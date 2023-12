Tesla nakonec dodá pár sériových Cybertrucků „normálním” zákazníkům ještě letos, stačí drobnost: 2,75 milionu na účtu před 2 hodinami | Petr Miler

Vypadalo to, že po prezentaci sériové verze a dodání první desítky aut vyvoleným bude Tesla chvíli hledat cesty, jak výrobu auta skutečně nakopnout, v nějaké míře ale zjevně jede. Další auta tak mohou být dodána ještě letos, firma si ale za jejich exkluzivitu nechá patřičně zaplatit.

Když Tesla v roce 2019 poprvé ukázala svůj Cybertruck, jednou z jeho předností byla cena. Auto se mělo začít prodávat za 39 900 USD (asi 900 tisíc Kč), vrcholná třímotorová varianta měla stát pořád hezkých 69 900 dolarů (cca 1,58 milionu Kč). Po premiéře sériového provedení už víme, že nic z toho pravdou nebude - třímotorová verze začne na 99 990 USD (2,26 milionu Kč) a základ přijde na 60 990 USD (1,38 milionu Kč), dostupný ovšem reálně bude až od roku 2025. Samozřejmě, leccos se během té doby odehrálo, posun k tomu, že Tesla prodává základ pomalu za cenu někdejšího vrcholu (a ještě vám ho dva další roky neprodá), je ale značný.

Nikdy ale není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. I po předání prvních sériových kusů pár pečlivě vybraným lidem (ani bychom je nenazývali zákazníky, byť jen o zaměstnance nakonec nešlo) nebylo jasné, kdy si další z možná až milionů držitelů předběžných rezervací vozu budou moci nějaký Cybertruck reálně koupit. Skeptici mluvili o tom, že se výroba ve větší míře pomalu rozjede až v roce 2024, nakonec ale někteří mohou dostat svůj Cybertruck už letos. Ale za jakou cenu?

Tesla se vzhledem k velmi omezené výrobě a přetrvávajícímu zájmu rozhodla kupce ještě více podojit, a tak držitelům nejstarších rezervací nabízí rovnou tisícovku aut z tzv. Foundation Series, u níž slibuje dodání ještě letos. Co je k tomu třeba? Vlastně drobnost - krom oné rezervace, na jejímž základě byla část zájemců vyzvána k objednávce, už stačí přidat jen 20 tisíc USD k dosud maximální ceně. Spolu s dalšími poplatky (za dodání apod.) pak za vůz účtuje 122 235 dolarů, tedy asi 2,75 milionu Kč. Auto je tak třikrát dražší než kdysi slibovaná základní verze.

To je vážně extrém - představte si něco jako Octavii za 1,86 milionu Kč a máte to. Nic takového pochopitelně neexistuje, ceny aut jen s jinými verzemi a výbavou obvykle nestoupají tak vysoko oproti základu. Je tedy třeba dodat, že Foundation Series toho má v základu spoustu, dostane mj. tzv. Plné autonomní řízení, doživotní prémiovou konektivitu, nástěnný i mobilní konektor pro nabíjení nebo laserem vypálené označení speciální edice. Přesto je to pořád hromada peněz.

Dodejme, že tato strategie není v poslední době neobvyklá, automobilky se dost často snaží zkraje prodeje vytáhnout maximum peněz z prvotních zájemců a k dispozici dávají jen špičkové verze. I tak platí, že trojnásobek kdysi slibované základní sumy jako cena za rychle dodání je brutalitou svého druhu.

Cybertruck Tesly lze nakonec mít „už” čtyři roky a něco po premiéře, je třeba si za to ale pořádně připlatit. Foto: Tesla

