číslo 1.

Přesně s těmito problémy bojuje Rich Benoit známý díky svému kanálu Rich Rebuilds na Youtube, kde lze sledovat zrod benzinové Tesly Model S. Americký nadšenec byl po dlouhá léta příznivcem kalifornské automobilky a na silnice vracel mnohé její vozy, z nichž některé byly poškozené jen velmi lehce. Pokud by přitom Tesla opravdu byla tak ekologická, jak tvrdí, pak by majitelům s opravou pomohla. Nicméně na něco takového je třeba zapomenout, značce jde hlavně o prodej nových aut, proto opravy více poškozených vozů nepodporuje a náhradní díly pro jejich „rekonstrukci” nedodává. A bez toho je těžké udržet její vozy při životě, i kdybyste použili díly z jiných poškozených aut.

Právě na pokrytectví Tesly, stejně jako na absenci náhradních dílů, se Benoit rozhodl svým projektem upozornit. A je třeba dodat, že po počáteční nevoli toho nejtvrdšího teslího jádra mu palec nahoru ukazuje i stále větší počet fanoušků značky. Ta se totiž chová opravdu neobvykle, neboť často vám neprodá ani díly, s jejichž prodejem by neměla mít žádný problém.

Zpět ale k Benoitovi, který sice již překonal odpor těch největších Muskových nohsledů, nyní však musí bojovat s technickými potížemi. Model S, který si ke svému projektu vybral, byl totiž původně stižen záplavami. Z toho důvodu se z něj stěhovalo prakticky vše, padáka dostaly nakonec i bezpečnostní pásy či reproduktory audio systému. Dovnitř se pak pro změnu musí nastěhovat tlumící materiál, aby pomohl zredukovat hluk jdoucí jak od motoru, tak od převodovky, pro níž musel být vyříznut tunel.

Benoit kromě toho odhalil, jak se vůz bude jmenovat. Původně to měla být Angela, jméno odkazující na seriál Westworld, kde takto pojmenovanou postavu hrála Talulah Riley, jedna z Muskových bývalých manželek. Nakonec však jeden z jeho spolupracovníků přišel s označením ICE-T, jenž odkazuje na Teslu poháněnou spalovacím motorem (neboli Internal Combustion Engined Tesla), také na ledový čaj (Ice Tea) a stejně pojmenovaného rappera (Ice-T). To zní daleko lépe, navíc nepůsobí tak útočným dojmem.

My bychom možná nakonec volili spíše označení Model LS, neboť tím by bylo rovněž odkázáno na spalovací agregát. Benoit totiž vůz osadil 6,2litrovým osmiválcem LS3 z Chevroletu Camaro. Kdy se ale dočkáme jeho nastartování, zatím není jisté. Jakkoliv americký nadšenec doufá, že se tak stane ještě letos, s čím mu pomáhají i jeho zaměstnanci ze společnosti Electrified Garage. I to jen dokazuje, že elektromobilitě skutečně fandí a problémy má jen s pokrytectvím Tesly.

Rich Benoit přestavuje Model S na benzinový automobil. Nikoliv proto, že by chtěl škodit přírodě, ale hlavně proto, aby ukázal, že Tesla je pokrytecká. Automobilka chce totiž pouze prodávat svá nová auta, nikoliv elektrifikovat celý svět. Ilustrační foto: Tesla

