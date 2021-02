Tesla nadhodnocuje dojezd svých aut jako nikdo jiný, v praxi ani není nejlepší před 6 hodinami | Petr Prokopec

Na papíře jsou Tesly neporazitelnými králi elektrických aut, žádná jiná se jim pořádně ani neblíží. Srovnání v reálném provozu ale ukázalo, že jsou spíše králi lhářů - přehání s udávaným dojezdem tak moc, že je v praxi poráží i papírově nesrovnatelně horší soupeři.

Jedním z pilířů úspěchu Tesly je bezesporu dojezd. Vozy kalifornské značky v tomto ohledu překonávají konkurenci a nastavují ji laťku. Model S má podle nejnovějších měření zveřejněných americkou agenturou EPA zvládnou urazit na jedno nabití až 409 mil neboli 658 kilometrů. Je to sice mizerné číslo vedle možností jakéhokoli konvenčního dieselu s větší nádrží, nemluvě o tom, o kolik složitější je v tomto případě „dotankování”, ve světě elektrických aut je to ale výjimečná hodnota.

S Modelem S je často srovnáván dojezd Porsche Taycan, které jej mělo jako první auto jiného výrobce překonat. A co se dynamiky týče, opravdu to jednoznačně dokáže. V případě dojezdu se ale dle dat EPA na Teslu nechytá tak moc, že se německému stroji někteří vysmívají - prý ani léta po příchodu Modelu S nedokáže v některých ohledech konkurovat. Například provedení 4S má zvládnout na nabití pouze 203 mil, tedy 327 km, méně jak polovina toho, co udává v nejlepším případě Tesla. Nicméně taková je pouze šedá teorie, zelený strom života vypadá úplně jinak.

Říká to americký magazín Edmunds, který otestoval reálný dojezd 15 elektrických aut za srovnatelných podmínek. A došel k závěrům, za které možná budou chtít fanoušci Tesly redakci lynčovat. Z zjistil, že z oné patnáctky vozů 9 ujede na jedno nabití dál, než výrobce udává. A pouze 6 má ve skutečnosti dojezd kratší. Pět z oněch šesti modelů jsou Tesly, které přehání do jedné, a to ve výsledku až v takové míře, že z jejich jasného prvenství na všech frontách není prvenství žádné. A v praxi nejlepším autem je naopak ono zesměšňované Porsche.

Taycan ve verzi 4S, ač má papírově ujet oněch 327 km, v praxi udávanou hodnotu překonal skoro o neskutečných 60 procent. Na jedno nabití tak nakonec zvládl ujet 323 mil (520 km). Sekundovat mu pak dokázala nejen Tesla Model S Performance, která přehání jen o 2,5 procenta a praxi tak ujela na nabití 318 mil (512 km), ale i elektrické Hyundai Kona, které udávaný dojezd v praxi překonává o 22 % a dojede tak 315 mil daleko (507 km). Velmi blízko je pak i nový Ford Mustang Mach-E ve verzi Extended Range, který ujede o 12,6 % dále než udává výrobce a je tedy na 304 mílích (489 km).

Z dalších Tesel přehání i Model X Long Range (zvládne o 10,4 % menší vzdálenost), Model Y Performance (9,6 %), Model 3 Performance (velmi výrazných 17,4 %) i Model 3 Standard Range Plus (7,2 %). Jediným dalším vozem mimo všechny testované verze Tesel je Polestar 2 Performance, ten se ale odchýlil směrem dolů jen o 2,1 %. Všichni ostatní udávaný dojezd překonali obvykle v řádech desítek procent a nejvíce právě zmíněný Taycan (+59,3 %).

Jak je to vůbec možné? Fanoušci Tesly si jistě pomyslí cosi o zaujatosti amerického magazínu, ale tak to nebude. Problémem jsou už samotné testy EPA a způsob, jakým s nimi mohou výrobci zacházet. Přímo EPA testy spotřeby neprovádí, je pouze autorem metodiky, kterou musí automobilky použít. Na jejím základě si pak testy dělají samy a následně data dodají úřadům. Ta jsou zaknihována a EPA jen výjimečně přikročí k jejich ověření, pokud k tomu nastanou důvody.

Výrobci mají tedy v rukou značný prostor, a to i proto, že EPA jim umožňuje výběr ze dvou testovacích procedur. Jedna zahrnuje pět jízdních cyklů, druhá pouze dva a podle předchozích měření mění udávaný dojezd až o 30 procent. A uhádli jste, Tesla zvolila tu první, zatímco většina ostatních pro druhou - většina automobilek se tak snaží naznačit co možná nejreálnější dojezd (neplést s evropským prostředím, zdejší testy mají od reality daleko vždy), zatímco Tesla chce co nejvyšší číslo. Procedury EPA navíc vyžadují test ve standardním jízdním režimu, který je u Tesly optimalizován pro dojezd, což u ostatních obvykle není, je třeba jej zapnout. Proto třeba dříve Porsche u Taycanu Porsche namítalo, že v režimu Range je dojezd značně delší. Úřad však trval na dodržení metodiky.

Slovy českých fotbalových bossů, Tesla se zkrátka rozhodla jít štěstíčku naproti, auto nastavila standardně pro maximální dojezd a vybrala si pro ni příhodnější test. Většina ostatních se chce vyvarovat zklamání zákazníků a raději udává hodnotu, které lze při normálním použití dosáhnout. Když se pak vyrovnají podmínky při jízdě ve skutečném provozu, ukáže se, že zdánlivě velký náskok Tesly je spíše marketingovou hříčkou. Obecně vzato proč ne, je ale třeba nezavírat oči před realitou, která je z výsledků testu Edmunds jasně patrná - Tesla dojezd svých aut nadhodnocuje, konkurence spíše naopak.

Porsche Taycan 4S dosáhlo v testu spotřeby průměru 20,2 kWh/100 km, přičemž celkový dojezd nakonec činil 520 km, 160 procent papírového údaje. Je tak elektromobilem s nejdelším dojezdem v praxi, i když na papíře se tak nejeví.



Dojezd Tesly Model 3 Performance je naopak nejvíce přehnaný, v praxi ujede jen 412 km, ač má jinak být dramaticky lepší než Porsche.



Model Y Performance přehání skoro o 10 %...



...a i když Model S Performance (na ilustračních snímcích je verze 75D) přehání mnohem méně, ani ten v praxi nestačí Porsche, které na papíře skoro dvojnásobně překonává.

