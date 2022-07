Tesla musí už teď zavřít svou ztrátovou evropskou továrnu, přišla o pozici světové jedničky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Od jejího slavnostního otevření uběhlo jen pár týdnů a na řadě je jistě méně slavnostní uzavření. To následuje po informacích o její značné ztrátovosti z úst samotného Elona Muska, hlavní důvody snad ani nepřekvapí.

Pro Teslu měla být její nová evropská továrna požehnáním, zatím ale působí spíše jako prokletí. Už před pár dny ostatně Elon Musk přiznal, že podnik ležící v Grünheide poblíž Berlína je doslova spalovnou peněz a prodělává automobilce miliardy dolarů. Tím nicméně odkryl jen část problémů, které jsou s továrnou spojeny. Podle německého listu Bild musí nyní Tesla továrnu uzavřít, neboť je nutné ji už tak brzy po otevření přepracovat. Nefunguje prý dostatečně kvalitně a efektivně, dosud musel každý vůz na každém stanovišti strávit 3 minuty. Značka chce ale tuto dobu zkrátit o 30 sekund na 2,5 minuty.

Je nicméně otázkou, zda jde o krok správným směrem. Uživatel Twitteru s přezdívkou jaberwock totiž nafotil desítky karoserií, které každým týdnem míří do šrotu. Mnohé z nich jsou přitom již nalakované a osazené dveřmi. Jak zmiňuje už citovaný Bild, Tesla má také v Německu obrovské problémy s kvalitou, načež musí docházet k opravám již vyrobených aut. Mnohé z nich jsou ale zjevně v tak špatném stavu, že jakýkoli dodatečný zákrok je marný, a musí tedy dojít na ono sešrotování.

Trable spojené s americkou automobilkou tím nicméně nekončí. Tesla totiž dalece zaostává za svými někdejšími plány, dle kterých mělo 9 tisíc zaměstnanců vyrábět 10 tisíc karoserií týdně. Berlínská Gigafactory je totiž momentálně na pouhé tisícovce karoserií. Zlákat pak svedla jen 4 500 lidí, přičemž podle brandenburského ministra financí Jörga Steinbacha je každý měsíc najato zhruba 500 dalších zaměstnanců. Při tomto tempu by ovšem Tesla byla na předpokládaném stavu v březnu 2023.

Podle Bildu je nicméně třeba, aby všech 9 tisíc lidí bylo v plném pracovním procesu ještě letos. Navíc po současné uzavírce má továrna najet na třísměnný provoz, což ale bez dostatku zaměstnanců také nepůjde. I poté bude třeba se ptát, zda je dosažení cíle v podobě 10 tisíc karoserií reálné. Pokud totiž Tesla na desetinu tohoto množství potřebuje polovinu předpokládaného personálu, pak bude muset zaměstnanecké stavy výrazně navýšit.

V souvislosti s berlínskou produkcí je třeba rovněž podotknout, že Tesla nedávno pozastavila dodávky Modelu Y, neboť se ukázalo, že jeho elektromotory byly osazené špatnými čipy. V důsledku toho začalo docházet k jejich selhání. Výrobní problémy jsou tedy značce zjevně již vlastní, reorganizaci výroby tedy potřebuje jako sůl. Pokud však k něčemu takovému bude docházet pod taktovkou Elona Muska, který neustále upřednostňuje kvalitu před kvantitou, pak na zlepšení stěží dojde.

V tomto kontextu přitom můžeme doplnit perličku, která taktéž není pro Teslu zrovna příznivá. Americká automobilka se totiž dosud pyšnila tím, že je největším výrobcem elektromobilů na světě. To však po prvním letošním pololetí neplatí, neboť zákazníkům dokázala dodat „pouze“ 564 tisíc aut. Čínský BYD má nicméně za stejné období na kontě více než 641 tisíc vozů. Koronavirovými restrikcemi ve své domovině byl přitom zasažen daleko více než Tesla.

Docházet tedy začíná na to, co naznačujeme již léta. Dosavadní úspěch značky byl dán jejím výjimečným postavením na trhu. O to však přišla, se stále četnější konkurencí tak lidé již nenakupují se zelenými brýlemi na očích, nýbrž stejně jako u spalovacích aut kladou velký důraz na kvalitu. Tu jim ovšem Tesla nenabízí, její reputaci pak ještě více zhoršuje problematická servisní síť.

Tesla má s berlínskou Gigafactory plnou hlavu starostí. Nyní ji dokonce musí zcela uzavřít, neboť příliš pomalu vyrábí příliš mnoho šmejdů. Foto: Tesla

Zdroje: Bild, jaberwock@Twitter, RIA Novosti

Petr Prokopec

