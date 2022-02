Tesla zřejmě kapitulovala, hacker objevil, že chystá náhradu absurdního volantu ve tvaru rohů před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Elon Musk se zařekl, že žádná alternativa nebude, stále bující kritika flagrantního nesmyslu jej ale zřejmě přiměla změnit názor. S kulatým volantem už se počítá v kódu aktualizovaného palubního software.

Tesla má spoustu dobrých nápadů, o tom žádná, čas od času ale přijde také s pořádnou hloupostí. Není na tom nic špatného, k invenci patří omyly, podstatné ale je, zda je dokážete včas identifikovat, poučit se z nich a využít je pro vlastní prospěch. Na tomto poli bohužel americká automobilka poněkud strádá a často trvá na od začátku hloupém nápadu až do sebezničení.

Jedním z takových případů je volant zvaný Yoke, jakési dva ovčí rohy neuzavírající kruh, které navíc vytváří spíše obdelníkový tvar. Výsledek připomíná volanty závodních aut, to je fajn, problém je ale v tom, že závoďáky mají tak ostré řízení, že mezi dorazy nemusíte po volantu nijak přehmatávat. Pak je skutečně fuk, že volant není kulatý, stačí dvě místa, kde jej můžete chytit a držet. Nic takového ale pro Teslu neplatí.

Aby toho nebylo málo, Američané přidali i eliminaci páček pod volantem a na něj v podobě dotykových plošek umístili i ovládání blinkrů, stěračů, klaksonu... Co k tomu říci? To je od pohledu taková pitomost, že člověk ani nemusí volant zkusit, aby věděl, že to nemůže rozumně fungovat - při zatáčení saháte do prázdna a když náhodou trefíte, pustíte si spíše klakson a blinkr, než abyste zatočili.

Tuhle věc tak nekritizujeme jenom my, zvedá se proti ní stále větší odpor, který vyvrcholil ztrátou doporučení koupě auta ze strany Consumer Reports právě proto, že vůz skrze Yoke nelze rozumně řídit. Tesla vám ale nic jiného nenabídne, Joke, pardon Yoke je povinný a přes náznaky existence alternativy se nakonec Elon Musk nechal slyšet, že si do nových Tesel Model S a X můžete vybrat jakýkoli volant, pokud bude vypadat jako sousedův beran. Tak tomu je dodnes, nemusí to tak ale zůstat.

Jeden z hackerů, kteří jsou schopni rozkládat kódy nových aktualizací palubních systémů Tesel, si všiml, že po posledním updatu přibyla v systému možnost, že bude pracovat nejen s Yokem, ale i s kulatým volantem. Samozřejmě to nemusí nutně znamenat, že Tesla touto cestou půjde, ale když se objevila nově v kódu? Po veškeré kritice? Smysl spíše dává, že alternativa bude.

Nakonec proč všem lidem nutit, co část z nich nechce, to nedává smysl. Aby Tesla kapitulovala v boji za vlastní nápad, uznala chybu a došla k reflexi, by v jejím případě bylo nezvyklé, šlo by to ale jen vítat. Byl by to znak jakéhosi dospívání, po skoro dvou dekádách existence by bylo na čase.

Kulatý volant místo Yoku se na oficiálních materiálech Tesly objevil už dříve, nakonec se ale do nabídky nedostal. Foto: Tesla



Jedinou možností tak zůstal Yoke, to se ale v dohledné době může změnit, jak ukazují screenshoty níže. Foto: Tesla

