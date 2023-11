Tesla musí mít vážné problémy s odbytem. Auta znovu zlevnila až o 141 tisíc Kč, brzy je bude asi rozdávat dnes | Petr Miler

Postup Tesly jen ukazuje, jak obtížné bude prodat elektrická auta podstatné části publika za jakoukoli cenu. Zejména na některých trzích Tesly i s pomocí dotací nejsou drahé už nějaký ten pátek, přesto přichází další výrazné slevy.

Před pár dny jsme citovali článek amerického Business Insideru, podle nějž Elon Musk rozpoutal cenovou válku, kterou Tesla nemůže vyhrát. Je to jistě jen jeden z možných pohledů na aktuální realitu fungování americké automobilky, ve vyjádření řady povolaných lidí k tomuto tématu nás ale nejvíce zaujalo jedno - že se v historii ještě nestalo, aby jakkoli významnější automobilka zlevnění vozů ve své nabídce v průměru o víc jak 20 % za rok přežila. Na poměry tohoto oboru jde zkrátka o tak velký posun, že vždy předznamenával pozdější krach firmy.

Tesla tedy bude muset znovu přepsat historii, aby zůstala naživu, neboť jen za poslední rok snížila ceny svých aut v průměru o 25 %. To ale platilo před pár dny, nyní můžeme k této bilanci dalších pár procentních bodů přihodit. Tesla totiž zlevnila znovu a nejde o žádnou kosmetiku vzývající boha černých pátků (týdnů, měsíců, roků, doplňte si sami).

Hned několik amerických webů specializovaných na elektrická auta informuje o tom, že automobilka snížila ceny nových i ojetých vozů ze své nabídky až o 6 300 USD, tedy 141 tisíc Kč na kuse. Změny cen se v tuto chvíli týkají zákazníků v USA a Kanadě a zasahují všechny typy a jejich varianty bez rozdílu. Není to tedy tak, že by Tesla chtěla prodat něco, chce prodat cokoli - i obecně vytouženější varianty jako Modely 3 a Y Performance šly s cenami dolů.

V případě nejlevnějšího Modelu 3 firma snížila ceny až o 3 700 USD (bezmála 83 tisíc Kč), a tak základní provedení startuje na 36 320 USD (812 tisíc Kč). Pro změnu nejpopulárnější Model Y klesl na ceně až o 2 700 USD (přes 60 tisíc Kč), takže jej lez získat od 40 910 USD (914 tisíc Kč). Ještě větší slevy pak nepřekvapivě čekají na kupce Modelu S (až 6 000 USD, 134 tisíc Kč) nevyjímaje verzi Plaid a Model X (oněch až 6 300 USD, 141 tisíc Kč), takže kupce vyhlíží s cenovkami od 69 950 USD (1,56 milionu Kč). Je navíc třeba dodat, že jde o ceny bez jakýchkoli federálních i lokálních dotací, takže ve více socialisticky smýšlejících státech USA půjde Model 3 koupit snadno i za nějakých 27 tisíc dolarů, tedy okolo 600 tisíc Kč.

To rozhodně nejsou vysoké ceny, právě naopak, Tesly byly po všech slevách relativně levné už dosud. Ceny tedy rozhodně nebyly tou hlavní překážkou k růstu odbytu značky, přesto znovu takto masivně zlevňuje. Jistě to nedělá pro dobro lidu, jediným relevantním důvodem může být vážný problém s prodejem aut, která vyrábí, nic jiného než převis nabídky nad poptávkou takovou situaci nezpůsobí. Proč ne, to je běžný mechanismus, ale ruku na srdce - když si nekoupíte Model 3 za 39 tisíc USD minus dotace, koupíte si jej s větším nadšením na 37 tisíc dolarů a něco minus dotace? Máme vážné pochybnosti o tom, že tohle situaci zásadně změní.

Sám mohu říci, že kdybych měl mít jen jedno auto, elektromobil bych nechtěl ani zadarmo - vzhledem k vrozeným limitům těchto aut neřeší potřeby, které si s automobilem spojuji. Je to jako bota číslo 7 na nohu velikosti 11 - je vám k ničemu, prostě ji neobujete. Nevím, kolik takových uživatelů může na trhu být, soudě podle kroků Tesly se ale zdá, že soustavně naráží na právě tyto limity odbytu. A byť ceny vždy pomohou (botu číslo 7 za 5 Kč si mohu dát nad krb jako ozdobu, Teslu Model 3 si za cenu Fabie koupit jako x-tý vůz pro legraci), univerzální spásou nebudou.

Jsme zvědavi, kam se situace dál posune, tímto tempem bude Tesla brzy svá auta rozdávat. Jisté je v tuto chvíli jen jedno - majitelé a příznivci značky jsou z těchto kroků čím dál rozladěnější, neboť další a další slevy neustále snižují hodnotu aut, která si koupili dříve. Celkové slevy Tesly za letošní rok se blíží 30 procentům a o více než to by hodnota dříve prodaných aut klesla, i kdyby s nimi majitelé najeli 0 km. A co teprve, když s nimi jezdí? Tady půjde o 400, 500 i víc tisíc za rok, to jsou obrovské peníze, uvážíme-li, třeba majitelé VW Golf TDI mohli optikou ztráty hodnoty přijít o 200 tisíc Kč za 8 let ježdění. To jsou dvě jiné galaxie.

Tesla Model 3 znovu razantně zlevnila, v USA ji dnes v některých státech lidé dostanou levněji než u nás základní Octavii. Přesto se nezdá, že by prodejně „frčela”. Foto: Tesla

