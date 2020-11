Tesla novou funkcí Autopilotu potvrdila, že o bezpečnost ji nejde ani v nejmenším před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Sám Elon Musk na Twitteru prohlásil, že funkce tzv. plného autonomního řízení bude Tesla zavádět se vší opatrností. Tak FSD nechá za jízdy sklápět vnější zpětná zrcátka nezávisle na řidiči?

Koncem října Tesla spustila tzv. plné autonomní řízení, které ale se systémem naplňujícím podstatu tohoto jména nemá nic společného. Systém zvaný Full Self-Driving (FSD) není ničím jiným než vylepšenou verzí firemního Autopilotu a sama automobilka jej v detailním popisu označuje za asistenční systém úrovně SAE2 (tedy druhou úroveň z pěti).

Jako takové tedy toto řešení šoférům pouze pomáhá řídit a vyžaduje jejich neustálou kontrolu nad vozem. V takové chvíli by tedy Tesla měla dělat vše proto, aby řidič měl co nejlepší přehled o dění okolo vozu a sám Elon Musk řekl, že zavádění bude probíhat s maximální opatrností. Jeho nová funkce ale ukazuje, že automobilce jde znovu spíš o to předvádět sporný technický náskok. Jinak si nelze vysvětlit, proč automobilka nechává FSD přiklopit vnější zpětná zrcátka ke karoserii vozu nezávisle na vůli řidiče a zbavit jej výhledu ven.

Ukazuje to přiložené video mapující jízdu Tesly Model 3 po rušnější víceproudé silnici. V tom prostředním se nachází nákladní vůz, který kalifornský elektromobil s aktivovaným FSD zkusí objet. Naneštěstí se nicméně po jeho levé straně nachází betonová svodidla. Auto, snad v domnění, že místa kolem něj je málo (pohled na vůz v tomtéž pruhu v popředí ale ukazuje, že to není tak žhavé) zatáhne venkovní zpětná zrcátka, aby nedošlo ke kolizi.

To je frajeřinka zdánlivě chránící auto zdánlivě řízené sebou samým, realita je ale jiná a Tesla je za tento výmysl notně kritizována. Fanoušci Tesly tedy pochopitelně jásají, neboť kritické uvažování o čemkoli, co automobilka vymyslí, je jim cizí. I takoví by si ale měli uvědomit, že podobné umělé omezení výhledu řidiče může mít mnohem horší následky než odřené zrcátko.

My tedy nadšeni skutečně být nemůžeme, a to už proto, že FSD zdaleka není plným autopilotem a jako takové nemůže rozhodovat ani o zdánlivých maličkostech. Ve výsledku jde o systém nekontrolující vůz, který ale řidiče auto naopak kontrolujícího zbavuje o podstatný výhled kolem auta. Je to skutečně zbytečná, provokující funkce ukazující nakonec jen to, že o bezpečnost řidičů Tesle jednoduše nejde, a to i ve chvíli, kdy tvrdí pravý opak.

Tesla řízená či spíše neřízená při spuštění funkce FSD může za jízdy sklopit vnější zpětná zrcátka bez ohledu na vůli řidiče. Dočkala se za to kritiky, od fanoušků ale i aplausu. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Whole Mars Catalog@YouTube přes Auto Evolution

Petr Prokopec