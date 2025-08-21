Tesla odhalila nový Model YL a nezůstala jen u toho. Vyslechla přání zákazníků a i starším autům vrací páčky pod volantem
Petr ProkopecTesla dlouho platila za „tu arogantní” automobilku, která přání klientů ignoruje, nyní se tak ale jeví spíš většina tradičních konkurentů. Naopak Američané jsou schopni uznat svou vlastní chybu a přehmat s eliminací páček pro ovládání blinkrů dokonce řešit zpětně.
Tesla odhalila nový Model YL a nezůstala jen u toho. Vyslechla přání zákazníků a i starším autům vrací páčky pod volantem
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Tesla dlouho platila za „tu arogantní” automobilku, která přání klientů ignoruje, nyní se tak ale jeví spíš většina tradičních konkurentů. Naopak Američané jsou schopni uznat svou vlastní chybu a přehmat s eliminací páček pro ovládání blinkrů dokonce řešit zpětně.
Za minulý týden Tesla jen v Číně prodala 14 tisíc nových aut. To rozhodně není málo, je ale třeba se podívat i na zbytek obrázku. Leapmotor je nad 10 tisíci registracemi, Xpeng, Aito a dokonce i Xiaomi na dostřel od 8 tisíc. Mimo to je tu pak BYD, jehož 66 200 prodaných vozů je ještě o ligu jinde. A i když tato automobilka počítá s elektromobily a plug-in hybridy, při poměru zhruba 50:50 je stále o parník před zbytkem pole i v případě čistě elektrických modelů.
Americká automobilka tak sice na svém nejdůležitějším trhu stále dosahuje vysokých prodejů, konkurence je ale stále početnější a aktivnější. Tesla se tak též musí snažit, a tak vytahuje vlastní novinky - jednak tu máme nový Model YL nebo Y L, jednak došlo na reflexi dobu odmítané kritiky majitelů faceliftovaného Modelu 3. U něj automobilka nahradila tradiční páčku směrových světel tlačítky na volantu. Něco takového se ale s nadšením stejně jako u větších modelů nesetkalo.
Nově tedy Tesla prozatím jen v Číně u všech nových kusů Modelu 3 přichází standardně opět s páčkou směrových světel pod volantem. Ta je přitom převzata z faceliftovaného Modelu Y s úhlednějším designem. Mimo to pak dojde k úpravě volantu, kde již zmiňovaná tlačítka nebudou třeba. Jen u toho ale Tesla nezůstane, možnost výměny volantu, a tedy i návrat oné páčky umožní i majitelům všem dosud vyrobených kusů faceliftovaného Modelu 3.
I když jde o drobnost, dá se přirovnat k „malému krůčku pro člověka a velkému pro lidstvo“. Tesla sice dosud na kritiku zákazníků reagovala, ale povětšinou neochotně, a když už, pak s přístupem sobě vlastním. U takových Modelů S a Y tedy nestačilo, že došlo na eliminaci páčky pod volantem, značka ještě nahradila tradiční volant řešením Yoke, aniž by upravila převod řízení. Ani to ale nevedlo k obecné chvále ,a tak nakonec do hry alespoň vrátila kulatý volant.
Pojďme ale dále, a to k onomu Modelu YL, tedy prodloužené verzi „ypsilonky”. Ta pochopitelně vychází už z faceliftované verze, pročež dostal stejný LEDkový pás světel inspirovaný Cybertruckem jako Model Y. Oproti němu se ovšem protáhl o 179 milimetrů na 4 976 mm do délky a o 44 mm na 1 668 mm do výšky. Tyto změny pak značce umožnily, aby dovnitř instalovala tři řady sedadel určené šesti pasažérům. Všechny řady přitom disponují vyhříváním, první dvě pak dokonce také chlazením, takže jde o poměrně luxusně pojatý stroj.
Třetí řada má být i díky posuvu té prostřední vhodná pro osoby vysoké do 170 centimetrů, při obsazení všech míst se ovšem do zavazadelníku vejdou maximálně tak tři batohy. Na další dvě tašky je prostor pod podlahou a přední kufr má kapacitu 116 litrů, to ale šestičlenné posádce bude stačit spíše jen na krátký výlet. Při sklopení obou zadních řad sedadel ale Model YL pobere velmi působivých 2 539 litrů, o 401 l víc než u výchozího modelu Y.
Víc místa uvnitř není jedinou vnitřní změnou, zároveň došlo na zvětšení centrálního displeje z 15,4 na 16 palců. Standardem je také prémiový audio systém s 18 reproduktory a zadní 8palcový displej. Zvenčí lze počítat s unikátními 19palcovými koly, které doplní upravený podvozek. Prodloužená verze totiž nepřekvapivě narostla na váze, i když jen o 96 kilo na stále ještě ne až tak krutých 2 088 kg. Je to samozřejmě pořád absurdně mnoho, ale toto číslo je třeba vnímat v kontextu - co by za takovou „váhu” v Mnichově nebo Stuttgartu dali.
Model YL bude zatím k mání pouze ve verzi se dvěma elektromotory, pohonem všech kol a prodlouženým dojezdem. Ten byl dle nereálného čínského cyklu CLTC vyčíslen na 751 km, taková polovina ale při využití zlomku dynamického potenciálu vozu reálná bude. Zrychlení na stovku pak vůz zvládá za 4,5 sekundy, tedy o dvě desetiny pomaleji než běžná verze. Oproti ní je ta prodloužená o 25 500 yuanů neboli 75 tisíc korun dražší, v Číně startuje na 991 000 CNY (991 000 Kč).
Tesla začala v Číně nabízet Model YL. Ten za necelý milion korun sveze šest cestujících, případně zvládne pobrat až 2 539 litrů nákladu. Na vůz, který zvládá stovku za 4,5 sekundy, to rozhodně není špatné. Foto: Tesla
Mimo to automobilka v Říši středu zareagovala na volání po návratu páčky na ovládání směrových světel u faceliftovaného Modelu 3. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
