Tesla musela začít aktivně nabízet „tajnou" levnou verzi Modelu 3, jíž nikomu nechtěla prodat

Vychytralost automobilek při snaze dostat se k penězům těch druhých zachází někdy hodně daleko a toto je další ukázka. Hra na nabízení auta, které ale firma nechce prodat, tady Tesle úplně nevyšla a možná s ní skončí zcela.

Shodou okolností včera jsme psali o pozoruhodné reakci automobilek na snížení dotací na elektromobily ve Velké Británii. Logika věci velí očekávat, že pokud stát dotuje kupní cenu elektrického auta od určité ceny a v určité výši a najednou obojí změní, koupí si lidé řadu aut jen dráže. Ale ouha, i když Britové stanovili, že vůz může stát místo 1,5 milionu maximálně 1 milion a dostanete na něj v takovém případě místo 90 tisíc jen 75 tisíc korun, hned několik modelů lze najednou pořídit levněji až o více než 200 tisíc Kč.

Automobilky se totiž zalekly, že když jejich vozy s cenou zůstanou nad onou milionovou hranicí, spadnou z dotačního kolotoče a zájem o ně bude nižší, pokud vůbec nějaký. Nissan tak neváhal zlevnit lepší verzi Leafu o více jak 150 tisíc korun a BMW svou i3s dokonce o více jak 220 tisíc korun. Koupě je najednou navzdory nižší dotaci i o více než 200 tisíc Kč levnější, a to si nelze vysvětlil jinak, než že štědrá dotační politika držela ceny uměle vysoko.

Není to ale zdaleka jediný dotační „švík”, kterého se automobilky dopouštějí; v podstatě jakýkoli model umělých podpor z veřejných peněz nutí výrobce dělat věci, které jinde nedělají. Příkladem budiž Tesla a její chování v Kanadě, kde od roku 2019 nabízí levný Model 3 a doufá, že si ho nikdo nekoupí. Levný elektromobil Tesly? To zní dobře. A doufá, že ho nikdo nekoupí? To přece nedává smysl. Bohužel dává, jen trochu zvrácený.

Stojí za tím opět dotace, neboť v Kanadě na kolotoč mohou naskočit jen výrobci nabízející auta startující s cenou pod 45 tisíci CAD (cca 785 tisíc Kč), pak je možné cenu snížit o příspěvek ve výši 5 000 CAD (cca 87 tisíc Kč). Auto ale nemusí stát méně než 45 tisíc kanadských dolarů jako takové, stačí, aby pod touto laťkou určitý model startoval. Tesla tak na oko nabídla nové základní provedení s extrémně krátkým dojezdem (151 km) a bez Autopilotu, které prodává za - uhádli jste - 44 999 CAD.

Kdyby mu dala menší baterku a něco z něj vymontovala, asi by to bylo firmě jedno, ona ale takto prodává auto se standardním akumulátorem a veškerým hardware, možnosti omezuje pouze softwarově. Je tak velmi pravděpodobné, že prodat tento Potěmkinův levný Model 3 znamená pro Teslu peníze tratit, nikoli vydělat, je to papírový drak tlačící cenu pod zákonem stanovenou mez, to je celé. Automobilka tedy nechce, aby vůz někdo koupil a dva roky jej nabízela „tajně” tak, aby se o něm pokud možno nedozvěděl - nebyl na webu, nebyl v konfigurátoru, jen osobně či po telefonu si o něj šlo říci.

Že to je praktika na hranici legálnosti a zcela jistě za hranicí dobrých mravů, nemá smysl dlouze probírat, Kanaďanům ale trvalo dva roky, než s tím něco provedli. Úřady tak až teď přiměly Teslu, aby takovou verzi nabízela všemi standardními způsoby a nyní je možné i v kanadském konfigurátoru zaškrtnout možnost omezení dojezdu na 151 km a tím se dostat i k vozu za cenu pod 45 000 CAD.

Co je pikantní, ač by Tesla mohla nabídnout pozdější doplacení za zvýšení dojezdu, neboť část akumulátoru je „zablokována” jen softwarově podobně jako u některých běžně nabízených variant, tuto variantu nechce prodávat tak moc, že u ní nenabízí ani to. Co více brát jako důkaz toho, že jde o zcela uměle vytvořený produkt za dumpingovou cenu, který má jen vytáhnout peníze daňových poplatníků na podporu prodeje aut, kterých se dle původních záměrů zákonodárců týkat neměla? Svět dotací je skutečně prohnilý, ať se na něj podíváte jakkoli.

Tesla Model 3 může stát i pod 800 tisíc Kč před udělením dotace, ale jen v Kanadě, s dojezdem 151 km a donedávna v podstatě jen na oko. Automobilka nechce, aby si takovou verzi někdo koupil, protože na ní velmi pravděpodobně prodělává, teď ji ale musela začít nabízet stejně aktivně jako všechny ostatní. Paradoxně právě proto s ní může skončit zcela. Foto: Tesla

