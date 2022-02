Tesla svolává skoro 54 tisíc aut kvůli nové funkci autonomního řízení, vědomě porušuje zákon před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jako projev neskutečné naivity nebo drzosti lze označit nedávný krok americké automobilky, která doplnila své FSD o režim, jenž při ovládání auta otevřeně nebude dělat to, co ze zákona má. Co asi mohlo následovat?

Dopravní značku P6, tedy „Stůj, dej přednost v jízdě“, by měl znát každý motorista. A co více, měl by na ni adekvátně zareagovat, i když si můžeme přiznat, že bývá umístěna na zbytečných místech, zatímco na jiných pro změnu chybí. Dodržovat ji je ale zkrátka třeba, nakonec to není zase taková oběť. Ještě více než lidé by ji měly dodržovat automatické systémy, které mají být i kolem dokonalé úcty k pravidlům postaveny, nakonec sám Elon Musk nedávno uvedl, že systém Full Self-Driving bude do konce letošního roku lepší než člověk.

V současné době má ovšem FSD do něčeho takového opravdu daleko. Jak jsme nedávno zmínili, automobilka jej počátkem roku doplnila o funkci zvanou Rolling Stop, která na stopce počítá pouze s dáním přednosti v jízdě, nikoli s úplným zastavením. Už tehdy jsme kroutili hlavou, Tesla své vozy vědomě osadila řešením, které nebude dodržovat základní dopravní značení. Nevydrželo to dlouho. Nyní musí po nátlaku NHTSA svolat 53 822 aut, aby provedla nápravu. Zajistí ji sice online, z ostudy má ale kabát.

Agentura monitorující bezpečnost na amerických silnicích ve svých dokumentech uvádí, že se v průběhu letošního ledna hned dvakrát sešla se zástupci Tesly. Diskutována přitom byla funkčnost technologie FSD, stejně jako veškeré její parametry. Automobilka pak nakonec 20. ledna kapitulovala a slíbila, že novou funkci znepřístupní v rámci další aktualizace softwaru. Když přesně bude k dispozici, nebylo upřesněno. Nicméně svolávací akce bude realizována online a týkat se bude všech aut vyrobených od roku 2016, která mají aktivní FSD.

Je docela překvapivé, že s tím nepřichází žádný postih. Nic na tom nemění ani fakt, že funkci Rolling Stop musí spustit sám majitel. Je to Tesla, která ji zpřístupnila a evidentně - podle nás naivně či drze - zkoušela, jak daleko může zajít. Pokud by totiž ctila zákony, nechala by software na stopce vždy zastavit bez chvilky přemýšlení.

V tomto ohledu je třeba znovu připomenout Muskova slova, že systém bude lepší než člověk. Nemá být tedy ovlivněn emocemi, nemá být unaven, místo toho má vždy adekvátně reagovat na danou situaci. A pochopitelně by měl vždy ctít stanovené zákony. Technici značky ale právě poslední věc nectili a dopustili se potenciálního ohrožení veřejnosti.

FSD má přitom k čemukoli, co by se podobalo funkčnímu autonomnímu řízení, sakramentsky daleko. Nejlépe to připomínají nová videa níže, která zachycují, jak chaoticky, nevyzpytatelně a někdy i nemístně agresivně či odvážně se systém chová. Projíždění stopky bez zastavení si brzy budeme moci škrtnout, to ale byla už jen špička ledovce nepřipravenosti či nevhodnosti celého řešení pro běžný provoz.

Tesla musí opravit software u všech exemplářů Modelu 3 z let 2017-2022. Totéž platí i pro Model S a X z let 2016-2022, stejně jako pro Model Y (2020-2022). V lednu jim dovolila cíleně nezastavovat na stopkách. Foto: Tesla

Here's a typical drive on Tesla FSD Beta, and why it's the opposite of useful. It's most certainly not even close to being "safer than a human", by any factor.



22-minute drive, 4.5 miles, and WAY too many interventions. pic.twitter.com/oKmkRZ3Tgh — Taylor Ogan (@TaylorOgan) February 1, 2022

Zdroje: Carscoops, Taylor Ogan@Twitter

Petr Prokopec

