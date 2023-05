Tesla musí svolat téměř všechna auta, která kdy prodala v Číně, kvůli problémům s brzdami, Musk zuří před 2 hodinami | Petr Prokopec

A je otázkou, co z toho je horší. Už notoricky známé potíže s čínskými Teslami nutně nejsou jen otázkou zacházení s nimi ze strany uživatelů. Sám Musk pak má problém hlavně s tím, že se svolávací akci říká svolávací akce.

Elon Musk dává zas jednou najevo svou nepohodu. I tentokrát za tím z jeho pohledu stojí novináři, kteří podle něj nepochopili, o co momentálně kráčí v Číně. Koncem minulého týdne se totiž začalo psát o masivní svolávací akci, ke které musí Tesla v Říši středu přikročit. Týká se 1,1 milionu aut, tedy prakticky všech z 1,13 milionu vozů, které kdy značka na čínském trhu prodala.

Muskovi se nelíbí, že je tato svolávací akce označována za svolávací akci, protože oprava bude realizována online aktualizací softwaru. Přijde nám to spíše jako jeho nepochopení toho, co svolávací akce v automobilovém žargonu je - jde o dodatečnou opravu chyby vzniklé při vývoji či výrobě. A je celkem jedno, jestli se týká softwaru nebo hardwaru, popř. zda je opravena v servisu nebo na dálku. V principu jde stále o totéž.

Tesla hodlá opravit fungování regenerativního brzdění, které má podle automobilky stát za množstvím problémů, s nimiž se čínská klientela v případě amerických aut potýkala. V posledních měsících jsme mohli vidět několik videí zběsilých jízd Tesel napříč městy, které opakovaně končily fatálně. Šlo ale jen o jakousi smutnou třešinku na dortu řady menších problémů podobného ražení. Jakékoli vlastní pochybení ale automobilka soustavně odmítala a vinu vždy vrhala na uživatele a jejich záměnu pedálů.

Aktuální svolání více jak milionu aut naznačuje aspoň určitou reflexi ze strany automobilky, třebaže doznání k pochybení pochopitelně nepředstavuje. Popis svolávačky doslova uvádí: „Vozy, na které se vztahuje tato svolávací akce, neumožňují řidiči zvolit si způsob rekuperačního brzdění; zároveň se může stát, že vůz řidiči dostatečně jasně nepřipomene, když po delší čas intenzivně sešlápne pedál plynu. Souhra výše uvedených faktorů může zvýšit pravděpodobnost chybného sešlápnutí plynového pedálu po dlouhou dobu, což může zvýšit riziko kolize a představovat bezpečnostní riziko.”

Jinými slovy auta umožní majitelům nastavit nižší intenzitu rekuperace kinetické energie a současně je budou po aktualizaci varovat, když po nějaký čas pojedou s plně zmáčknutým pedálem plynu. Automobilka se tak v podstatě oklikou snaží zamezit oněm lidským selháním, ale nejsme si jisti, zda lze přehlédnout, že zrychlujete na maximum třeba 10 sekund... Je tak otázkou, zda je to jediný či hlavní smysl této úpravy. A pokud ano, čemu tyto změny reálně pomohou.

Dodejme, že Tesla by letos ráda prodala 2 miliony aut, což by z ní udělalo už opravdu významnou značku. Je smutné, že Škoda měla pro tuto dobu podobné cíle, aktuálně by ale bude ráda i za poloviční roční prodeje...

Problémy s brzdami u čínských Tesel jsou už dobře známé, týkají se i Modelu Y, což je dnes pro automobilku naprosto klíčový vůz. Také v jeho případě dojde v Číně na svolání prakticky veškeré dosavadní produkce. Foto: Tesla

